GO Retail on Cloud: λύση ταμείου λιανικής στο Cloud από τη SoftOne με επιδότηση 90%

Η SoftOne, ηγέτης στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού και cloud εφαρμογών, παρουσίασε την πρωτοποριακή λύση ταμείου λιανικής πώλησης GO Retail on Cloud. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη cloud λύση σχεδιασμένη για τις ανάγκες της μικρής λιανικής, που αξιοποιεί επώνυμο εξοπλισμό, απαλλάσσοντας τα καταστήματα από την πολυπλοκότητα και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η χρήση παραδοσιακών ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών.

Με τη λύση GO Retail on Cloud, η έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων γίνεται εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα, το GO Retail on Cloud, αξιοποιεί την Πιστοποιημένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης EINVOICING, και αποστέλλει εντελώς αυτοματοποιημένα όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά προς την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, απαλλάσσοντας πρακτικά τα καταστήματα από την ανάγκη χρήσης φορολογικών μηχανισμών αλλά και από τις χρονοβόρες διαδικασίες καταχώρησης αποδείξεων.

Το GO Retail on Cloud, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση της αγοράς, καθώς διατίθεται με πιστοποιημένο εξοπλισμό εταιρειών όπως η SAMSUNG, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία της 24/7. Παράλληλα, η λύση προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων όπως πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, πολλαπλά ταμεία και χρήστες, διαχείριση προϊόντων και ειδών αποθήκης, παρακολούθηση βαρδιολογίου και πληροφόρηση για τα στοιχεία ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και offline λειτουργία σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης του Internet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το GO Retail on Cloud, αξιοποιεί τη βάση των 10.000 και πλέον barcodes ειδών λιανικής της SoftOne, επιτρέποντας την εισαγωγή προϊόντων στο σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένα, με μία απλή σάρωση του barcode.

H λύση GO Retail on Cloud συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιδοτήσεων Voucher 90% του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.