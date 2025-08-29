Close Menu
Ευρεία η χρήση των διασυνδεδεμένων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2024, το 70,9% των ατόμων στην ΕΕ χρησιμοποίησε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, γνωστές εναλλακτικά ως «έξυπνες» συσκευές, ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο στην ΕΕ καταγράφηκε στην Ολλανδία (94,8%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (90,6%) και τη Δανία (87,0%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (46,1%), τη Βουλγαρία (50,8%) και τη Ρουμανία (56,6%).

Μεταξύ των διαφόρων τύπων συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, οι τηλεοράσεις με σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν μακράν οι πιο χρησιμοποιημένες συσκευές IoT το 2024, καθώς αναφέρθηκαν από το 57,9% των ατόμων. Ακολούθησαν οι έξυπνες φορετές συσκευές, όπως τα έξυπνα ρολόγια και οι ιχνηλάτες φυσικής κατάστασης (29,9%).

Το ένα πέμπτο των ατόμων ανέφερε τη χρήση παιχνιδοκονσολών (19,5%) και οικιακών ηχοσυστημάτων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο (19,3%). Επιπλέον, το 16,0% των ατόμων ανέφερε τη χρήση εικονικού βοηθού με τη μορφή έξυπνου ηχείου.

Οι συσκευές οικιακού αυτοματισμού (αναφέρονται και ως «domotics») χρησιμοποιήθηκαν λιγότερο συχνά. Το 2024, το 14,2% των ατόμων χρησιμοποίησε σύστημα διαχείρισης οικιακής ενέργειας συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, το 12,8% χρησιμοποίησε έξυπνες οικιακές συσκευές και το 11,8% χρησιμοποίησε έξυπνες συσκευές ασφαλείας σπιτιού.

Τέλος, το 10,5% ανέφερε τη χρήση αυτοκινήτου με ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση, το 7,9% ανέφερε τη χρήση συσκευών IoT σχετικών με την υγεία και το 2,3% χρησιμοποίησε παιχνίδια συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

