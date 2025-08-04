Μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, με τo Cosmote Telekom Roadshow σε όλη την Ελλάδα

Το Cosmote Telekom Roadshow ταξιδεύει ανά την Ελλάδα κάνοντας ακόμα πιο ξεχωριστή την εμπειρία του καλοκαιριού. Ξεχωριστές κινηματογραφικές βραδιές, καθώς και στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας σε παραλίες της χώρας περιμένουν μικρούς και μεγάλους για να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες.

Cosmote Telekom Roadshow: Η μαγεία του θερινού κινηματογράφου

Με μια εντυπωσιακή υψηλής ευκρίνειας LED οθόνη που θα στηθεί σε κεντρικά σημεία 15 πόλεων, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε προβολές αγαπημένων ταινιών για να ζήσουν την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου στον τόπο τους. Οι κινηματογραφικές βραδιές θα συνοδεύονται από μικρές εκπλήξεις, χαρίζοντας σε όλους ξεχωριστές στιγμές ψυχαγωγίας.

Αναλυτικά, οι πόλεις που θα επισκεφτεί το Cosmote Telekom Roadshow είναι: Τρίπολη, Σπάρτη, Αίγιο, Μεσολόγγι, Άμφισσα, Λιβαδειά, Καρπενήσι, Ηγουμενίτσα, Γρεβενά, Μέτσοβο, Άργος Ορεστικού, Αμύνταιο, Πέλλα, Χρυσούπολη και Νιγρίτα.

Cosmote Telekom Roadshow: Μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες στις παραλίες

Παράλληλα, η Cosmote Telekom θα είναι παρούσα σε 20 δημοφιλείς παραλίες της χώρας, προσφέροντας στους επισκέπτες ανεπανάληπτες στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης, ενώ θα τους περιμένουν δώρα, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.

Οι παραλίες που θα επισκεφθεί το Cosmote Telekom Roadshow βρίσκονται σε: Καβάλα, Χαλκιδική, Κατερίνη, Διακοφτό, Κουρούτα, Βαρθολομιό, Καλαμάτα, Νάξο, Πάρο, Κρήτη, αλλά και στην Αττική.