ΗΠΑ vs Ευρώπη: Η FTC καλεί τις εταιρείες να προστατεύσουν τους Αμερικανούς

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC), Andrew N. Ferguson, απέστειλε επίσημες προειδοποιητικές επιστολές προς περισσότερες από δώδεκα κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, υπενθυμίζοντάς τους με αυστηρότητα τις υποχρεώσεις τους για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων των Αμερικανών καταναλωτών. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στις εταιρείες από ξένες κυβερνήσεις, ενώ παράλληλα τις προειδοποιεί ότι η άσκηση λογοκρισίας σε Αμερικανούς χρήστες κατόπιν ξένων εντολών ενδέχεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία.

Οι ανησυχίες της FTC εστιάζονται σε δύο κεντρικούς άξονες: αφενός, στον κίνδυνο οι εταιρείες να υποχωρήσουν σε απαιτήσεις για την εξασθένιση θεμελιωδών τεχνολογιών ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), και αφετέρου, στην επιβολή λογοκριτικών πρακτικών στον λόγο Αμερικανών πολιτών. Ο ίδιος ο Ferguson δήλωσε σχετικά: «ανησυχώ ότι αυτές οι ενέργειες από ξένες δυνάμεις θα υπονομεύσουν τις ελευθερίες των Αμερικανών και θα τους υποβάλουν σε μυριάδες βλάβες, όπως η παρακολούθηση από ξένες κυβερνήσεις και ο αυξημένος κίνδυνος κλοπής ταυτότητας και απάτης».

Η νομική θεμελίωση της προειδοποίησης αυτής βρίσκεται στον Νόμο της FTC (FTC Act), ο οποίος απαγορεύει ρητά τις αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Στις επιστολές διευκρινίζεται ότι η δημόσια δέσμευση μιας εταιρείας για ισχυρή προστασία δεδομένων, η οποία ακολουθείται από μια σιωπηρή αποδυνάμωση αυτών των μέτρων, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει μια τέτοια παραπλανητική πρακτική. Η Επιτροπή διαθέτει, άλλωστε, πλούσιο ιστορικό δεκάδων νομικών διώξεων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες εναντίον εταιρειών που αθέτησαν τις υποσχέσεις τους προς τους καταναλωτές.

Ως πηγές των εξωτερικών πιέσεων κατονομάζονται συγκεκριμένα νομοθετήματα, όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Online Safety Act) του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία, κατά την εκτίμηση της FTC, ενθαρρύνουν την παγκόσμια λογοκρισία. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον βρετανικό Νόμο για τις Ερευνητικές Εξουσίες (Investigatory Powers Act), ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές να απαιτούν από τις εταιρείες να τροποποιούν τα συστήματά τους για να επιτρέπουν την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Η προειδοποίηση απευθύνεται σε εταιρείες που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως cloud computing, ασφάλεια δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο κατάλογος των αποδεκτών περιλαμβάνει κολοσσούς του κλάδου, όπως οι Akamai, Alphabet, Amazon, Apple, Cloudflare, Discord, GoDaddy, Meta, Microsoft, Signal, Snap, Slack και X. Ο πρόεδρος Ferguson σημείωσε ότι οι ξένες κυβερνήσεις πιθανόν να υπολογίζουν στο ότι οι πολυεθνικές εταιρείες προτιμούν να εφαρμόζουν ενιαίες πολιτικές σε όλες τις δικαιοδοσίες για λόγους απλούστευσης.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιων πιέσεων αποτελεί η απαίτηση της βρετανικής κυβέρνησης προς την Apple, στο πλαίσιο του Investigatory Powers Act, για τη δημιουργία μιας τεχνικής διόδου (backdoor) στα κρυπτογραφημένα δεδομένα του iCloud. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συγκεκριμένη απαίτηση τελικώς αποσύρθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από αμερικανική παρέμβαση.