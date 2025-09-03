Acer Swift Air 16: πολύ ελαφρύ Copilot+ PC για σύγχρονους επαγγελματίες

Η Acer παρουσίασε το νέο Swift Air 16 (SFA16-61M), το νεότερο μέλος της σειράς Swift, που ξεχωρίζει για τον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται εν κινήσει και συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες AI computing με εντυπωσιακά γραφικά και κομψή αισθητική, προσφέροντας υψηλή απόδοση σε μια συσκευή με εξαιρετικά χαμηλό βάρος.

Στον πυρήνα του Swift Air 16 βρίσκεται η τελευταία γενιά επεξεργαστών AMD Ryzen AI 300 Series, με επεξεργαστή έως και AMD Ryzen AI 7 350, που επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση εφαρμογών AI, προσφέροντας γρήγορη απόκριση, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι το Swift Air 16 μπορεί να ανταποκριθεί με ευκολία σε απαιτητικές καθημερινές ανάγκες, όπως τηλεδιασκέψεις, streaming, επεξεργασία βίντεο και άλλες δημιουργικές εργασίες.

Ως Copilot+ PC, το Swift Air 16 δίνει πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες AI, όπως τα Recall (preview), Click to Do (preview) και η βελτιωμένη αναζήτηση στα Windows, που κάνουν πιο εύκολη τη συνεργασία, τη δημιουργία περιεχομένου και την παραγωγικότητα. Παράλληλα, οι χρήστες επωφελούνται από τη γρήγορη εκκίνηση του συστήματος, τον άφθονο χώρο αποθήκευσης για τα αρχεία τους και την ομαλή λειτουργία, ακόμα και όταν «τρέχουν» απαιτητικές εφαρμογές.

Το Swift Air 16 έχει σχεδιαστεί για όσους ταξιδεύουν συχνά και χρειάζονται φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. Η κομψή κατασκευή του από κράμα μαγνησίου-αλουμινίου, προσφέρει ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα διατηρεί το βάρος του κάτω από 1 κιλό1, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα ελαφρύτερα laptops 16 ιντσών στην αγορά. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά χρωματικά προφίλ και προσαρμόζεται αβίαστα σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, από γραφεία και meeting rooms μέχρι καφετέριες.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε οθόνη AMOLED 16 ιντσών WQXGA+ με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz ή οθόνη WUXGA IPS με 60 Hz, αμφότερες με αναλογία 16:10 για πιο ξεκούραστη χρήση και μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Η επιλογή AMOLED ξεχωρίζει για τα βαθιά μαύρα, τα ζωντανά χρώματα και την υψηλή ευκρίνεια, με πλήρη κάλυψη του χρωματικού φάσματος DCI-P3 και φωτεινότητα που φτάνει τα 400 nits, χαρακτηριστικά που καθιστούν το laptop ιδανική επιλογή για σχεδιαστές και freelancers.

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια κάμερα FHD 2MP IR με κλείστρο απορρήτου, που υποστηρίζει αναγνώριση προσώπου μέσω Windows Hello και προσφέρει καθαρές βιντεοκλήσεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το laptop διαθέτει επίσης διπλά ηχεία και διπλά μικρόφωνα, εξασφαλίζοντας ποιοτικό ήχο.

Το Swift Air 16 προσφέρει πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας για περιφερειακά και εξωτερικές οθόνες. Διαθέτει δύο πλήρως λειτουργικές θύρες USB Type-C, μία USB 3.2 Type-A και έξοδο HDMI 1.4 με υποστήριξη HDCP. Στις ασύρματες δυνατότητες περιλαμβάνονται Wi-Fi 6E και το πιο πρόσφατο πρότυπο Bluetooth, για γρήγορες και σταθερές συνδέσεις παντού.

Το Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Νοέμβριο, με τιμή από 999 ευρώ.