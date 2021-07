What’s Up: διπλάσια λεπτά ομιλίας προς όλους στην ίδια τιμή και νέα πακέτα DIY για φοιτητές

Διπλάσια λεπτά ομιλίας προς όλους, χωρίς καμία αλλαγή στις τιμές, προσφέρει το ανανεωμένο WHAT’S UP DIY (Do It Yourself). Το πακέτο DIY διαθέτει επιλογές χρόνου ομιλίας, που φτάνουν πλέον τα 400 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα -σταθερής και κινητής- και επιλογές σε mobile internet, που φτάνουν έως τα 12 GB. Οι νέοι, με το WHAT’S UP DIY, μπορούν να φτιάξουν ο καθένας το δικό τους πακέτο, διαμορφώνοντας τους συνδυασμούς των λεπτών ομιλίας και των data, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, κάθε φορά.

Το WHAT’S UP, για πρώτη φορά, δίνει τη δυνατότητα και στους φοιτητές να δημιουργήσουν το δικό τους φοιτητικό πακέτο DIY, καινοτομώντας σε σχέση με τα προκαθορισμένα φοιτητικά πακέτα που διατίθενται στην αγορά. Αποκλειστικά με το νέο WHAT’S UP Student DIY μπορούν να συνδυάσουν επιλογές που διαθέτουν χρόνο ομιλίας προς όλους και έως 12GB mobile internet.

Οι συνδρομητές WHAT’S UP μπορούν να φτιάξουν το δικό τους πακέτο αποκλειστικά μέσα από το WHAT’S UP Application (Google Play | App Store | AppGallery). Περισσότερες πληροφορίες στο whatsup.gr.