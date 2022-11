Η Hewlett Packard Enterprise παρουσιάζει την υπολογιστική ισχύ επόμενης γενιάς για την hybrid εποχή

Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε ένα χαρτοφυλάκιο υπολογιστών επόμενης γενιάς που προσφέρει εμπειρία λειτουργίας cloud σχεδιασμένη για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και των υβριδικών περιβαλλόντων. Οι νέοι servers HPE ProLiant Gen11 παρέχουν στους οργανισμούς εύχρηστους, αξιόπιστους και βελτιστοποιημένους υπολογιστικούς πόρους, ιδανικά σχεδιασμένους για μια σειρά από σύγχρονα workloads, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα analytics, cloud-native εφαρμογές, graphic-intensive εφαρμογές, μηχανική μάθηση, υποδομή εικονικής επιφάνειας εργασίας (VDI ) και virtualization.

«Οι υπολογιστές είναι το θεμέλιο κάθε υβριδικής στρατηγικής», σύμφωνα με τον Neil MacDonald, Executive Vice President και General Manager, Compute στην HPE. «Το HPE Compute φέρνει τις επιχειρήσεις πιο κοντά στο edge, όπου τα δεδομένα δημιουργούνται, οι νέες εμπειρίες cloud λαμβάνουν χώρα και η ασφάλεια είναι αναπόσπαστη. Οι νέοι servers HPE ProLiant Gen11 έχουν σχεδιαστεί για τον υβριδικό κόσμο με στόχο τη παροχή μιας ευκολονόητης εμπειρίας λειτουργίας cloud, ασφάλειας βάσει σχεδίου και βελτιστοποίηση της απόδοσης για workloads.»

Εύχρηστη εμπειρία λειτουργίας cloud

Στους servers HPE ProLiant, η συνδρομή στο HPE GreenLake for Compute Ops Management παρέχει μια cloud-native πλατφόρμα διαχείρισης. Αυτό αυξάνει τη λειτουργική απόδοση αυτοματοποιώντας με ασφάλεια τη διαδικασία πρόσβασης, παρακολούθησης και διαχείρισης των server, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το υπολογιστικό περιβάλλον.

Η πλατφόρμα παρέχει απλές, ενοποιημένες και αυτοματοποιημένες δυνατότητες που επιτρέπουν στους πελάτες να ελέγχουν τα συστήματα υπολογιστών τους έχοντας πρόσβαση σε παγκόσμιας εμβέλειας δεδομένα και πληροφορίες. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διαχειριστούν με ευκολία χιλιάδες κατανεμημένες συσκευές και να επωφεληθούν από ταχύτερες ενημερώσεις στο firmware του server. Με αυτόν τον τρόπο για να επικεντρωθούν απερίσπαστα στα ζητήματα της επιχείρησης και όχι στη διαχείριση πολύπλοκων υποδομών πληροφορικής.

Το HPE GreenLake for Compute Ops Management προσφέρει επίσης στους πελάτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν στατιστικά για τις εκπομπές ρύπων μέσω αναφορών ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις εγκαταστάσεις, από μεμονωμένους servers έως περιβάλλοντα πλήρως στελεχωμένα με υπολογιστές, προκειμένου να μπορούν να ελέγξουν την κατανάλωση ενέργειας.

Σχεδιασμός που εγγυάται αξιοπιστία και ασφάλεια

Η HPE συνεχίζει να ηγείται και να παρέχει ασφαλή υποδομή, από το edge στο cloud, ξεκινώντας από το silicon επίπεδο με το HPE Silicon Root of Trust, μια αποκλειστική για την αγορά δυνατότητα ασφαλείας που προστατεύει εκατομμύρια σειρές firmware κώδικα από κακόβουλο λογισμικό και ransomware, με ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα που είναι μοναδικό για τον server. Σήμερα, το HPE Silicon Root of Trust προστατεύει εκατομμύρια servers HPE σε όλο τον κόσμο.

Οι HPE ProLiant servers νέας γενιάς βασίζονται σε αυτήν την καινοτομία ασφάλειας με τα ακόλουθα νέα χαρακτηριστικά για την προστασία δεδομένων και συστημάτων:

Απόκτηση δυνατότητας επαλήθευσης και ελέγχου ταυτότητας για όλες τις συσκευές με τη νέα έκδοση του HPE Integrated Lights-Out (iLO), το iLO Το ILO είναι ένα λογισμικό διαχείρισης απομακρυσμένων servers που επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώνουν, να παρακολουθούν και να ενημερώνουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια τους διακομιστές HPE. Η τελευταία έκδοση διαθέτει νέο έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας το Security Protocol and Data Model (SPDM), μια βασική δυνατότητα ασφαλείας στους servers για τον έλεγχο ταυτότητας και την ασφαλή παρακολούθηση συσκευών σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα.

Αποτροπή των αλλαγών στη μοναδική πρόσβαση ταυτότητας του server με τη συμπερίληψη των πιστοποιήσεων πλατφόρμας και του Secure Device Identity (iDevID) από προεπιλογή.

Απόκτηση ενός επιπλέον επιπέδου ελέγχου ταυτότητας παρακολουθώντας μια ασφαλή κατάσταση εκκίνησης και συστήματος μέσω της μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM).

Υιοθέτηση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας μέσω του HPE Trusted Supply Chain. Το HPE Trusted Supply Chain προάγει την end-to-end ασφάλεια με πιστοποιημένους servers που διαθέτουν ισχυρή προστασία δεδομένων κατά τη διαδικασία κατασκευής. Πρόσφατα, η HPE επέκτεινε τις επιλογές για πιστοποιημένους servers, από εργοστάσια που εδρεύουν στις ΗΠΑ, για παραγωγή και αποστολή σε όλο τον κόσμο.

Βελτιστοποιημένη απόδοση για οποιοδήποτε workload

Καθώς οι οργανισμοί εκτελούν πιο απαιτητικά workloads, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των έργων απόδοσης, χρειάζονται βέλτιστη υπολογιστική ισχύ και επιταχυνόμενη υπολογιστική απόδοση. Οι servers HPE ProLiant νέας γενιάς έχουν βελτιστοποιηθεί για να παρέχουν υψηλή απόδοση για τα πιο εντατικά workloads ενός οργανισμού και υποστηρίζουν ποικίλες αρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών 4ης γενιάς AMD EPYC, επεξεργαστές Intel Xeon Scalable 4ης γενιάς και Native Processors Ampere Altra και Ampere Altra Max Cloud.

Σε σύγκριση με τους προηγούμενης γενιάς επεξεργαστές, οι νέοι διακομιστές HPE ProLiant Gen11 υποστηρίζουν διπλάσιο εύρος ζώνης I/O για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, 50% περισσότερους πυρήνες ανά CPU για βελτιωμένη ενοποίηση workload και 33% μεγαλύτερη πυκνότητα GPU υψηλής απόδοσης ανά server για υποστήριξη workloads που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή την ένταση γραφικών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις που υιοθετούν cloud-native workloads, απαιτούν αποκλειστική, cloud-native υπολογιστική ισχύ για την παροχή ευέλικτων και επεκτάσιμων δυνατοτήτων για την προώθηση της καινοτομίας. Τον Ιούνιο του 2022, η HPE ανακοίνωσε ότι ήταν ο πρώτος πάροχος διακομιστών πρώτης βαθμίδας που προσέφερε υπολογιστές με βελτιστοποιημένο cloud-native silicon, χρησιμοποιώντας επεξεργαστές Ampere Altra και Ampere Altra Max στο cloud, στον νέο διακομιστή HPE ProLiant RL300 Gen11.

Ένα pay–as–you–go μοντέλο κατανάλωσης, με το HPE GreenLake

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να μεταβούν από τη μια γενιά στην άλλη, μπορούν να υιοθετήσουν τον την υπολογιστική ισχύ νέας γενιάς της HPE μέσω μιας παραδοσιακής αγοράς υποδομής ή μέσω ενός μοντέλου pay-as-you-go μέσω του HPE GreenLake. Το HPE GreenLake είναι μια as-a-service πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό δεδομένων και παρέχει περισσότερες από 70 υπηρεσίες cloud που μπορούν να εκτελούνται on-premises, στο edge, σε μια εγκατάσταση συντοπισμού και στο δημόσιο cloud.

Επιπλέον, μέσω του HPE Financial Services (HPEFS), οι πελάτες μπορούν να μετατρέψουν υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία τεχνολογίας σε κεφάλαιο για να αγοράσουν νέα ή αναβαθμισμένη τεχνολογία.

Διευρύνουμε την εμπειρία των πελατών μας με νέες υπηρεσίες

Μέσω της HPE Pointnext Services, μιας βραβευμένης ομάδας με πάνω από 15.000 ειδικούς, οι πελάτες που υιοθετούν τους servers HPE ProLiant Gen11 μπορούν να αξιοποιήσουν σε βάθος παγκόσμια τεχνογνωσία για να αξιοποιούν τους servers νέας γενιάς HPE ProLiant και να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες, να αποκτήσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από τα δεδομένα τους, και να εκσυγχρονίσουν την πληροφοριακής τους υποδομή με στόχο να ξεκλειδώσουν αξία.

Η HPE παρουσίασε σήμερα βελτιώσεις στην εμπειρία των πελατών της, υποστηρίζοντας τους HPE ProLiant Gen11 servers, όπως:

Το HPE Pointnext Complete Care Secure Locations προσφέρει στους πελάτες εμπειρογνώμονες για να παρέχουν υποστήριξη σε τοποθεσίες όπου η πρόσβαση, η συνδεσιμότητα καθώς και οι ηλεκτρονικές και προφορικές επικοινωνίες υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ασφαλείας.

Το HPE Expert on Demand παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών εξειδικευμένους στις υπολογιστικές λύσεις νέας γενιάς της HPE.

Το Κέντρο υποστήριξης της HPE, το οποίο παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες και μια πλατφόρμα υποστήριξης, έχει βελτιωθεί ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες μεγαλύτερης συνεργασίας, case management, βελτιωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω virtual agent και νέο digital insights dashboard.

Η υποστήριξη για τους υπολογιστές νέας γενιάς της HPE επεκτάθηκε από τρία με πέντε χρόνια σε έως και επτά χρόνια.

Διαθεσιμότητα

Οι servers HPE ProLiant Gen11 με επεξεργαστές AMD EPYC 4ης γενιάς θα είναι διαθέσιμοι για παραγγελία παγκοσμίως από τις 10 Νοεμβρίου, καθώς και μέσω της πλατφόρμας cloud HPE GreenLake.

Ο server HPE ProLiant RL300 Gen11, ο οποίος χρησιμοποιεί επεξεργαστές Ampere, είναι ήδη διαθέσιμος για παραγγελία σε όλο τον κόσμο.

Όλοι οι διακομιστές HPE ProLiant μπορούν να αγοραστούν μέσω της HPE και των συνεργατών της.