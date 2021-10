Intracom Telecom: οι λύσεις σταθερής ασύρματης πρόσβασης WiBAS G5 έλαβαν την πιστοποίηση FCC των ΗΠΑ

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε ότι τα ασύρματα συστήματα WiBAS G5 evo-BS και WiBAS G5 Connect+, που λειτουργούν στις συχνότητες των 24 και 28 GHz με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDD) και Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDD), παράλληλα με συστήματα 5G, κρίθηκαν συμβατά, κατόπιν ελέγχων σε διαπιστευμένο εργαστήριο, με τις προδιαγραφές της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ.

Το WiBAS G5 evo-BS παρέχει μεγάλη ευελιξία εγκατάστασης, καλύπτει συνδρομητές σε ευρύτερες και απομακρυσμένες περιοχές, ακόμα και αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον κόμβο, και χρησιμοποιεί μια μεγάλη γκάμα κεραιών σταθμού βάσης που κυμαίνονται από 90° έως 360°. Το μικρό μέγεθος και το συμπαγές σχήμα του πολυσημειακού (PtMP) σταθμού βάσης δεν απαιτεί μεγάλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Επιπλέον, συνδυάζει εξελιγμένες δυνατότητες κλιμακωτής ποιότητας υπηρεσίας (QoS) και αμφίδρομης δρομολόγησης κίνησης με ανθεκτική λειτουργία ραδίου μέχρι την διαμόρφωση 1024-QAM, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Το WiBAS G5 evo-BS λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 24 και 28 GHz Upper Microwave Flexible Use Service (UMFUS), ενώ το έξυπνο λογισμικό που διαθέτει του επιτρέπει να λειτουργεί παράλληλα με συστήματα 5G σε γειτονικά κανάλια. Ακόμα, είναι πλήρως συμβατό με τον τερματικό σταθμό WiBAS G5 Connect+.

Το WiBAS G5 Connect+ αποτελεί έναν προηγμένο τερματικό σταθμό, κατάλληλο για όσους παρόχους θέλουν να προσφέρουν άμεσα στους συνδρομητές τους υπερυψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο συγκριτικά με τις λύσεις Fiber to the Curb (FTTC) / Fiber to the Home (FTTH). Το τερματικό ραδιοσύστημα είναι εντυπωσιακά ευέλικτο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDD) και Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDD) στις ζώνες συχνοτήτων 24 και 28 GHz UMFUS. Επιπρόσθετα, χάρη στις «zero touch» δυνατότητές του η εγκατάστασή του WiBAS G5 Connect+ πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία, ενώ παρέχει εκτεταμένη κάλυψη πολλών χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι, πριν από την τελική δοκιμή και πιστοποίηση από την FCC, τα δύο συστήματα υποβλήθηκαν σε διεξοδικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17025:2017 εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης της Intracom Telecom.

Ο κ. Ιωάννης Τενίδης, επικεφαλής Μάρκετινγκ του επιχειρησιακού τομέα ασύρματων λύσεων της Intracom Telecom, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να παρέχουμε πάντοτε στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, έχοντας ως βασικό άξονα καινοτομίας τη χωρητικότητα και την εμβέλεια της σύνδεσης. Η 5η γενιά τεχνολογίας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης συμμορφώνεται με τα πρότυπα της FCC και εκπληρώνει τον στόχο γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος σε αγροτικές και προαστιακές περιοχές των ΗΠΑ».