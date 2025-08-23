Η νομοθεσία των ΗΠΑ αναγκάζει την Ευρώπη να επισπεύσει το ψηφιακό ευρώ

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισπεύδουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρουν πηγές που συμμετέχουν στις συζητήσεις, έρχεται ως απάντηση στην ψήφιση ενός νέου νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins), ο οποίος έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος. Τον περασμένο μήνα, το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε έναν νόμο-ορόσημο για την εποπτεία της αγοράς των stablecoins, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 288 δισεκατομμύρια δολάρια και στην οποία κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό το αμερικανικό νόμισμα, έπειτα από έντονες παρασκηνιακές πιέσεις από τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Τα σταθερά κρυπτονομίσματα αποτελούν έναν τύπο ψηφιακού token, η αξία του οποίου είναι συνδεδεμένη σε αναλογία ένα προς ένα με ένα κρατικό νόμισμα και υποστηρίζεται από αποθεματικά, όπως τα κρατικά ομόλογα. Πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις φέρεται να δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του αποκαλούμενου νόμου Genius Act, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «επανεξετάζουν τα σχέδια για το ψηφιακό ευρώ». Η ταχεία έγκριση της αμερικανικής νομοθεσίας φαίνεται πως «ταρακούνησε πολλούς», σύμφωνα με άλλη πηγή, η οποία πρόσθεσε: «Λένε, “ας επιταχύνουμε, ας το προωθήσουμε”».

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, πρόσωπα με γνώση του θέματος πρόσθεσαν ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν πλέον τη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ σε μια δημόσια τεχνολογία blockchain, όπως το ethereum ή το solana, αντί για μια ιδιωτική, όπως αρχικά αναμενόταν, λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με το απόρρητο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επεξεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ψηφιακής εκδοχής του ευρώ, η οποία θα παρέχεται δωρεάν προς χρήση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος τονίζουν ότι ένα τέτοιο νόμισμα θα διασφάλιζε την πρόσβαση σε μια μορφή πληρωμής εγγυημένη από την κεντρική τράπεζα, σε μια εποχή που η χρήση μετρητών φθίνει, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούσε τον ρόλο του ευρώ παγκοσμίως.

Η ανησυχία στην Ευρώπη είναι ότι η αμερικανική νομοθεσία θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρήση των tokens που είναι «εκφρασμένα» σε δολάρια, απειλώντας την κυριαρχία του ενιαίου νομίσματος στην ήπειρο. Ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι η προώθηση των stablecoins που συνδέονται με το δολάριο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ «εγείρει ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Προειδοποίησε μάλιστα ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεταφορά καταθέσεων σε ευρώ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του δολαρίου στις διασυνοριακές πληρωμές».

Η πιθανή χρήση δημόσιου blockchain θα επέτρεπε στο ψηφιακό ευρώ να κυκλοφορεί και να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ελεύθερα, ενισχύοντας τη διάδοσή του. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς σε αυτές τις τεχνολογίες οι συναλλαγές είναι δημόσιες, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Στην περίπτωση που επιλεγεί ένα ιδιωτικό σύστημα, το ψηφιακό ευρώ θα έμοιαζε περισσότερο με το μοντέλο της κεντρικής τράπεζας της Κίνας παρά με αυτό που κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωσε στους Financial Times ότι εξετάζει «διαφορετικές τεχνολογίες, τόσο κεντροποιημένες όσο και αποκεντρωμένες, για την ανάπτυξη του ψηφιακού ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού», και τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.