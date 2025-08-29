Έκθεση Ericsson: Το 5G παραμένει ανεκμετάλλευτο παρά την ταχεία εξάπλωσή του

Σε μία νέα έκθεση με τίτλο «Next Wave of Mobile Innovation», ο CTO της Ericsson, Erik Ekudden, και ο αναλυτής του κλάδου, Chetan Sharma, παρουσιάζουν μία λεπτομερή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας 5G. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά την πρωτοφανή ταχύτητα υιοθέτησής της σε παγκόσμιο επίπεδο, η πλήρης δυναμική της παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον τομέα αυτό κλείνει με γοργούς ρυθμούς, διαμορφώνοντας ένα στρατηγικό χάσμα μεταξύ των χωρών που πρωτοπορούν και εκείνων που ακολουθούν.

Το κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η εκτεταμένη εξάρτηση των παρόχων από δίκτυα 5G μη αυτόνομης αρχιτεκτονικής (Non-Standalone – NSA), τα οποία βασίζονται στον πυρήνα των προηγούμενων δικτύων 4G. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, μόλις το 26% των τηλεπικοινωνιακών παρόχων παγκοσμίως, δηλαδή 163 από τους 633, έχει επενδύσει σε δίκτυα πλήρως αυτόνομης αρχιτεκτονικής (Standalone – SA). Η μετάβαση στα δίκτυα SA κρίνεται απαραίτητη, καθώς αποτελεί την προϋπόθεση για την ενεργοποίηση προηγμένων δυνατοτήτων όπως η αυτοματοποίηση βιομηχανικής κλίμακας, η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra-low latency), ο δυναμικός τεμαχισμός δικτύου (network slicing) και η αξιοπιστία που απαιτείται για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας (mission-critical).

Αυτή η τεχνολογική απόκλιση έχει ήδη ορατές γεωπολιτικές συνέπειες, καθώς πάνω από το 90% των χρηστών δικτύων 5G SA είναι συγκεντρωμένοι σε τρεις μόλις αγορές: την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνθήκη αυτή αφήνει ολόκληρες περιοχές πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τις ψηφιακές υποδομές επόμενης γενιάς. Για την αντικειμενική μέτρηση αυτής της προόδου, η έκθεση εισάγει τον «Δείκτη Ωριμότητας Κινητών Υποδομών» (Mobile Infrastructure Maturity Index), ένα εργαλείο που αξιολογεί την ετοιμότητα κάθε χώρας με βάση έξι συγκεκριμένες παραμέτρους: την κατανομή φάσματος μεσαίων συχνοτήτων, την πληθυσμιακή κάλυψη σε αυτό το φάσμα, τον βαθμό υιοθέτησης της αρχιτεκτονικής Standalone, την ωριμότητα του λογισμικού, τις δυνατότητες διαφοροποίησης της συνδεσιμότητας και το εύρος των βιομηχανιών που μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο.

Η εφαρμογή του δείκτη για το 2025 κατατάσσει την Κίνα στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με την Ινδία. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η επιτυχής αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν είναι απλώς θέμα τεχνικής αρτιότητας, αλλά απαιτεί τη σύγκλιση τριών παραγόντων: των ίδιων των Υποδομών, των κατάλληλων εθνικών Πολιτικών που προωθούν την καινοτομία, και της αποτελεσματικής Διάχυσης της τεχνολογίας στην πραγματική οικονομία. Αυτή η τριάδα πρέπει να λειτουργεί συντονισμένα για να επιτευχθεί ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η ανάλυση τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα παραδείγματα από τη βιομηχανία. Στον τομέα των μεταφορών, το λιμάνι του Tianjin πέτυχε αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των γερανών άνω του 40% και έφτασε σε πλήρη αυτοματοποίηση. Παράλληλα, η έκθεση παραθέτει το παράδειγμα του λιμένα Rotterdam World Gateway στην Ολλανδία, ο οποίος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο ένα εμπορευματοκιβώτιο κάθε 12 δευτερόλεπτα. Στην αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar-Land Rover, η χρήση ιδιωτικών δικτύων 5G μείωσε τον χρόνο επαναδιαμόρφωσης των εργαλείων παραγωγής από εβδομάδες σε δευτερόλεπτα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας που κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια ανά λεπτό. Αντίστοιχα, σε τομείς όπως η εξόρυξη, όπου οι απαιτήσεις για τηλεχειρισμό βαρέων μηχανημάτων απαιτούν ταχύτητες ανερχόμενης ζεύξης της τάξης των 132 Mbps, το 5G παρέχει την αναγκαία σταθερότητα και απόδοση.

Στον κλάδο της υγείας, το Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Σιγκαπούρης πέτυχε τη μείωση της διάρκειας πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων κατά 20-30% μέσω τεχνολογιών που υποστηρίζονται από το 5G, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η δοκιμή «ρομπότ-νοσοκόμων» με στόχο να αναλάβουν το 30% των καθηκόντων ρουτίνας του νοσηλευτικού προσωπικού. Στις υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας, το πρόγραμμα FirstNet των ΗΠΑ, με συνολικές επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί παράδειγμα παροχής εγγυημένης συνδεσιμότητας για τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Τέλος, στην καταναλωτική αγορά, η Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA) έχει απορροφήσει το σύνολο των καθαρών νέων συνδέσεων σταθερής ευρυζωνικότητας στις ΗΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια, με τη μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων σε ορισμένα δίκτυα να φτάνει τα 524 gigabytes.

Το τελικό μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές και επείγον: η επιτυχία στο 5G δεν θα μετρηθεί σε αριθμό εγκατεστημένων κεραιών, αλλά στον αριθμό των βιομηχανιών που θα μετασχηματιστούν. Οι χώρες που θα ηγηθούν σε αυτή τη μετάβαση θα θέσουν όχι μόνο τα θεμέλια για την κυριαρχία τους στην επερχόμενη εποχή του 6G, αλλά και θα καθορίσουν τη γεωπολιτική τους επιρροή για τις επόμενες δεκαετίες. Το κόστος της καθυστέρησης, όπως καταλήγει η ανάλυση, κινδυνεύει να είναι μη αναστρέψιμο, καθώς οι πρωτοπόροι εδραιώνουν ένα οικοσύστημα καινοτομίας που γίνεται εκθετικά πιο δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς.