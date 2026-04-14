Ένας στους πέντε εργαζόμενους αναφέρει αντικατάσταση εργασιών από την AI

Σε αυτοματοποίηση συγκεκριμένων εργασιακών καθηκόντων για το είκοσι τοις εκατό των Αμερικανών εργαζομένων οδηγεί η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι οργανισμοί Epoch AI και Ipsos. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.000 ενηλίκων, δείχνει ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά μόνο υπάρχουσες ευθύνες αλλά δημιουργεί και νέα πεδία δράσης για το 15% των χρηστών. Η μελέτη αποκαλύπτει μια μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά εργαλεία, υπογραμμίζοντας ότι η AI έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής καθημερινότητας για το ήμισυ του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το πλαίσιο της έρευνας δείχνει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται πλέον σε εξειδικευμένους κλάδους, καθώς το 50% των ενηλίκων δήλωσε ότι χρησιμοποίησε σχετικά εργαλεία την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι η αντικατάσταση εργασιών προκαλεί ανησυχία, ένα ποσοστό εργαζομένων ανέφερε ότι η τεχνολογία επέτρεψε την ανάληψη καθηκόντων που προηγουμένως ήταν αδύνατον να εκτελεστούν χωρίς τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων.
Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία
Η Caroline Falkman Olsson, η οποία ηγήθηκε της ερευνητικής προσπάθειας για λογαριασμό του Epoch AI, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις για τον αυξανόμενο αντίκτυπο της τεχνολογίας στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την Olsson, παρατηρούνται πλέον ξεκάθαρα φαινόμενα τόσο ενίσχυσης όσο και αυτοματοποίησης της ανθρώπινης εργασίας, αν και απαιτείται περαιτέρω λεπτομερής ανάλυση για την κατανόηση των συγκεκριμένων καθηκόντων που επηρεάζονται περισσότερο. Η ίδια επισήμανε την ανάγκη να διερευνηθεί πώς μεταβάλλονται οι πραγματικοί χώροι εργασίας και οι καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθώς οι εργαζόμενοι ενσωματώνουν τα νέα εργαλεία στις παραδοσιακές τους ροές εργασίας.
Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε το διάστημα από 3 έως 5 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας της Ipsos, έδειξε ότι σχεδόν το 50% των χρηστών αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη από δύο έως πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 62,5%, περιορίζεται σε μία ή δύο γρήγορες εργασίες κατά την ημέρα της πιο έντονης χρήσης. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 6%, καταγράφεται ως εντατικοί χρήστες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα συστήματα για την ολοκλήρωση σύνθετων έργων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ευρείας αλλά επιφανειακής ενσωμάτωσης.
Ο Nicholas Miailhe, ειδικός στην πολιτική τεχνητής νοημοσύνης και ηγετικό στέλεχος στην Παγκόσμια Συνεργασία για την AI, υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν προειδοποίηση για τους εργαζομένους και τους πολιτικούς. Ο Miailhe ανέφερε ότι όταν ένας στους πέντε εργαζομένους δηλώνει ότι η AI αντικαθιστά ήδη μέρη της δουλειάς του, μπορούμε να μιλάμε για μια αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Κατά την άποψή του, το γεγονός ότι η αντικατάσταση φαίνεται να ξεπερνά την ενίσχυση της εργασίας υποδηλώνει ότι το παράθυρο πολιτικής δράσης για τη διαμόρφωση του μετασχηματισμού κλείνει ταχύτερα από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότερες κυβερνήσεις.
Προσωπικές συνδρομές και αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες
Επιπλέον εύρημα της έρευνας αφορά το γεγονός ότι περίπου οι μισοί από τους ενήλικες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για εργασιακούς σκοπούς βασίζονται σε προσωπικές συνδρομές ή δωρεάν εκδόσεις. Αυτό το φαινόμενο της «σκιώδους AI» υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα πλήρως τις εταιρικές λύσεις, με τους εργαζομένους να παίρνουν την πρωτοβουλία για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Η χρήση ιδιωτικών εργαλείων σε επαγγελματικό περιβάλλον εγείρει ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία οι οργανισμοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άμεσα εντός του τρέχοντος έτους.
Επιπροσθέτως, η έρευνα εξέτασε την αναδυόμενη χρήση των AI agents, δηλαδή συστημάτων που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη. Αν και τα ποσοστά χρήσης παραμένουν χαμηλά, καθώς η τεχνολογία αυτή κέρδισε την προσοχή της βιομηχανίας μόλις τους τελευταίους μήνες, το 8% των χρηστών δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τέτοιους πράκτορες. Ο Renan Araujo, διευθυντής προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατηγικής AI, χαρακτήρισε το εύρημα αξιοσημείωτο, σημειώνοντας ότι η ικανότητα ενός λογισμικού να αναλαμβάνει δράσεις αντί για τον χρήστη δεν ήταν διαθέσιμη πριν από δύο χρόνια.
Κυρίαρχες πλατφόρμες και ευρύτερες οικονομικές προβλέψεις
Οι κύριες δραστηριότητες των χρηστών περιλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφοριών και συστάσεων σε ποσοστό 80%, τη σύνταξη ή επεξεργασία κειμένων σε ποσοστό 59% και την παραγωγή ιδεών σε ποσοστό 53%. Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται το ChatGPT της OpenAI με ποσοστό 31%, ακολουθούμενο από το Gemini της Google με 21% και το Copilot της Microsoft με 10,5%. Η κυριαρχία αυτών των πλατφορμών διαμορφώνει ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον, όπου οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί ελέγχουν τη ροή της καινοτομίας και την πρόσβαση των καταναλωτών σε προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
Η έκθεση του Epoch AI έρχεται σε μια στιγμή που μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για την αγορά εργασίας. Οικονομολόγοι της Goldman Sachs δημοσίευσαν πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη καταργεί περίπου 16.000 θέσεις εργασίας μηνιαίως, συνυπολογίζοντας τόσο την αυτοματοποίηση όσο και την ενίσχυση των καθηκόντων. Οι ερευνητές της τράπεζας είχαν εκτιμήσει νωρίτερα ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει εργασίες που καταλαμβάνουν περίπου το 25% του συνόλου των ωρών εργασίας παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της αλλαγής.