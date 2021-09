Η HP προσφέρει το Chrome OS για την εργασία στο σημερινό υβριδικό περιβάλλον

Η HP επέκτεινε το ισχυρό οικοσύστημα Chrome OS για πελάτες που αναζητούν την απόλυτη ευελιξία και κινητικότητα στον σημερινό υβριδικό κόσμο, με την εισαγωγή του HP Chromebook x 2 11 και του HP Chromebase 21,5 inch All – in – One Desktop . Η HP ανακοίνωσε επίσης τη νέα Οθόνη HP M 24 fd USB – C , πιστοποιημένη με Works With Chromebook για απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη κατά τη διασύνδεση με τον Chromebook και άλλα αξεσουάρ.

Οι σημερινοί χρήστες του Chrome OS αναζητούν τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν και βελτιστοποιούν τον τρόπο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του υβριδικού εργασιακού και προσωπικού χρόνου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της HP. Δεν αγοράζουν μόνο μια συσκευή που τους επιτρέπει να εργάζονται από το σπίτι (63%), αλλά επίσης και για κάποιον άλλο (27%) στο σπίτι τους. Το 52% των ερωτηθέντων είναι γονείς, γεγονός που εξηγεί γιατί το 53% χρησιμοποίησε το Chrome OS τόσο για την εργασία όσο και για το σχολείο. Τόσο ο νέος HP Chromebook x2 όσο και ο HP Chromebase AiO με στόχο να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες προσαρμοσμένες σε κάθε οικιακό χρήστη.

«Με την αλλαγή που επέφερε ο υβριδικός τρόπος εργασίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στον τρόπο χρήσης των υπολογιστών στο σπίτι, υπήρξε η μετάβαση από έναν υπολογιστή ανά νοικοκυριό σε έναν υπολογιστή ανά άτομο για την εργασία, την ψυχαγωγία και το παιχνίδι», δήλωσε η Josephine Tan, Global Head και General Manager, Consumer PCs στην HP Inc. «Η HP συνεργάστηκε στενά με την Google για τη βελτιστοποίηση των νεότερων σειρών μας, και επιμελήθηκε την ανάπτυξη ανώτερου λογισμικού και ενός ασφαλούς οικοσυστήματος εφαρμογών, για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε συσκευές Chrome OS. Ως αποτέλεσμα, επεκτείνουμε το portfolio Chrome OS με την εισαγωγή του HP Chromebook x2 11 και του HP Chromebase 21,5 ιντσών All–in–One, καθώς οι χρήστες αναζητούν συσκευές που τους βοηθούν να έχουν μια πιο προσωπική ή φιλική προς την οικογένεια εμπειρία, στον σημερινό υβριδικό κόσμο».

«Με τον νέο Chromebook x2 και τον Chromebase All–in–One, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την HP για να παρέχουμε σε περισσότερους ανθρώπους την γρήγορη, ασφαλή και απλή υπολογιστική εμπειρία του Chrome OS», δήλωσε ο Alexander Kuscher, Director του Chrome OS Software στη Google «Είτε επιθυμείτε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή είτε θέλετε να ολοκληρώνετε τα πράγματα γρηγορότερα, δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηστών μας για εργασία, μάθηση ή παιχνίδι, στο σπίτι ή εν κινήσει».

HP Chromebook x2: Ελευθερία για Παραγωγικότητα και Ψυχαγωγία όπου και εάν βρίσκεστε

Ο HP Chromebook x2 11 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που θέλουν να παραμείνουν παραγωγικοί και να διασκεδάζουν, με την φορητότητα ενός smartphone αλλά την παραγωγικότητα μιας μεγαλύτερης συσκευής αφής. Ο εξαιρετικά λεπτός και ανθεκτικός σχεδιασμός CNC από αλουμίνιο, τον καθιστά ιδανικό για έναν δραστήριο, mobile τρόπο ζωής. Το μαγνητικό αποσπώμενο πληκτρολόγιο και η περιστροφή 170 μοιρών στο kickstand επιτρέπει στη συσκευή να προσαρμόζεται για τον ιδανικό τρόπο χρήσης, δημιουργίας ή διαμοιρασμό περιεχομένου.

Αυτός είναι ο πρώτος Chromebook στον κόσμο με αποσπώμενη οθόνη που βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 7c, σχεδιασμένος για λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο cloud όπως το Chrome OS, για βελτιωμένη απόδοση που επιτρέπει έως και 11 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο Chromebook x2 παρέχει επίσης προαιρετικά σύνδεση 4G LTE και Wi-Fi 5. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν η συσκευή να είναι φορητή όσο ένα smartphone, αλλά και παραγωγική όσο ένα πλήρως εξοπλισμένο laptop.

«Ο Chromebook x2 11 είναι η πρώτη συσκευή του είδους της, που καταδεικνύει τις πρωτοποριακές υπολογιστικές εμπειρίες που έγιναν δυνατές μέσω της συνεργασίας μεταξύ των Qualcomm, HP και Google, και είμαστε υπερήφανοι που επιτρέψαμε αυτόν τον καινοτόμο σχεδιασμό», δήλωσε ο Miguel Nunes, Senior Director, Product Management στην Qualcomm Technologies, Inc. «Οι βασισμένοι στον Snapdragon υπολογιστές μας είναι σχεδιασμένοι για να ενισχύουν τις εμπειρίες των καταναλωτών, όπως προηγμένες δυνατότητες κάμερας για τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας, σε λεπτά και χωρίς ανεμιστήρες laptops. Με έως και 11 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνδεσιμότητα LTE και προηγμένες δυνατότητες κάμερας, οι χρήστες μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί και να ψυχαγωγούνται σχεδόν από οπουδήποτε».

Τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά του νέου HP Chromebook x2 11 περιλαμβάνουν:

Για μια υπέροχη εμπειρία παρακολούθησης βίντεο και ταινιών και online gaming, αυτός είναι ο πρώτος Chromebook με αποσπώμενη οθόνη 11 ιντσών, ανάλυση 2K και 3:2 αναλογία διαστάσεων.

Για μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε αποσπώμενη συσκευή, συμπεριλαμβάνεται πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με μεγάλο touchpad και συνοδεύεται από το HP Wireless Rechargeable USI Certified Pen . Η αναλογία διαστάσεων 3:2 επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν με άνεση τόσο σε κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια λειτουργία. Η ακριβής γραφή, ο σχεδιασμός και η κοινή χρήση δεν ήταν ποτέ ευκολότερα με τα HP QuickDrop, Concepts και το νέο Cursive App από την Google.

Για ζωντανές βιντεοδιασκέψεις και εντυπωσιακές φωτογραφίες υπάρχουν δύο κάμερες -μια μπροστινή ευρυγώνια κάμερα 5 MP, καθώς και μια οπίσθια κάμερα 8 MP. Σε συνδυασμό με το Audio by Bang & Olufsen, η συσκευή προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείται το Google Meet ή άλλα εργαλεία συνεργασίας.

Πρόσβαση και λήψη εφαρμογών από το Google Play Store, καθώς και παιχνίδια από την Stadia Streaming Game Service.

HP Chromebase All-in-One: Ο κοινωνικός κόμβος για το Σπίτι σας

Ο νέος HP Chromebase 21.5 inch All–in–One Desktop είναι ο πρώτος Chromebase All-in-One στον κόσμο με περιστρεφόμενη οθόνη, σχεδιασμένος να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο σπίτι για την απόλυτη οικογενειακή, ψυχαγωγική και μαθησιακή εμπειρία.

Ο HP Chromebase AiO διαθέτει έναν μοναδικό, εντυπωσιακό και πρακτικό σχεδιασμό οπουδήποτε στο σπίτι, με περιστρεφόμενη οθόνη αφής 21.5-inch FHD. Η οθόνη μπορεί να έχει κλίση έως 20 μοίρες και περιστρέφεται εύκολα κατά 90 μοίρες από οριζόντια σε κατακόρυφη λειτουργία με ένα απλό άγγιγμα, για νέους τρόπους απόλαυσης ψυχαγωγικού και συναρπαστικού περιεχομένου. Η λειτουργία πορτραίτου επιτρέπει καλύτερη προβολή για ανάγνωση, περιήγηση σε μεγάλες ιστοσελίδες και κοινωνικές αναρτήσεις ή μεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά τη λήψη σημειώσεων ή τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Επίσης, η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης του HP Chromebase AiO επιτρέπει την προβολή πολλαπλών σελίδων ταυτόχρονα, για αυξημένη παραγωγικότητα και ευελιξία.

Εκτός από την πρωτοποριακή εμφάνιση all-in-one, η συσκευή διαθέτει:

Επεξεργαστές Intel® Core με αποθηκευτικό χώρο SSD έως 256 GB και μνήμη DRAM έως 16 GB για οποιασδήποτε ανάγκη μαθημάτων ή ψυχαγωγίας.

Μια εκπληκτική εμπειρία ήχου και βίντεο για βιντεοκλήσεις και online learning, με Audio by B&O, διπλά ηχεία 5W και κάμερα 5 MP με μεγάλο αισθητήρα για δυναμική προσαρμογή χαμηλού φωτισμού και εικόνες υψηλότερης ποιότητας σε οποιοδήποτε χώρο. Εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου με το Privacy Camera Switch.

Πιστοποιημένα με Works With Chromebook, τα ασύρματα, μέσω Bluetooth, ποντίκι και πληκτρολόγιο διατηρούν την υψηλή αισθητική χωρίς καλώδια και επιτρέπουν την εύκολη μετάβαση από την hands-free περιήγηση στο διαδίκτυο σε μια εμπειρία εκμάθησης και παραγωγικότητας στο λεπτό.

Το HP QuickDrop για γρήγορη και εύκολη μεταφορά περιεχομένου από και προς κινητές συσκευές στον HP Chromebase AiO.

Φτιαγμένος για να διαρκεί: Ο συμπαγής κωνικός σχεδιασμός της βάσης προσφέρει μικρό αποτύπωμα για κάθε χώρο και το υψηλής αντοχής αλουμίνιο μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα. Η υπερυψωμένη βάση προσφέρει βελτιωμένη ροή αέρα και βοηθά στην προστασία από μικρές ζημιές. Η υφασμάτινη βάση είναι ανθεκτική και φιλική προς τα παιδιά, και καθαρίζεται εύκολα με ένα υγρό πανί.

Τα οικεία εργαλεία της Google και οι δυνατότητες του Chrome OS, περιλαμβάνουν: Ένα μόνο λογαριασμό για απρόσκοπτη μετάβαση από τηλέφωνο Android στον HP Chromebase AiO. Διαχείριση προφίλ χρηστών Google, ώστε όλοι στην οικογένεια να έχουν τη δική τους μοναδική εμπειρία. Φωνητική αναζήτηση μέσω του Google Assistant για hands-free και intuitive αλληλεπίδραση. Ambient Mode για γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο ή παρουσίαση φωτογραφιών. Google Family Link για γονικό έλεγχο και ενσωματωμένη ασφάλεια Chrome OS. Απόκτηση πρόσβασης στις εφαρμογές του Play Store σε μεγαλύτερη οθόνη για μια πιο συναρπαστική εμπειρία και οφέλη από το Google Stadia Online gaming για ένα διάλειμμα παιχνιδιού. Άμεση αφύπνιση κατά την κίνηση του ποντικιού ή το πάτημα του πληκτρολογίου και γρήγορη πλήρης εκκίνηση που διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με την HP και την Google για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του πρώτου Chromebase AiO στον κόσμο που προσφέρει περισσότερη συνεργασία, ψυχαγωγία και εμπειρίες μάθησης στις σημερινές οικογένειες», δήλωσε η Mandy Mock, Intel Vice President και General Manager του Desktop, Workstation και Channel Group στην Intel Corporation.

Νέα πιστοποιημένη οθόνη Works With Chromebook από την HP

Η Οθόνη HP M24fd USB-C διευρύνει περαιτέρω τη νέα σειρά της εταιρείας με πιστοποίηση Works With Chromebook. Σύνδεση σε Chromebook απευθείας, χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις ή αντιμετώπιση προβλημάτων, η πιστοποίηση Works With Chromebook σημαίνει ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί από την Google για να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις συνδεσιμότητας, εισόδου και τροφοδοσίας, ώστε οι χρήστες να έχουν μια απρόσκοπτη και συμβατή εμπειρία διασύνδεσης.

Κατασκευασμένη για να λειτουργεί σωστά με συσκευές Chrome OS, η Οθόνη HP M24fd USB-C διαθέτει καλώδιο USB-C 65w που είναι συμβατό με οποιοδήποτε laptop με δυνατότητα USB-C για σύνδεση και τροφοδοσία από τον υπολογιστή με ένα απλό, μονό καλώδιο. Αυτή η οθόνη διαθέτει επίσης HP Eye Ease με τεχνολογία πιστοποιημένη κατά Eyesafe® που μειώνει το μπλε φως χωρίς να επηρεάζονται τα χρώματα.

Το HP Chrome OS Portfolio για Καταναλωτές: Χτίζοντας το πιο βιώσιμο portfolio του κόσμου

Η HP συνεχίζει να καινοτομεί σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της για να χτίσει το πιο βιώσιμο portfolio του κόσμου. Τα ανακοινωθέντα προϊόντα περιλαμβάνουν: