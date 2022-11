Weekly Telecom: Ας ευλογήσουμε τα γένια μας!

Ας ευλογήσουμε τα γένια μας! Πρωτίστως… γιατί αξίζει να το κάνουμε! Και αυτό γιατί, ήρθε η ώρα του συνεδρίου που περίμενε η αγορά Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Μedia. Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στο 24ο InfoCom World, το ετήσιο ραντεβού της αγοράς, που θα έχει γεύση και δυναμική από τις pro Covid εποχές.

Τι θα δούμε φέτος; Ποιοι είναι ομιλητές; Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε με την ενότητα «The Fiber & 5G Network (R)Evolution», αναλύοντας την επανάσταση που φέρνουν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς και οι οπτικές ίνες. Θα συνεχίσουμε με την ενότητα «Cybersecurity matters», όπου θα συζητήσουμε για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της κυβερνοασφάλειας.

Θα συνεχίσουμε με την ενότητα DigitALL Greece: Accelerating the Digital Era όπου θα συζητήσουμε για τα έργα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό να συζητάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακολουθεί το Leaders’ Summit, η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των παρόχων με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη που έχει γίνει θεσμός – όχι μόνο για το ίδιο το συνέδριο, αλλά και για το σύνολο της αγοράς των telecoms.

Τέλος, θα κλείσουμε με την ενότητα «Cloud & Data Centers Summit: A HUB for HUBs» όπου θα δούμε τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, για τα Data Centers και το Cloud και αλλάζουν το τοπίο. Σημειώστε επίσης και τις παρουσίες από το εξωτερικό που αφορούν ομιλητές, που σπάνια έχουμε την τύχη να ακούμε: Christian Leon (VP, Head of Networks & Managed Services, Europe and Latin America, Ericsson), Azfar Aslam (Nokia EUR CTO, NOKIA), Stefano Fogli (Business Development Director, Adtran).

Σας περιμένουμε, με φυσική παρουσία την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο Divani Caravel. Να ακούσετε εξαιρετικούς ομιλητές, να δικτυωθείτε, να παρακολουθήσετε live workshops και να δείτε τα περίπτερα με τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα. Την επόμενη ημέρα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, το συνέδριο θα συνεχιστεί ψηφιακά με τα digital workshops!

Μην περιμένετε: Πραγματοποιήστε δωρεάν την εγγραφή σας!

Κάντε click και διαβάστε στο Weekly Telecom όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT την εβδομάδα που μας πέρασε.

Αυτά γι’ αυτή την εβδομάδα. Stay tuned, γιατί τα καλύτερα και το InfoCom World … έρχονται. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει!