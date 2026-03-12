Η Bryq λανσάρει το πρώτο AI Proficiency Assessment βασισμένο σε επιστημονική έρευνα

Η Bryq, η πλατφόρμα αξιολόγησης ταλέντου που βοηθά εταιρείες να προσλαμβάνουν με αντικειμενικά δεδομένα, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του AI Proficiency Assessment, ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση που μετρά πώς οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν πραγματικά AI εργαλεία, βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα ερευνητικά πλαίσια.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 της PwC, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποίησε εργαλεία AI τον τελευταίο χρόνο, με την καθημερινή χρήση να διπλασιάζεται σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη 42% υψηλότερο μισθό για υποψηφίους με ψηφιακές δεξιότητες, ένα από τα υψηλότερα μισθολογικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη.

Ωστόσο, το χάσμα σχετικών δεξιοτήτων παραμένει σημαντικό. Το 51% των εργαζομένων δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες AI, σχεδόν 1 στους 4 φοβάται ότι ενδέχεται να χάσει τη δουλειά του λόγω AI, και μόλις 9,8% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν επίσημα AI. Παράλληλα, το 67% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν κατανοεί τις υποχρεώσεις του EU AI Act.

Σε επίπεδο οικονομίας, 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, δηλαδή το 62% του συνόλου, αναμένεται να επηρεαστούν από το AI, με τους τομείς IT (59%), τηλεπικοινωνιών (50%), και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση.

Το AI Proficiency Assessment της Bryq αξιολογεί πέντε διαστάσεις πρακτικής ικανότητας χρήσης ΑΙ: στρατηγική αξιοποίηση του AI, ποιότητα αλληλεπίδρασης με εργαλεία AI, κριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων, ηθική και υπεύθυνη χρήση, και ενσωμάτωση του ΑΙ στη ροή εργασίας. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική θέση, ανεξάρτητα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, και στηρίζεται σε έξι δημοσιευμένα ερευνητικά πλαίσια. Διατίθεται σε τρία επίπεδα (Aware, Functional, Advanced) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ρόλου.

Γιώργος Καλύβας , CEO, Bryq: «Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εργαλεία AI, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν σε μια βασική ερώτηση: ποιοι από τους ανθρώπους τους μπορούν πραγματικά να τα αξιοποιήσουν; Στην Ελλάδα, όπου οι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 42% υψηλότερους μισθούς για δεξιότητες AI, το να ξέρεις ποιος όντως έχει αυτές τις δεξιότητες δεν είναι απλώς χρήσιμο, είναι κρίσιμο.»

Η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, το 75% των knowledge workers χρησιμοποίησαν AI στη δουλειά τους το 2024, ενώ το 86% των επιχειρήσεων αναμένει ότι το AI θα μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας τους έως το 2030. Ταυτόχρονα, το 63% των εργοδοτών αναφέρει την έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων ως το βασικότερο εμπόδιο στο μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, ενώ το EU AI Act απαιτεί πλέον από τους οργανισμούς να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο γραμματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη (AI literacy) στο προσωπικό τους.