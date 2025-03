750+ στελέχη HR έδωσαν το παρών στο 28ο HR Symposium της KPMG

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 28ο HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα, την Τρίτη 18 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό μήνυμα “Lead the HR Revolution”. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 750 συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του HR στην επιχειρηματική στρατηγική. Μέσα από δυναμικές ομιλίες και αναλύσεις, παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι μεταβολές στα δημογραφικά δεδομένα, η οικονομική αβεβαιότητα, οι εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες και η αυξανόμενη δυσκολία στην προσέλκυση ταλέντων.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία τίμησε το συνέδριο με την παρουσία της. Στην εναρκτήρια ομιλία της τόνισε «Το κλειδί για την επιτυχία κάθε τομέα το κρατούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς από το ανθρώπινο δυναμικό». Παράλληλα, παρουσίασε βασικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας, όπως η επένδυση στο reskilling & upskilling 500.000 συμπολιτών μας, καλώντας τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου και του μέσου μισθού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και στην αναγνώριση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μέλλον, στην υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης, αλλά και σε δράσεις για τη μείωση της ανεργίας, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 8,7%, με παράλληλη υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση προσωπικού μέσω «Ημερών Καριέρας», όπου 8.500 πολίτες έχουν ήδη βρει εργασία. Τέλος, τόνισε τη σημασία της διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επαγγελματιών που εργάζονται στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, η Μαριλένα Παππά, Senior Events Coordinator της KPMG στην Ελλάδα, καλωσόρισε θερμά τους 750+ συμμετέχοντες του 28ου HR Symposium. Τον λόγο πήρε η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, η οποία παρουσίασε το πολυσύνθετο πρόγραμμα της ημέρας. Ακολούθησε ο Σωτήρης Σταματίου, Human Resources Director, Onassis Group και President of the Board, Greek People Management Association (ΣΔΑΔΕ), ο οποίος τόνισε τη σημασία της ισότητας στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, χαρακτηρίζοντάς τη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός πραγματικά “gender equal” οργανισμού. Τέλος, η Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ, επισήμανε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας επανάστασης στον χώρο του HR, όπου η διαρκής εκπαίδευση καθίσταται πιο απαραίτητη από ποτέ. Αναφερόμενη στο “Union of Skills”, υπογράμμισε τη σημασία της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας χώρου και ευκαιριών για συνεχή μάθηση.

O Thimon de Jong, Keynote Speaker, Author & Founder, Whetson, με τίτλο ομιλίας “Future Human Behaviour – Trust, Gen Z & Thriving in Times of (perma) Crisis” παρουσίασε στο κοινό του συνεδρίου την έννοια της «πολυκρίσης» που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας πως η ψυχική ενέργεια βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και η ψυχική υγεία των ανθρώπων δοκιμάζεται σκληρά. Η Gen Z πλήττεται περισσότερο από όλες, καθώς βιώνει φόβο για το μέλλον, άγχος για το περιβάλλον και αβεβαιότητα για την υγεία, ενώ η έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των γενεών επιτείνει την κρίση. Αντίθετα, οι millennials φαίνεται να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την κατάσταση.

Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, επισήμανε ότι οι επαγγελματικές προκλήσεις λειτουργούν ως «μικροκρίσεις» που χρειάζονται εξήγηση στους νεότερους. Στο ερώτημα τι έχουν περισσότερο ανάγκη οι άνθρωποι από τους ηγέτες τους, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ελπίδα, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και σταθερότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο σημαντικότερος πόρος ψυχικής υγείας για έναν εργαζόμενο είναι ο άμεσος προϊστάμενός του. Οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν την ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) και να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά με την ομάδα τους. Οι άνθρωποι απαιτούν πράξεις και όχι μόνο λόγια – η συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης.

Αναφερόμενος στον ανθρώπινο παράγοντα της τεχνολογικής αλλαγής, τόνισε πως η αντίσταση στο καινούργιο συχνά προκύπτει όταν το παλιό απαξιώνεται. Οι ηγέτες οφείλουν να έχουν «ευαισθησία πένθους» απέναντι σε ό,τι εγκαταλείπεται και να προσφέρουν έναν συμβολικό «τόπο ανάπαυσης» για το παρελθόν, ώστε να διευκολύνουν τη μετάβαση. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ΤΝ, καλώντας τους ηγέτες να προετοιμαστούν κατάλληλα, αντιμετωπίζοντας την εποχή ως ένα «νέο 1997», όπου κάθε οργανισμός πρέπει να αναπτύξει τη δική του στρατηγική AI, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του.

Στη συνέχεια το λόγο είχε η πολυσυζητημένη Gen Z, εκπροσωπούμενη από τον Μάριο Αραμπατζή, 18 ετών και τη Θεοδώρα Κοσμοπούλου, 16 ετών, Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιδιών & Νέων της UNICEF Ελλάδας και οι Millennials, Γεωργία Κωνσταντινίδου, Senior Manager, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και Γρηγόρης Κονούκλας, Talent Acquisition & Employer Branding Manager, Vodafone. Οι millennials υπογράμμισαν τη σημασία της κατανόησης της νέας γενιάς, ενώ η Gen Z ανέδειξε την ανάγκη για δομημένα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες. Οι εκπρόσωποι της Gen Z έδωσαν έμφαση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο των εταιρειών, ενώ θεωρούν ιδανικό εργοδότη εκείνον που προάγει το work-life balance. Επίσης θεωρούν ότι η ανάπτυξη soft skills, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα είναι καθοριστικές για τη σωστή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές που αναζητούσαν σταθερότητα, η Gen Z επιδιώκει εξέλιξη, πειραματισμό και ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον. Η αντίληψη περί «έλλειψης αφοσίωσης» είναι λανθασμένη – πρόκειται για μια γενιά που θέτει σαφή όρια, αξιοποιεί την τεχνολογία και επιδιώκει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ο Στέφανος Χανιωτάκης, Head of “HCM – Enterprise Services” B.U., SOFTONE, με θέμα παρουσίασης “WorkLife: Embracing Tomorrow’s HR management Today, with an «all-in-one» cloud platform!” παρουσίασε το WorkLife, μια “all-in-one” cloud πλατφόρμα που επαναπροσδιορίζει τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενσωματώνοντας τεχνολογίες TN σε κάθε στάδιο. Τόνισε τη σημασία της “end-to-end” HR διαχείρισης, προσφέροντας λύσεις για μισθοδοσία, ψηφιακή κάρτα εργασίας, διαχείριση ταλέντων, στοχοθέτηση, αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων.

Η WorkLife είναι η πρώτη πλήρως web-based, GDPR-compliant HR πλατφόρμα, με AI-driven λειτουργίες, προηγμένα analytics και αυτόματη προσαρμογή στις αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο “Just Think”, ένα καινοτόμο εργαλείο που δημιουργεί αυτόματα καρτέλες βιογραφικών, καταχωρεί «έξυπνους» στόχους απόδοσης και ενσωματώνει ψηφιακό βοηθό για την υποστήριξη των HR διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο.

Ενώ, ο Παναγιώτης Κουρής, CEO, Office Line, με τίτλο παρουσίασης “AΙ for people first” ανέδειξε τη σημασία της ΤΝ στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευημερίας των εργαζομένων. Σημείωσε ότι το 64% των εργαζομένων δηλώνει έλλειψη χρόνου και ενέργειας, ενώ το 70% είναι διατεθειμένο να αναθέσει εργασίες του στην ΤΝ.

Τόνισε ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εταιρική κουλτούρα είναι ζωτικής σημασίας, συνδυάζοντας προσωπική παραγωγικότητα (εξοικονόμηση χρόνου, αύξηση δημιουργικότητας) με επιχειρησιακή αξία (ανάπτυξη εσόδων, βελτιστοποίηση κόστους, ευημερία εργαζομένων).

Αναφέρθηκε στο Agentic AI, το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες του copilot, ανακτά πληροφορίες, εκτελεί ενέργειες κατόπιν αιτήματος και λειτουργεί αυτόνομα. Η Office Line προσφέρει λύσεις για τμήματα Πωλήσεων, Marketing, Οικονομικών, Customer Service, Νομικών, HR & IT, ενώ μέσω του Copilot Analytics παρέχει μετρήσιμα KPIs, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιολογούν τον αντίκτυπο της ΤΝ, να παρακολουθούν τη χρήση και υιοθέτησή της και να μετρούν τη μεταμόρφωση του τρόπου εργασίας των ομάδων τους.

Σε ένα δυναμικό panel discussion με τίτλο “Leveraging Leadership Development to Shape Culture”, οι ομιλητές Νταίζη Θεοδώρου, People Development & Culture Director, OTE Group, Μαρίλια Τόμπρα, Country Director, Sephora Greece και Derek Bruce, Leadership and Culture Manager, TESCO, UK, αντάλλαξαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τον ρόλο της ηγεσίας στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Τόνια Παρίση, Director, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Οι ομιλητές ανέλυσαν τις στρατηγικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στους οργανισμούς τους, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχική ηγεσία, την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε με την επισήμανση ότι η κουλτούρα δεν είναι απλώς ένα σύνολο αξιών, αλλά η ίδια η ταυτότητα του οργανισμού. Οι ηγέτες καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, δημιουργώντας περιβάλλοντα που ενισχύουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συμπερίληψη.

Οι εταιρείες εφαρμόζουν στοχευμένα προγράμματα ηγετικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη συνεχή μάθηση, την ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους και τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας. Ο ΟΤΕ επενδύει ενεργά στην ανάπτυξη των ηγετών, ενσωματώνοντας career talks, εξατομικευμένη εκπαίδευση και μια AI πλατφόρμα καθοδήγησης καριέρας. Η TESCO προωθεί την αυθεντικότητα και τη διαφορετικότητα στην ηγεσία, ενισχύοντας τη σύνδεση των εργαζομένων με τον οργανισμό. Η Sephora δίνει έμφαση σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα mentoring, στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και στη συμπερίληψη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για προσαρμογή των στρατηγικών ηγεσίας στις τοπικές αγορές. Για παράδειγμα, η Sephora Greece αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και προσαρμόζει τις πρωτοβουλίες της βάσει τοπικών αναγκών και προσδοκιών των εργαζομένων και των πελατών. Η εκπαίδευση και η επανακατάρτιση (reskilling) αποτελούν βασικούς πυλώνες των στρατηγικών ηγετικής ανάπτυξης. Εταιρείες όπως ο ΟΤΕ επενδύουν χιλιάδες ώρες σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης, ενώ ενθαρρύνουν την εσωτερική κινητικότητα μέσω πρωτοβουλιών όπως το “career shifter”. Η συζήτηση έκλεισε με την επισήμανση ότι η κουλτούρα δεν αφορά μόνο την απόδοση και την ανάπτυξη, αλλά και τη διατήρηση ενός θετικού και εορταστικού περιβάλλοντος. Η Sephora, για παράδειγμα, προωθεί την αξία “Don’t forget to dance”, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να γιορτάζουν τις επιτυχίες τους.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου εμπλουτίστηκε με μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ της Πέγκυς Βελλιώτου και της Έλενας Στάσση, Chief Human Resources, Aktor Group, για το σημαντικό θέμα του succession planning και την έγκαιρη εκπόνηση και υλοποίηση ενός πλάνου διαδοχής, το οποίο και θα διατρέχει το σύνολο των εταιρικών δομών για έναν οργανισμό.

Η συζήτηση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του succession planning ως κρίσιμου παράγοντα βιωσιμότητας και ανάπτυξης ενός οργανισμού. Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές, με έμφαση στις εταιρείες που επενδύουν στη διαδοχή ηγετικών στελεχών, λειτουργώντας με διαφάνεια και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Επισημάνθηκε η διαφορά μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, όπου οι πρώτες δίνουν έμφαση στην προετοιμασία των εργαζομένων, ενώ στις μεγαλύτερες εταιρείες η διαδικασία διαδοχής είναι πιο σύνθετη λόγω εσωτερικών δυναμικών και πολιτικών.

Ο ρόλος του HR αναδείχθηκε ως θεμελιώδης, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας ότι το πλάνο υλοποιείται με σαφή στρατηγική και διαφανές development plan. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία του Aktor Group, που προσφέρει 40 υποτροφίες σε νέους επιστήμονες, επενδύοντας στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη, τη μεταφορά γνώσης και την ενίσχυση του εγχώριου ταλέντου. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία του reskilling & upskilling, η ανάγκη για οριζόντια καριέρα και η ανάπτυξη πολυδιάστατων ηγετών που μπορούν να καθοδηγήσουν οργανισμούς σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τέλος, εξετάστηκε ο ρόλος της ΤΝ στη διαδικασία διαδοχής, με δυνατότητες όπως πρόβλεψη αποχωρήσεων, εντοπισμός ταλέντων, skill matching και αυτοματοποιημένα learning paths, τα οποία όχι μόνο ενισχύουν την αποδοτικότητα, αλλά και συμβάλλουν στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στη διαδοχή ηγετικών ρόλων.

Με θέμα “4 Gens together – Τι επιθυμούν οι εργαζόμενοι…..στα 30, στα 40, στα 50” ακολούθησε το επόμενο panel discussion. Το συντονισμό ανέλαβε η Ασπασία Δημοπούλου, Human Resources Director, KPMG στην Ελλάδα. Οι ομιλητές, Μαρία Πατακιούτη, Director People & Culture, Papastratos, Βιργινία Ριζογιάννη, HR Business Partner, Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε και Giuseppe Zorgno, Consultant (ex Chief Executive Officer, AIG), με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας με θέμα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το ιδανικό περιβάλλον εργασίας» που διεξήχθη για λογαριασμό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ανέλυσαν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις απόψεις διαφορετικών γενεών ως προς το ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τη μετατόπιση της τάσης από την εργασιακή ασφάλεια στις καλύτερες αποδοχές, με το 65,2% των συμμετεχόντων να θεωρεί την ικανοποιητική αμοιβή καθοριστικό παράγοντα. Παράλληλα, το 71,3% αναγνωρίζει τη σημασία του συνεχούς reskilling & upskilling για το επαγγελματικό του μέλλον, ενώ το 84,3% δηλώνει πρόθυμο να εκπαιδευτεί στις νέες τεχνολογίες. Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί βασικό ζητούμενο για το 69,6%, ενώ το 73,5% δηλώνει ανοιχτό στη συνεργασία με εργαζομένους διαφορετικών ηλικιών.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι εταιρείες πρέπει να εστιάσουν στα κοινά στοιχεία μεταξύ των γενεών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σεβασμού, επικοινωνίας, αξιοκρατίας και ευκαιριών εξέλιξης. Το HR, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, καλείται να διαμορφώσει μαθησιακές εμπειρίες και να προετοιμάσει τους εργαζομένους για το μέλλον, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Η Νίκη Αβραμούδη, Business Development Executive, Employee Benefits, Howden, στην ομιλία της με τίτλο «Ομαδική ασφάλιση: Η αναγκαιότητά της σήμερα», παρουσίασε τη σημασία της ομαδικής ασφάλισης και την αξία ενός ευέλικτου πακέτου ασφαλιστικών καλύψεων που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, ως εργαλείο ενίσχυσης αφοσίωσης, ηθικού και παραγωγικότητας.

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι προτεραιότητες των εργαζομένων διαμορφώνονται από παράγοντες όπως η ηλικία, ο τόπος κατοικίας και η οικονομική τους κατάσταση, ενώ οι εργοδότες καλούνται να προσαρμόσουν τις παροχές και τις συνθήκες εργασίας στα νέα δεδομένα. Η ομαδική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά με την κύρια κοινωνική ασφάλιση, προσφέροντας οικονομική προστασία στον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Επιπλέον, το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών παροχών, διευκολύνει την αποταμίευση και προσελκύει ικανά στελέχη, ενώ παράλληλα παρέχει φορολογικά οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση.

Για την «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας in action» μίλησε ο Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής Epsilon HR, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, EpsilonNet, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τα οφέλη του συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 89% των επιχειρήσεων έχει επιλέξει την απολογιστική δήλωση του ωραρίου, ενώ η ορθή αντιστοίχιση των καταγεγραμμένων ωραρίων με τα πραγματικά δεδομένα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ύπαρξη “ορφανών” χτυπημάτων, καθώς συνεπάγεται με πρόστιμο 3.000€ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση 70% στην απασχόληση υπερεργασίας και άνω του 50% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες. Παράλληλα, εργαζόμενοι με καθεστώς πλήρους απασχόλησης απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές στις προσαυξήσεις υπερωριών, νυχτερινής εργασίας και εργασίας σε αργίες. Σήμερα, από τους 1.200.000 εργαζόμενους που χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα, περίπου 1.050.000 αξιοποιούν λύσεις της Epsilon Net, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στη διαχείριση της εργασιακής συμμόρφωσης.

Ακολούθησε η ευχάριστη παρουσία του καλλιτεχνικού διδύμου “Duo Violins”, με τους εξαιρετικούς βιολιστές Δημήτρη Ίσαρη και Γεώργιο Ραφαήλ Γαϊτάνο, να προσφέρουν μια μοναδική μουσική εμπειρία στους συμμετέχοντες του 28ου HR Symposium, της KPMG στην Ελλάδα.

Η ατζέντα συνεχίστηκε με την παρουσίαση «Τα αναδυόμενα HR trends 2024» από τον Νίκο Παπανδριανό, Head of CRM Marketing, Edenred Greece, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό του συνεδρίου τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας “Employee Experience Pulse” που πραγματοποίησε η Edenred και απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε στελέχη HR.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, 1 στους 3 εργαζόμενους δηλώνει μη ικανοποιημένος από την εργασία του, ενώ 4 στους 10 σκοπεύουν να αναζητήσουν νέο εργοδότη. Στην προσέλκυση ταλέντων, τα πιο αποδοτικά κανάλια είναι το LinkedIn και οι συστάσεις από υφιστάμενους εργαζομένους.

Οι παροχές που εκτιμούν περισσότερο οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν έξοδα μετακίνησης, κάρτες δώρων, παροχή σίτισης, ασφαλιστικά προγράμματα, επιπλέον μέρες αδείας και υποστήριξη της σωματικής και ψυχικής υγείας. Ωστόσο, 1 στις 4 εταιρείες θεωρεί βασικό εμπόδιο την έλλειψη κουλτούρας παροχών στον οργανισμό.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το HR την επόμενη μέρα αφορούν την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού (54%), τις αυξημένες προσδοκίες των εργαζομένων (46%) και την ανάγκη για Upskilling & Reskilling (38%). Στο μέλλον, οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να αναπτύξουν κυρίως ψηφιακές δεξιότητες (59%), επικοινωνία (58%), διαχείριση της αλλαγής (56%) και δημιουργική σκέψη (45%), ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ακολούθησε μια διαδραστική παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Καρυπίδη, Confidence & Peak Performance Coach, με θεματική “Unlocking the Power of Trust”, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας στη διαμόρφωση ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων.

Τόνισε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες είναι η αντίρρηση που δεν έχουμε ακούσει, αυτό που δεν λέγεται.» Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι αναζητούν ασφάλεια και δεξιότητα, ενώ η οικοδόμηση εμπιστοσύνης απαιτεί τέσσερις βασικούς κανόνες: να γνωρίζει η άλλη πλευρά ότι νοιαζόμαστε, να καταλαβαίνει ότι είναι προτεραιότητά μας, να μην της δυσκολεύουμε τη ζωή άσκοπα και να είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε θυσίες όταν χρειάζεται. Επιπλέον, παρουσίασε πρακτικές τεχνικές, όπως η χειραψία για ενίσχυση της σύνδεσης, η παύση για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, η ηχώ ως ένδειξη προσοχής, η αναγνώριση λαθών για αυθεντικότητα, η σωστή χρήση του τονισμού στη φωνή, η ορατότητα των χεριών για ειλικρίνεια και η ζήτηση συμβουλής για ενίσχυση της συνεργασίας. Η παρουσίαση ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης ως βασικό στοιχείο ηγεσίας και συνοχής των ομάδων, προσφέροντας εφαρμόσιμα εργαλεία για τον εργασιακό χώρο.

Το βήμα πήρε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον panel discussion με θέμα “Research Presentation // Voice of the Candidate – Should I stay or should I go?”. Με αφορμή την έρευνα “Voice of the Candidate“ που πραγματοποιεί η KPMG, ο Δημήτρης Ιωάννοβιτς, HR Director Greece, Romania & European Distributor Markets, Gilead Sciences, η Δροσιά Καρδάση, Head of Human Resources, Interamerican και η Ευγενία Μανδρέκα, HR Leader South East Europe, Kenvue, μοιράστηκαν πρακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει στους οργανισμούς τους σχετικά με τη διατήρηση των στελεχών τους, αλλά και την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων και την ευημερία τους. Τον συντονισμό ανέλαβε η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, Consulting, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% των εργαζομένων αντιμετωπίζει θετικά τη χρήση TN στον εργασιακό χώρο, ενώ το 51% δηλώνει έτοιμο να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κυριότερες ευκαιρίες που προσφέρει η ΤΝ περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση χρόνου και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (76%), καθώς και τη βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (54%). Ωστόσο, μεταξύ των βασικών ανησυχιών συγκαταλέγονται ο περιορισμός της προσωπικής σκέψης (45%) και ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας (29%).

Όσον αφορά τη Gen Z, θεωρεί την εργασία και την επαγγελματική σταδιοδρομία εξίσου σημαντική με τις προηγούμενες γενιές σε ποσοστό (79%), ενώ οι παλαιότερες γενιές εκτιμούν τη συμμετοχή της Gen Z στις επαγγελματικές προκλήσεις και την κουλτούρα μόνο σε ποσοστό 25%. Η Gen Z δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες εξέλιξης, σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον και στα ζητήματα επιχειρηματικής ηθικής. Παράλληλα, η χαμηλή και μη ανταγωνιστική αμοιβή αναδεικνύεται ως βασικό πρόβλημα για τους νέους εργαζομένους, ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δεξιότητές τους λόγω ηλικίας αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα προβληματισμού.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό αποδεικνύεται μέσα από δομημένα προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων, συστήματα επιβράβευσης και παροχές. Υπογράμμισαν τη σημασία του σταθερού και διαφανούς διαλόγου, της προσαρμογής των παροχών στις ανάγκες κάθε εργαζομένου και της διατήρησης μικτών γενεών στις ομάδες για καλύτερη συνεργασία.

Τη σκυτάλη ανέλαβε η Elena Drecheva, Managing Director, Konica Minolta Business Solutions Greece and Bulgaria, η οποία στην ομιλία της με τίτλο “Reshaping HR, Konica Minolta Digital Map in Wonderland”, παρουσίασε πώς η εταιρεία αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για την υποστήριξη του HR. Η Konica Minolta προσφέρει λύσεις για τη διαχείριση ταλέντων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ανάλυση δεδομένων, ενώ ενσωματώνει στρατηγικές προσαρμογής και συνεργάζεται με κατάλληλους τεχνολογικούς εταίρους.

Με 150 χρόνια καινοτομίας, παρέχει εξειδικευμένες HR λύσεις που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων, από την πρόσληψη έως την αποχώρηση. Η AI πλατφόρμα “AINO” αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες, βελτιστοποιεί την αναζήτηση εγγράφων και διασφαλίζει συμμόρφωση και ασφάλεια. Η Konica Minolta ενισχύει το HR με αποδοτικότητα, ταχεία λήψη αποφάσεων και απρόσκοπτη συνεργασία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο τελευταίο panel discussion του 28ου HR Symposium, με τίτλο «Παροχές που δίνουν αξία – Πόσο επιδρούν στη δέσμευση των εργαζομένων», κορυφαία στελέχη του κλάδου, με αφορμή την έρευνα παροχών που πραγματοποίησε πρόσφατα η KPMG, ανέλυσαν τον καθοριστικό ρόλο των παροχών στην ικανοποίηση και τη διατήρηση των εργαζομένων. Οι συμμετέχοντες Βιβή Γιαννακοπούλου, Total Rewards & Organizational Effectiveness Director, Steelmet Corporate Services, Δημήτρης Ματσούκας, Total Rewards Senior Manager, LAMDA Development, Κατερίνα Μυγιάκη, Director of People & Culture, Up Hellas, Αγγελική Χριστοφίδου, Chief People Officer, doValue Greece και Ανέζα Σταύρου, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα, προβληματίστηκαν πάνω στο ξεχωριστό κεφάλαιο των «παροχών» και μοιράστηκαν πρακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και που σχεδιάζουν με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Τη συζήτηση συντόνισε η Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πιο δημοφιλείς παροχές περιλαμβάνουν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας (95%), την τηλεργασία (93%), τις επιπλέον ημέρες άδειας (90%), καθώς και τις διατακτικές σίτισης (90%). Μάλιστα, η τηλεργασία (42%) αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αλλαγής εργοδότη για τη Gen Y και Gen X, ακολουθούμενη από το επίδομα μετακίνησης (30%) και το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (22%).

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της εξατομίκευσης των παροχών, της σαφούς επικοινωνίας, της βελτίωσης των υφιστάμενων παροχών και της ευελιξίας, όπως η δυνατότητα επιλογής βάρδιας αντί της τηλεργασίας σε κλάδους όπου αυτή δεν είναι εφικτή. Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της προσαρμογής στις ανάγκες των Gen Z & Gen A, που δίνουν έμφαση στην ισορροπία εργασίας-ζωής και σε προγράμματα ευεξίας. Το νέο φορολογικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει μειωμένη φορολογία για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, διευκολύνει τον σχεδιασμό πιο ελκυστικών πακέτων παροχών. Συνολικά, το μέλλον των παροχών προσανατολίζεται σε ευέλικτα, εξατομικευμένα και στρατηγικά σχεδιασμένα προγράμματα, που ενισχύουν τη δέσμευση και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του 28ου HR Symposium, στη σκηνή του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ένα μοναδικό live demo με τίτλο “Meet the Coach! The Avatar Revolution”. Η Ασημίνα Τσιούνη, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, πραγματοποίησε μια διαδραστική συνεδρία με το Avatar Mike, το οποίο ανέδειξε τον ρόλο της ΤΝ στο coaching και την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Φυτούσης, Manager, People Services, Advisory, KPMG στην Ελλάδα και ο Michael Ocean, Founder & CEO της SellMeThisPen AI, παρουσίασαν τα οφέλη της ΤΝ στο HR, εστιάζοντας στη βελτίωση της εκπαίδευσης, του recruiting και του performance management.

Τονίστηκε ότι η εμπιστοσύνη και η προσαρμογή των εργαλείων ΤΝ στις ανάγκες της επιχείρησης είναι καθοριστικές για την επιτυχία τους. Το Avatar Mike υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αποδείξει πως οι άνθρωποι γίνονται ισχυρότεροι με τη σωστή χρήση της ΤΝ, ενώ το αναντικατάστατο στοιχείο στο HR παραμένει η ενσυναίσθηση. Η συμβουλή του προς τους ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού ήταν να είναι ανοιχτοί στις νέες τεχνολογίες και να μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τα δεδομένα για στρατηγικές αποφάσεις. Το σύνθημά του; “Embrace change and stay curious!”.

Με μια δυναμική και εμπνευσμένη ομιλία, η Ελισσάβετ Κάλμπαρη, Neuropsychologist, Executive Consultant, Founder, Self Balance, έκλεισε το 28ο HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα, αφήνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τον καθοριστικό ρόλο του HR στη διαμόρφωση της εργασιακής κουλτούρας.

Στην ομιλία της, με τίτλο “The Silent Forces of HR: How Words, Emotions & Neuroscience Shape Culture and Performance”, ανέδειξε τη δύναμη των λέξεων, των συναισθημάτων και της νευροεπιστήμης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Τόνισε πως ο εγκέφαλος είναι ο “CEO” του ανθρώπου και το HR ο προπονητής του, διαμορφώνοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο.

Η ενσυναίσθηση, όπως ανέφερε, δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Τα συναισθήματα προηγούνται της λογικής και «μεταδίδονται όπως οι ιοί», επηρεάζοντας τη συμπεριφορά και τη δέσμευση των εργαζομένων. Η εμπιστοσύνη είναι αναλλοίωτη και η φροντίδα για τους ανθρώπους παραμένει η καρδιά του HR. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως όλες οι εκπαιδεύσεις πρέπει να είναι βιωματικές, γιατί μόνο μέσα από την εμπειρία μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές αλλαγές. Με αυτό το ισχυρό μήνυμα, το 28ο HR Symposium έριξε την αυλαία του, επιβεβαιώνοντας πως το μέλλον του HR ανήκει σε όσους κατανοούν, συνδέονται και εξελίσσονται.

Το 28ο HR Symposium ολοκληρώθηκε με μουσική, εκπλήξεις και εορταστική διάθεση, ενώ αρκετοί τυχεροί κέρδισαν πλούσια δώρα μέσα από διαγωνισμούς και παιχνίδια που διεξήχθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδριακής ημέρας. Με γνώση, έμπνευση και δικτύωση, το συνέδριο άφησε μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του HR, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά!

