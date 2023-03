Weekly Telecom: Ο Δ’ καρτοκινητός πόλεμος

Σύννεφα που προμηνύουν τον Δ’ Καρτοκινητό πόλεμο, μαζεύονται στον άξονα Κάντζας- Αμαρουσίου και άρχισε να βρέχει προσφορές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κάποτε θα τελείωνε ο σχεδιασμός της Nova για τη νέα United εποχή, και θα ξεκινούσε η εμπορική επίθεση. Αιχμή του δόρατος είναι η κατάκτηση του νεανικού κοινού μέσα από τα προγράμματα καρτοκινητής.

Στα νέα πακέτα Nova FREE2GO, περιλαμβάνεται η αυτόματη κάρτα ανανέωσης από 8 ευρώ, η χαμηλότερη τιμή ανανέωσης στην αγορά, και η χρέωση ομιλίας ανά δευτερόλεπτο, από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης.

Επίσης προσφέρει ανανεωμένη υπηρεσία Rollover, μία καινοτομία με την οποία ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει στην επόμενη χρήση του τα λεπτά ομιλίας, SMS και MB που δεν κατανάλωσε.

Στο Μέγαρο όμως ήταν προετοιμασμένοι, και αμέσως μετά την ανακοίνωση των πακέτων της Nova, πάτησαν το κουμπί της αντεπίθεσης.

Μέσα σε 24 ώρες απάντησαν, παρέχοντας κι εκείνοι ανανέωση του υπολοίπου με 8 ευρώ, εμπλούτισαν το δημοφιλές πακέτο τους, CALLS TO ALL, με περισσότερα λεπτά ομιλίας προς όλους, κρατώντας την τιμή στα 10,90 ευρώ, και δίνουν δώρα για κάθε ενεργοποίηση στο πακέτο UNLIMITED CALLS μέχρι τις 30 Μαρτίου, ενώ για τους χρήστες του WHAT’S UP έδωσαν επιπλέον δώρο 10GB data για 1 μήνα.

Σε μία πρώτη ανάγνωση, αυτό που βλέπουμε είναι να ανοίγει ο χορός των παροχών από τη Nova, η οποία θέλει να μπει δυνατά στην αγορά, ενώ η Cosmote έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, ίσως μάλιστα και να μειοδοτήσει, θέλοντας όχι μόνο να ανακόψει την εμπορική επίθεση της Nova, αλλά και να δείξει πως παίζεται το παιχνίδι.

Σίγουρα από τη Nova έχουν σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις τους, και είμαστε σίγουροι ότι έχουν διαβάζει ιστορία, η οποία έχει καταγράψει τις μάχες και την έκβαση των καρτοκινητών πολέμων του 2007, του 2010, και του 2014.

Από το Χαλάνδρι ακόμη δεν έχουμε κάποια κίνηση, αλλά ίσως εκεί έχουν καταστρώσει άλλα σχέδια και προσεγγίσεις, τα οποία να δούμε σύντομα να υλοποιούνται.

Άλλωστε η σιωπή σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αυτή μία στρατηγική, που ενίοτε αποδίδει καλύτερα και ασφαλέστερα. Να περιμένετε πάντως εξελίξεις!

