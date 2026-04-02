Synthesis.ai: το νέο κέντρο αριστείας της Uni Systems που μετατρέπει την ΤΝ σε μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία

Η Uni Systems παρουσιάζει το Synthesis.ai, το νέο Κέντρο Αριστείας Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο της εταιρείας για την υιοθέτηση AI-first λογικής τόσο στις εσωτερικές της λειτουργίες όσο και στις λύσεις που προσφέρει στην αγορά. Σχεδιασμένο για να βοηθά οργανισμούς και επιχειρήσεις να αξιοποιούν την ΤΝ σε πραγματικές, παραγωγικές συνθήκες, και όχι μόνο σε πιλοτικά περιβάλλοντα, το Synthesis.ai βασίζεται σε ώριμες λύσεις με ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα σε περισσότερους από οκτώ κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο για την εξέλιξη της Uni Systems από πάροχο τεχνολογίας σε αξιόπιστο εταίρο AI μετασχηματισμού.

Το Synthesis.ai δεν αποτελεί απλώς μια νέα τεχνολογική υπηρεσία αλλά καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ΤΝ: από την αξιολόγηση ετοιμότητας και τον εντοπισμό ευκαιριών που παράγουν αξία για τον οργανισμό, έως την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτιστοποίησή τους. Με αυτό το μοντέλο, η Uni Systems τοποθετείται ως ο εταίρος που δεν σχεδιάζει μόνο τη στρατηγική, αλλά την υλοποιεί και την παραδίδει σε παραγωγή.

Το Synthesis.ai ενοποιεί πέντε κρίσιμες περιοχές: Δεδομένα & Τεχνητή Νοημοσύνη, Υποδομές & Cloud, Κυβερνοασφάλεια & Κανονιστική Συμμόρφωση, Επιχειρησιακές Εφαρμογές και Managed Services. Η ενοποίηση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της αγοράς, αυτή του κατακερματισμού τεχνολογιών, δεδομένων και υποδομών, επιτρέποντας στους οργανισμούς να κλιμακώσουν με ασφάλεια τις πρωτοβουλίες ΤΝ από το πιλοτικό στάδιο στην παραγωγή.

Με έμφαση σε λύσεις που παράγουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα, το Synthesis.ai καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: από έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς και συστήματα ανάλυσης εγγράφων, έως predictive analytics, agentic AI workflows και αυτοματοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών διαδικασιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επεξεργασία νομικών εγγράφων με σημασιολογική αναζήτηση σε 500.000+ αρχεία, η αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών μέσω AI voicebot που διαχειρίζεται αυτόματα κλήσεις και αιτήματα σε πραγματικό χρόνο, και η ανάπτυξη agentic λύσης για φορέα του δημόσιου τομέα που συλλέγει και αναλύει οικονομικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές για την υποστήριξη αποφάσεων πολιτικής.

«Καθώς η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται σε επιτακτική επιχειρησιακή ανάγκη, στη Uni Systems δημιουργούμε το Synthesis.ai με σκοπό να παρέχουμε στους οργανισμούς το πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τις λύσεις που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα με ασφάλεια και με απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα», δήλωσε ο Θοδωρής Πούλιας, Enterprise Solutions Director της Uni Systems.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διακυβέρνηση και την ασφάλεια της ΤΝ: το Synthesis.ai ενσωματώνει εξ αρχής τις απαιτήσεις του EU AI Act, του GDPR, του NIS2 και του DORA, διασφαλίζοντας υπεύθυνη και διαφανή ανάπτυξη λύσεων, ιδιαίτερα κρίσιμο για οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τους κλάδους που υπόκεινται σε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της AI-first λογικής, η Uni Systems υλοποίησε εσωτερικό AI Hackathon, με τη συμμετοχή 22 ομάδων, με στόχο την ανάδειξη και πρακτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Από τη διαδικασία διακρίθηκαν τρεις λύσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη στον δρόμο προς περαιτέρω ωρίμανση και αξιοποίηση, ενισχύοντας έμπρακτα την AI-first κουλτούρα της εταιρείας.