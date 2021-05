H Canon παρουσιάζει νέες συσκευές για το υβριδικό περιβάλλον εργασίας

Η Canon ανακοινώνει την κυκλοφορία νέων συσκευών εκτύπωσης και σάρωσης για επιχειρήσεις, σχεδιασμένες για να προωθούν τη συνεργασία και να υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη σημερινή εργασιακή πραγματικότητα που συμπεριλαμβάνει διαφορετικούς χώρους εργασίας. Με πολλές επιχειρήσεις να αναθεωρούν το ρόλο του παραδοσιακού γραφείου, οι χώροι εργασίας που επιτρέπουν στους συναδέλφους να συνεργάζονται ακόμη και σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι το κλειδί της επιτυχίας. Οι έγχρωμες πολυλειτουργικές συσκευές imageRUNNER C1533iF και C1538iF A4 είναι εξοπλισμένες με εργαλεία συνεργασίας και μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα σε πολλαπλά περιβάλλοντα εργασίας, από περιφερειακά γραφεία έως μικρά ή μεσαία γραφεία. Εξάλλου, η σειρά Canon i-Sensys X είναι μια νέα σειρά συμπαγών έξυπνων συσκευών που απευθύνεται σε μικρά έως μεγάλα τμήματα επιχειρήσεων ή αυτοαπασχολούμενους (δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, συμβούλους, λογιστές). Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει όλες τις ανάγκες εκτύπωσης, ψηφιακού μετασχηματισμού και ασφάλειας.

Η εταιρεία KeyPoint Intelligence προβλέπει ότι το 2021 το νέο στυλ εργασίας θα είναι ένα υβρίδιο χώρων οικίας και γραφείου. Αυτό το υβριδικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων ή κοινόχρηστων χώρων εργασίας, θα αυξήσει τη ζήτηση για συσκευές A4, κάτι το οποίο η σειρά imageRUNNER C1530 Series είναι σε καλή θέση για να καλύψει. Οι συσκευές αυτής της σειράς επιτρέπουν στις ομάδες να συνεργάζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, χάρη σε ένα συνδυασμό έξυπνων δυνατοτήτων ψηφιοποίησης, αυξημένης λειτουργικότητας και απρόσκοπτων επιλογών συνδεσιμότητας . Οι συσκευές βασίζονται στη βραβευμένη κληρονομιά συσκευών Α4 της Canon, η οποία σύντομα θα επεκταθεί περαιτέρω με μια επερχόμενη προσθήκη στη σειρά imageRUNNER ADVANCE DX.

Ενίσχυση της συνεργασίας από οπουδήποτε

Η σειρά imageRUNNER C1530 προσφέρει προαιρετική συνδεσιμότητα στο cloud, τροφοδοτούμενη από τη λύση Canon uniFLOW Online που βασίζεται στο cloud,. Η λύση αυτή επιτρέπει στις συσκευές να συνδέουν προορισμούς αποθήκευσης στο cloud, όπως το Dropbox και το OneDrive, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να αποθηκεύουν και να μοιράζονται ψηφιοποιημένα έγγραφα με συναδέλφους. Επιπλέον, το uniFLOW Online παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για τη σύνδεση όλων των τοποθεσιών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ‘My Print Anywhere’ που επιτρέπει στο χρήστη να έχει ασφαλή πρόσβαση και να απελευθερώνει εργασίες εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη με την υπηρεσία cloud – ιδανική για υπαλλήλους που περνούν το χρόνο τους μεταξύ διαφορετικών εργασιακών περιβαλλόντων.

Προώθηση της παραγωγικότητας του χώρου εργασίας

Για να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του παραγωγικού χρόνου στο γραφείο, η σειρά imageRUNNER C1530 Series προσφέρει τη δυνατότητα εξατομίκευσης των διαδικασιών εγγράφων, οι οποίες μειώνουν το χρόνο που αφιερώνουν στη συσκευή και βοηθούν τις ομάδες να κάνουν την εργασία τους πιο γρήγορα. Οι συσκευές μπορούν να ψηφιοποιήσουν γρήγορα έντυπα με γρήγορη, μονόπλευρη σάρωση διπλής όψης, ενώ οι έξυπνες δυνατότητες σάρωσης – που τροφοδοτούνται από την Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων – μειώνουν την ανάγκη για χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων εξάγοντας αυτόματα πληροφορίες από έντυπα. Χαρακτηριστικά όπως το Filing Assist, το οποίο χρησιμοποιεί προ-ρυθμισμένες ροές εργασίας για τη σάρωση παρτίδων επαναλαμβανόμενων εγγράφων, επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν αυτές τις πληροφορίες απευθείας στο λογισμικό ροής εργασίας. Η διαισθητική διεπαφή εξοικονομεί επίσης χρόνο στους χρήστες, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους να βρίσκουν τις λειτουργίες που χρειάζονται. Η λειτουργία χρονολογίου επιτρέπει στους χρήστες να επαναλάβουν προηγούμενες ρυθμίσεις με το πάτημα ενός κουμπιού, αντί να χρειάζεται να τις εισάγουν ξανά για συχνές εργασίες.

Απλούστερη διαχείριση για υβριδική εργασία

Η σειρά imageRUNNER C1530 υποστηρίζει επίσης την απλούστερη διαχείριση για υβριδική εργασία, με εγγενή συμβατότητα με το Universal Print by Microsoft και το uniFLOW Online. Το Universal Print by Microsoft διευκολύνει τη ρύθμιση και τη συντήρηση συσκευών μετακινώντας την υποδομή εκτύπωσης στο cloud, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιτόπια διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης. Εξάλλου, το uniFLOW Online προσφέρει απλή, κεντρική διαχείριση εκτύπωσης βάσει cloud ενός στόλου συσκευών, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του κόστους, του έξυπνου ελέγχου, του προϋπολογισμού και της αναφοράς. Το uniFLOW Online επεκτείνει περαιτέρω τη λειτουργικότητα του Universal Print by Microsoft όσον αφορά την ασφάλεια, τον έλεγχο ταυτότητας και τη λογιστική. Πρόσθετες δυνατότητες αυτόματης απομακρυσμένης διαχείρισης βοηθούν τις ομάδες να διαχειρίζονται τις απομακρυσμένες συσκευές πιο αποτελεσματικά, για παράδειγμα, σφάλματα προληπτικής επισήμανσης, ειδοποίηση των διαχειριστών IT για κατάσταση αναλωσίμων και παραγγελία εξαρτημάτων αντικατάστασης.

Ασφαλείς στον νέο κόσμο

Η εργασία σε όλες τις τοποθεσίες δεν πρέπει να σημαίνει συμβιβασμό στην ασφάλεια, αλλά δημιουργεί νέες ευπάθειες. Σύμφωνα με την εταιρεία Keypint Intelligence, η υιοθέτηση λύσεων μηδενικής εμπιστοσύνης (zero trust) θα επιταχυνθεί το 2021, οπότε οι συσκευές εκτύπωσης πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών. H σειρά imageRUNNER C1530 Series προσφέρει ενσωματωμένο σύστημα McAfee Embedded Control, εκτός από το σύστημα επαλήθευσης Canon Verify System at Startup, το οποίο προστατεύει από προηγμένες απειλές και απώλεια δεδομένων αποκλείοντας τις μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές. Οι πληροφορίες ασφαλείας και η διαχείριση συμβάντων (Security Information and Event Management – SIEM) υποστηρίζουν τον εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο και την απόκριση συμβάντων ασφαλείας, ενώ οι χρήστες λειτουργιών ηλεκτρονικής ασφαλούς εκτύπωσης και κρυπτογραφημένου PDF μπορούν να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα εγγράφων και δεδομένων με σιγουριά.

Για ένα βιώσιμο μέλλον

Η σειρά imageRUNNER της Canon είναι κατασκευασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ικανοποιώντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα και υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η σειρά C1530 βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας, για παράδειγμα μέσω μειωμένης σπατάλης χαρτιού και γραφίτη.

Ο Hiro Imamura, vice president marketing, document solutions group, Canon Europe δήλωσε: «Καθώς οι χώροι συνεργασίας καθίστανται όλο και δημοφιλέστεροι, οι επιχειρήσεις αναζητούν συμπαγείς λύσεις που ενισχύουν πραγματικά τη συνεργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα πρότυπα ασφαλείας διατηρούνται. Οι συσκευές imageRUNNER C1533iF και C1538iF επεκτείνονται στη βραβευμένη σειρά A4 και είναι άρτια εξοπλισμένες για να καλύπτουν τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του χώρου εργασίας».

Παραγωγικότητα και συνεργασία πέρα από το γραφείο

Η σειρά Canon i-Sensys X είναι η νέα προσθήκη της Canon στη συνεχή προσέγγισή της για την ενδυνάμωση σύγχρονων υβριδικών γραφείων με λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Οι εργαζόμενοι σήμερα πρέπει να λειτουργούν παραγωγικά, να συνεργάζονται και να εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό εγγράφων από οπουδήποτε. Είτε στο γραφείο, στο σπίτι, ή σε ένα χώρο συνεργασίας, η σειρά i-Sensys X έχει κατασκευαστεί για να κάνει ακριβώς αυτό.

Οι νέες συμπαγείς πολυλειτουργικές συσκευές αποτελούν μέρος των λύσεων υβριδικού χώρου εργασίας που ξεκίνησαν πρόσφατα, μια προσαρμοσμένη διαχειριζόμενη υπηρεσία εκτύπωσης και τεκμηρίωσης που προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν ενοποιημένες ροές εργασίας μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων γραφείων. Μέσα σε έναν υβριδικό χώρο εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να υπερβούν τα εμπόδια μεταξύ των ομάδων, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και τη συνέχεια των επιχειρήσεων, προσφέροντας επίσης μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής στους εργαζομένους, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία σε ένα κατανεμημένο εργατικό δυναμικό.