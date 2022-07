Σε λειτουργία το Telekom IT hub της Deutsche Telekom στη Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού (Telekom IT hub) της γερμανικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Deutsche Telekom (DT) με περίπου 300 εργαζόμενους (επιστήμονες πληροφορικής) που έχουν έρθει από το εξωτερικό.

Η προοπτική είναι το Telekom IT hub να προσλάβει για την καλύτερη στελέχωσή του ακόμα περί τους 200 επαγγελματίες της Πληροφορικής.

Η γερμανική εταιρεία, βασικός μέτοχος του ΟΤΕ με ποσοστό περί το 50% του μετοχικού του κεφαλαίου, επιβεβαιώνει με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα, ενώ το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδρυση του Telekom IT hub κατέστη δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που αποτελούσε ουσιαστικά προϋπόθεση για τη γερμανική εταιρεία.

Σημαντική για την υλοποίηση της επένδυσης ήταν η συμβολή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς ενεργοποίησε τον κρατικό μηχανισμό και επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, διευκόλυνε την άμεση μεταφορά και μετεγκατάσταση των IT Experts, εξασφαλίζοντας, την άδεια διαμονής. Παράλληλα υπήρξε στενή συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Εξωτερικών για τη διευκόλυνση της εισόδου στη χώρα και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την ΗΔΙΚΑ για την καταγραφή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

Να σημειωθεί ότι η DT τον Μάρτιο, έπειτα από την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, έκλεισε το αντίστοιχο κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού που είχε σε λειτουργία στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη και αμέσως ξεκίνησε την αναζήτηση της χώρας για την ίδρυση του νέου.

«Επιλέξαμε την Ελλάδα για την ίδρυση του Telekom IT hub, τόσο για το επίπεδο και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, όσο και για την έμπρακτη υποστήριξη που παρέχει η Πολιτεία στις επενδυτικές πρωτοβουλίες» δήλωσε σχετικά ο Peter Leukert, Deutsche Telekom Group CIO και CEO της Telekom IT (θυγατρική της DT για την πληροφορική) τονίζοντας ιδιαίτερα τις ευχαριστίες του στην πολιτική ηγεσία της χώρας και «ιδίως του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις ταχύτατες και συντονισμένες δράσεις, χάρη στις οποίες το Telekom IT hub στην Θεσσαλονίκη έγινε πραγματικότητα.»

Ο ρόλος του Telekom IT hub στη Θεσσαλονίκη είναι σημαντικός για τη Deutsche Telekom η οποία είναι μια από τις κορυφαίες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στον κόσμο, με περίπου 248 εκατ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 26 εκατ. γραμμές σταθερού δικτύου και 22 εκατ. ευρυζωνικές γραμμές. Διαθέτει παρουσία σε 50 χώρες με προσωπικό περίπου 216.500 (31 Δεκεμβρίου 2021) και έσοδα 108,8 δισ. ευρώ το 2021.

Το εν λόγω κέντρο θα καλύψει τις ανάγκες ΙΤ (Information Technology) της DT στη Γερμανία (κατά βάση δηλαδή εξυπηρετεί τη μητρική εταιρεία) παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού και στόχος είναι να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα κέντρα Πληροφορικής στην Ευρώπη.