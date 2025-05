4ο ESG Universe Forum: «Sustainable Investment: Utopia, Showpiece or the Only Way to Profit?»

Το 4ο ESG Universe Forum επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025, ως το κορυφαίο ψηφιακό ραντεβού για τη βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες επενδύσεις.

Το φετινό συνέδριο, με τίτλο «Sustainable Investment – Utopia, Showpiece or the Only Way to Profit?», διοργανώνεται από τη Smartpress και φιλοδοξεί να φωτίσει τις προκλήσεις αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες που αναδεικνύει η ESG στρατηγική στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη.

Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη επανεξετάζει τη βιώσιμη πολιτική της, με αιχμή τις Οδηγίες CSRD και το Πακέτο Απλοποίησης Omnibus, και ενώ οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τάσεις απορρύθμισης, η ανάγκη για μια ξεκάθαρη, λειτουργική και κερδοφόρα ESG προσέγγιση καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές, θεσμικοί φορείς και ειδικοί θα αναζητήσουν απαντήσεις στο καίριο ερώτημα: Είναι η βιώσιμη επένδυση μια ουτοπία, ένα εργαλείο βιτρίνας ή ο μοναδικός δρόμος προς την κερδοφορία;

Στην ατζέντα του φετινού Forum ξεχωρίζουν:

Ηγεσία ESG & νέοι ρόλοι: Πώς οι ρόλοι ESG Director, Chief Sustainability Officer και ESG Manager διαμορφώνουν τον νέο στρατηγικό χάρτη; Τι δεξιότητες απαιτούνται και πώς εντάσσονται στη διοίκηση επιχειρήσεων;

Κανονιστική συμμόρφωση & ευκαιρίες: Οι επιπτώσεις της CSRD και του Omnibus στην πράξη, και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τη συμμόρφωση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κλιματική ανθεκτικότητα: Με αφετηρία την ελληνική εμπειρία από τις φυσικές καταστροφές, θα συζητηθούν τρόποι ενσωμάτωσης της ανθεκτικότητας στη στρατηγική ESG.

Αποτίμηση του greenwashing: Πώς διαμορφώνεται η νέα εποχή διαφάνειας και τι ζητούν πλέον οι επενδυτές;

Πρακτικές λύσεις & δικτύωση: Real cases, διαδραστικές συνεδρίες και συμμετοχικά πάνελ δίνουν στους συμμετέχοντες τα εργαλεία για άμεση εφαρμογή ESG πρακτικών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω live streaming, με εγγραφή στην επίσημη πλατφόρμα του συνεδρίου www.esguniverse.gr.

Το 4ο ESG Universe Forum δεν είναι απλώς μια ακόμα συζήτηση για τη βιωσιμότητα. Είναι μια πρόσκληση για ουσιαστική δράση. Για όσους θέλουν να διαμορφώσουν το μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας – με επίκεντρο την υπευθυνότητα, την καινοτομία και την πραγματική απόδοση.