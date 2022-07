Η Philips Monitors παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο ιδανικό για τηλεργασία

Ένα νέο μοντέλο έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Philips Monitors – ένα μοντέλο που πληροί όλα τις νέες προδιαγραφές για βίντεο κλήσεις: η Philips 34E1C5600HE.

Αυτό το μοντέλο της Philips Monitors είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που δημιουργούνται από υβριδικά μοντέλα εργασίας, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται το ίδιο παραγωγικά από το σπίτι όσο και στο γραφείο. Πλούσια σε χαρακτηριστικά και δυνατότητες, η Philips 34E1C5600HE προσφέρει όλα όσα απαιτεί το περιβάλλον τηλεργασίας και ακόμη περισσότερα, σε ένα κομψό και ελκυστικό πακέτο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία VA LCD 34-ιντσών (86.36 εκ.) για εντυπωσιακές εικόνες με ευρείες γωνίες προβολής

Ανάλυση CrystalClear UltraWide Quad HD (3440 x 1440) για εξαιρετική ακρίβεια

Τεχνολογία USB type-C για εύκολες συνδέσεις με ένα μόνο καλώδιο

Ενσωματωμένη webcam 5MP με μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου για άψογη απομακρυσμένη εργασία

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πλούσια πολυμέσα

MultiView για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα πολλών συσκευών

Λειτουργία LowBlue και τεχνολογία Flicker-free για ξεκούραστη θέαση.

«Η οθόνη Philips 34E1C5600HE είναι η ιδανική λύση για όσους δουλεύουν από το σπίτι. Περιέχει όλα όσα χρειάζονται οι εργαζόμενοι του σήμερα για να αποδώσουν στο έπακρο στη νέα αυτή εργασιακή πραγματικότητα, είτε αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της εικόνας, τη συνεργασία, την ασφάλεια, τη συνδεσιμότηταή την άνεση», αναφέρει ο Carlos Sanchez, Senior Product Manager της Ευρώπης για την MMD Monitors & Displays.

Μια ολοκληρωμένη λύση για μέγιστη παραγωγικότητα στην τηλεργασία

Η Philips 34E1C5600HE διαθέτει χαρακτηριστικά για όλους τους επαγγελματίες, από τομείς εικόνας και γραφικών όπως η φωτογραφία και o CAD-CAM (σχεδιασμός–παραγωγή) μέχρι και λογιστικά και οικονομικά. Με το panel υψηλής απόδοσης 34 ιντσών, την CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 ανάλυση και την τεχνολογία Ultra-Wide-Color, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ιδιαίτερα ζωντανή και ικανοποιητική οπτική εμπειρία. Η ευρείες γωνίες προβολής 178°/178° σε συνδυασμό με τη γενναιόδωρη αναλογία 21:9, έχουν σαν αποτέλεσμα την υψηλή παραγωγικότητα με άφθονο χώρο για συγκρίσεις αρχείων, δυνατότητα προβολής περισσότερων στηλών υπολογιστικών φύλλων και άνετη συνεργασία με τους συναδέλφους.

Πέρα από την εξαιρετική οπτική της απόδοση, η Philips 34E1C5600HE προσφέρει στους εργαζόμενους από το σπίτι βολικές, έξυπνες λειτουργίες για να υποστηρίξουν τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητά τους. Για παράδειγμα, η τηλεδιάσκεψη αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της τηλεργασίας και αυτή η οθόνη προσφέρει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια που αναζητούν οι χρήστες. Μια ενσωματωμένη webcam 5 MP, πιστοποιημένη με Windows HelloTM, προσφέρει εικόνες υψηλής ποιότητας, ενώ ένα μικρόφωνο με λειτουργία ακύρωσης θορύβου και ενσωματωμένα ηχεία 5 Watt παρέχουν καθαρή επικοινωνία και βέλτιστη αλληλεπίδραση. Παράλληλα, ο διακόπτης της κάμερας εξασφαλίζει το απόρρητο του χρήστη όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

Η ευέλικτη συνδεσιμότητα είναι απολύτως απαραίτητη στο σημερινό περιβάλλον εργασίας, ανεξάρτητα από το που μπορεί να είναι αυτό, και για αυτό η Philips 34E1C5600HE περιλαμβάνει μια σειρά από κατάλληλες λειτουργίες για όσους κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η τεχνολογία Multiview επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με πολλές συσκευές παράλληλα, ενώ η σύνδεση USB-C με παροχή ρεύματος προσφέρει μια εύκολη λύση με ένα μόνο καλώδιο, για μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες και την εξοικονόμηση χρόνου με την ταυτόχρονη φόρτιση.

Εκτός από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, οι χρήστες της Philips 34E1C5600HE μπορούν να είναι βέβαιοι ότι προβλέπεται και η σωματική τους άνεση, χάρη στις LowBlue Mode και FlickerFree τεχνολογίες φιλικές για τα μάτια, , σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις ύψους και κλίσης της βάσης. .

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Philips 34E1C5600HE θα είναι διαθέσιμη στην αγορά από τον Ιούλιο στην τιμή των 619 €. Περισσότερες πληροφορίες για την Philips 34E1C5600HE:

https://www.philips.gr/c-p/34E1C5600HE_00/monitor-lcd-monitor-with-windows-hello-webcam