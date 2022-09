Το SAS Viya είναι τώρα διαθέσιμο στο Microsoft Azure Marketplace

Η πλατφόρμα analytics SAS Viya είναι πλέον διαθέσιμη στο Marketplace του Microsoft Azure με το πάτημα ενός κουμπιού και ευκολία πληρωμής. Το ολοκληρωμένο SAS Viya on Microsoft Azure παρέχει στους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο πρόσβαση σε βασικά analytics εξερεύνησης δεδομένων, μηχανικής μάθησης και ανάπτυξης μοντέλων. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες και περιλαμβάνει ένα κέντρο διευρυμένης εκμάθησης εντός της εφαρμογής για να εξασφαλίσει την άμεση υιοθέτηση και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Δοκιμάστε το SAS Viya on Microsoft Azure τώρα.

H IDC προβλέπει ότι η εφαρμογή software analytics σε δημόσια clouds αυξάνεται, και μέχρι το 2024 θα φτάσει το επίπεδο των εφαρμογών analytics στις εγκαταστάσεις των ίδιων των εταιρειών. «Με αυτή τη στρατηγική κίνηση, η SAS καθιστά τα analytics πιο εύκολα προσβάσιμα σε όλους» δήλωσε ο Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management της IDC. «Το SAS Viya είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες πλατφόρμες analytics στην αγορά σήμερα. Είναι καθοριστικό να προσφέρουμε τον πλήρη κύκλο ζωής των analytics στους χρήστες – από τα δεδομένα μέχρι ένα αναπτυγμένο και διαχειριζόμενο μοντέλο, διαθέσιμο για άμεση χρήση και ανάπτυξη μέσω του Microsoft Azure Marketplace. Μάλιστα, η ενσωματωμένη υποστήριξη και η εκπαίδευση που προσφέρει αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα σε ομάδες που ασχολούνται με τα analytics, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.»

Ολοκληρωμένη πρόσβαση, ευρεία γλωσσική υποστήριξη

Το SAS Viya έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει την πρόσβαση σε analytics σε έναν ολόκληρο οργανισμό, με δυνατότητες μηχανικής μάθησης που επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να συνεργάζονται απρόσκοπτα. Με τη διαθεσιμότητα του SAS Viya on Microsoft Azure, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο πλήρες πακέτο Viya που περιλαμβάνει τα SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics, SAS Visual Data Mining and Machine Learning και SAS Model Manager.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το SAS Viya on Microsoft Azure.

Η πλατφόρμα προσφέρει επιλογές προγραμματισμού, αλλά και επιλογές χαμηλού ή μηδενικού κώδικα σε ένα ενιαίο οπτικό περιβάλλον εργασίας, ώστε χρήστες όλων των δεξιοτήτων να μπορούν να επωφεληθούν από την κορυφαία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Με υποστήριξη τόσο των γλωσσών που χρησιμοποιεί η SAS, όσο και γλωσσών ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των Python και R, οι επιστήμονες δεδομένων μπορούν να γράφουν κώδικα χρησιμοποιώντας τις γλώσσες και τις τεχνικές της επιλογής τους.

Είναι μια νέα μέρα για την SAS

Ο Jim Goodnight, διευθύνων σύμβουλος της SAS δήλωσε ότι η πρόσβαση στο Viya στο Microsoft Azure Marketplace είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δύναμη της SAS.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας έναν νέο τρόπο πρόσβασης στο SAS Viya, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να παρέχουμε όλες τις ισχυρές δυνατότητες που οι χρήστες μας ήδη γνωρίζουν και αγαπούν,» δήλωσε ο Goodnight. «Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δημιουργήσει την πιο ολοκληρωμένη σουίτα analytics στην αγορά, με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς που συμπεριλαμβάνει τον πλήρη κύκλο ζωής των analytics. Σχεδιάζουμε και δοκιμάζουμε το λογισμικό μας ώστε να είναι το ταχύτερο και το πιο παραγωγικό. Τώρα όλα αυτά τα κάνουμε διαθέσιμα με μερικά κλικ στο Microsoft Azure Marketplace.»

Διαρκής δέσμευση για την επιτυχία των πελατών

«Η δέσμευσή μας στην καινοτομία του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πελατών μας – είτε πρόκειται για την κατασκευή απλών αναφορών είτε για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την απάντηση κρίσιμων επιχειρηματικών ερωτημάτων,» δήλωσε ο Bryan Harris, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας της SAS. «Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το SAS Viya διαθέσιμο σε όλα τα τμήματα analytics εταιρειών, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων, την ομάδα ή την προτιμώμενη γλώσσα προγραμματισμού. Θέλουμε το Viya να αποτελέσει το θεμέλιο των ιστοριών καινοτομίας των πελατών μας.»

Οι χρήστες του SAS Viya είναι κυρίως business analysts, επιστήμονες δεδομένων και άτομα που καταναλώνουν πληροφορίες, από απλούς εργαζόμενους μέχρι στελέχη. Βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους κλάδους, και απολαμβάνουν τα οφέλη από τους συναδέλφους χρήστες και εμπειρογνώμονες της SAS στο πλαίσιο των SAS Communities, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες απευθείας μέσω του SAS Viya on Microsoft Azure. Μεταξύ των οργανισμών που ενστερνίζονται τη μετασχηματιστική δύναμη του Viya είναι:

Η νικήτρια ομάδα του SAS Hackathon 2022, JAKSTAT, που χρησιμοποίησε το SAS Viya on Microsoft Azure για να κατανείμει τις κρατικές ενισχύσεις COVID σε περιφερειακές μικρές επιχειρήσεις. Η ομάδα από την Τζακάρτα της Ινδονησίας χρησιμοποίησε τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και μοντελοποίησης δεδομένων του Viya για να δώσει προτεραιότητα στις στρατηγικές επενδύσεις, προσφέροντας μεγάλη ανακούφιση σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είχαν βελτιωμένη οικονομική ανθεκτικότητα για την περιοχή και τη χώρα.

Η bioMérieux, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της in vitro διάγνωσης και η υπηρεσία λογισμικού, CLARION™, που υποστηρίζεται από τη SAS, που συνδέει τα αμέτρητα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης μέσα στα νοσοκομεία και τα εργαστήρια αναφοράς των ΗΠΑ για την παροχή κρίσιμων πληροφοριών και την καταπολέμηση των απειλών κατά της δημόσιας υγείας. Αυτή η καινοτόμος λύση παρακολουθεί τα ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά βακτήρια και παράγει γρήγορα πίνακες δεδομένων στο SAS Viya για να ενισχύσει την πιο τεκμηριωμένη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Η S-Bank – η κορυφαία τράπεζα λιανικής της Φινλανδίας, η οποία με τον εκσυγχρονισμό στο Viya, έχει πρόσβαση σε βελτιωμένα οπτικά εργαλεία και ταχύτερες επιδόσεις εκτελώντας τις αναλύσεις της πιο κοντά στα δεδομένα της. «Η λύση με τη SAS και το Azure έχει βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με τα analytics, ιδιαίτερα τις οπτικές δυνατότητες του εργαλείου, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της ευθυγράμμισης μεταξύ της ομάδας analytics και της ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης,» δήλωσε ο Iikka Kuosa, Senior Vice President of Products and IT της S-Bank.

Η Techniker Krankenkasse (TK), η μεγαλύτερη δημόσια εταιρεία ασφάλειας υγείας στη Γερμανία, χρησιμοποιεί το Viya για να εντοπίσει τις συσχετίσεις μεταξύ των περιστατικών των ασθενών και για να εξασφαλίσει σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Dr. Thilo Eichenberg, Data Scientist της TK, «Η εφαρμογή αναγνώρισης προτύπων που διαθέτουμε αποδεικνύει την ευελιξία του SAS Viya να προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις. Αυτή η αρχιτεκτονική είναι που την καθιστά, από τη δική μας άποψη, ανθεκτική στο μέλλον.»

Αξιοποιώντας την αξία της συνεργασίας SAS και Microsoft

Το λανσάρισμα του SAS Viya ως προσφορά “Get It Now” στο Microsoft Azure Marketplace αντιπροσωπεύει τη συνεχή έμφαση στην επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας SAS/Microsoft. Η SAS ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συνεργασία της με τη Microsoft το 2020, και πρόσφατα κέρδισε το βραβείο Microsoft’s Global Independent Software Vendor (ISV) 2022 Partner of the Year. Το επίτευγμα αυτό αναγνωρίζει τους συνεργάτες που ξεχωρίζουν για την επίδειξη καινοτομίας και αριστείας στην πράξη.

Τα οφέλη της εταιρικής σχέσης για τους οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σαφή. Για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), η ευελιξία της πλατφόρμας SAS σε συνδυασμό με την ελαστικότητα του cloud του Microsoft Azure βοήθησε στον μετασχηματισμό των τραπεζικών εργασιών. «Με την εφαρμογή του SAS Viya στο cloud, βελτιώσαμε σημαντικά την ανάπτυξη νέων υποδομών analytics μειώνοντας σημαντικά το κόστος και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και αποκτώντας ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο Παντελής Μαραβέας, Assistant General Manager of Retail Segments, Bank Analytics and Liability Products της NBG.