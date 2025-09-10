ΕΕΤΤ: διοργάνωση του 26ου International Space Radio Monitoring Meeting

H EETT φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, από τις 2 έως 4 Σεπτεμβρίου, το 26o «Ιnternational Space Radio Monitoring Meeting-ISRMM», το οποίο αποτελεί τη μοναδική συνάντηση παγκοσμίως που αφορά την εποπτεία φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών. Στην συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα από 130 στελέχη Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ) και εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων της αγοράς.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς υπογράμμισε ότι η διαρκής ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην εποπτεία φάσματος, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη αξιοποίηση των δορυφορικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της ανάπτυξης νέων τεχνικών εργαλείων και κατάλληλων υποδομών εποπτείας φάσματος, αλλά και της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία σταθμών εποπτείας δορυφορικών επικοινωνιών, τεχνικές εποπτείας μη γεωστατικών δορυφορικών δικτύων, την εποπτεία φάσματος από διάφορα ύψη και τροχιές και τις διεθνείς συνεργασίες στη δορυφορική εποπτεία.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Σταθμό εποπτείας φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ στον Αυλώνα Αττικής. Ο Σταθμός υλοποιείται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών επικοινωνιών-ΣΕΦΔ» (MIS 6004780), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία λογισμικού και υποστηρίζει διαδικασίες εποπτείας φάσματος και γεωεντοπισμού παρεμβολών σε δορυφορικά δίκτυα, καλύπτοντας την Ελληνική Επικράτεια. Κατά την επίσκεψη, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις και να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ και ειδικότερα για τις δυνατότητες του ΣΕΦΔ στην εποπτεία δορυφορικών επικοινωνιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών της COSMOTE TELEKOM στις Θερμοπύλες.

Η διεξαγωγή του ISRMM στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της ΕΕΤΤ στα ζητήματα εποπτείας φάσματος, επιβεβαιώνει τη βούλησή της για διεύρυνση και εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξελίξεις των δορυφορικών επικοινωνιών.