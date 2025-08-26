Απόσυρση του πομποδέκτη αυτοκινήτου QYT MOBILE RADIO KT8900

Η ΕΕΤΤ, με την απόφασή της με αριθμό 1161/1 της 21-07-2025, επέβαλε το μέτρο της απόσυρσης από την ελληνική αγορά της συσκευής ραδιοεξοπλισμού με την εμπορική ονομασία «QYT MOBILE RADIO KT8900» (φωτογραφίες 1 & 2), για λόγους μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 40 του π.δ. 98/2017.

Η επιβολή του ως άνω μέτρου προέκυψε ως αποτέλεσμα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικών εργαστηριακών μετρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.6.4 του κατάλληλου εναρμονισμένου προτύπου ETSI EN 300 086 V2.1.2 που ανατέθηκαν στο διαπιστευμένο εργαστήριο CETECOM ADVANCED GmbH της Γερμανίας, διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του προϊόντος με την ουσιώδη απαίτηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης του φάσματος κατά το άρθρο 3.2 του π.δ. 98/2017. Επιπλέον, διαπιστώθηκε και η μη συμμόρφωση του προϊόντος με τις διοικητικές απαιτήσεις του π.δ. 98/2017, καθώς δεν συνοδευόταν από το σύνολο των απαιτούμενων σημάνσεων, πληροφοριών και εγγράφων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που έχουν καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω προϊόν στην αγορά, απαιτείται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόσυρσή του. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 98/2017 ως απόσυρση ορίζεται κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης, προκειμένου το μέτρο αυτό να εφαρμοσθεί σε όλη την ενιαία αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ. 98/2017.

Για την διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.