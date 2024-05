Εκπαίδευση & Τεχνολογία: μία εξαιρετικά επιτυχημένη ημερίδα από τον ΕΠΑΦΟ

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση περισσότερων από 250 ατόμων του χώρου της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, διοργανώθηκε η ημερίδα «Εκπαίδευση και Τεχνολογία» από την εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ, μέλος του Ομίλου QUEST, στις 23 Μαΐου στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Στόχος της ημερίδας ήταν να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με τις πιο εξελιγμένες ψηφιακές λύσεις και πρακτικές που αναβαθμίζουν τη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση. Εκπρόσωποι 150 εκπαιδευτικών οργανισμών και πάνω από 70 συνεργάτες του ΕΠΑΦΟΥ έδωσαν το παρόν, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κόσμου της τεχνολογίας για την παροχή καινοτόμων εμπειριών στην εκπαίδευση.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με θερμούς χαιρετισμούς από τους διοργανωτές κ. Χρήστο Χαλδαιόπουλο (Chairman of the Board & CEO, EPAFOS) και Δηµήτρη Εφορακόπουλο (Chairman of the Board & CEO, Info Quest Technologies).

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από καταξιωμένους ειδικούς της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, που ανέδειξαν σύγχρονες τάσεις και καίρια ζητήματα όπως η εύκολη online οργάνωση του εκπαιδευτηρίου, η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, η ευαίσθητη σχέση των ανηλίκων με το Διαδίκτυο, καθώς και οι αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο εξελιγμένων διαδραστικών οθονών.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν καινοτόμα εργαλεία και στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη συγκινητική ομιλία του Παραολυμπιονίκη – Ironman Γιάννη Χατζήμπεη γύρω από τα «θαύματα» που μπορεί να δημιουργήσει η Δύναμη της Θέλησης.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!