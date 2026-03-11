Νέα κεφάλαια για την OQ Technology – επενδύει σε δορυφορικό 5G και IoT με ελληνικό αποτύπωμα

Σε φάση επιτάχυνσης των επενδύσεών της στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών εισέρχεται η OQ Technology, ευρωπαϊκή εταιρεία που αναπτύσσει δίκτυα συνδεσιμότητας μέσω μικροδορυφόρων και διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), ενισχύοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς.

Η χρηματοδότηση, η οποία υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα InvestEU, προορίζεται για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και για την επέκταση του δορυφορικού της στόλου σε χαμηλή τροχιά (LEO). Στόχος είναι η δημιουργία υποδομής που θα επιτρέπει άμεση σύνδεση δορυφόρων με συσκευές, τόσο για εφαρμογές Internet of Things όσο και για επικοινωνία με smartphones, χωρίς την ανάγκη επίγειων δικτύων.

Η OQ Technology, με έδρα το Λουξεμβούργο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων που λειτουργούν ως συμπληρωματική υποδομή των κινητών δικτύων. Η τεχνολογία της επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επίγεια τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε πρόσφατα δοκιμή μετάδοσης μηνύματος έκτακτης ανάγκης μέσω δορυφόρου απευθείας σε κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία broadcasting.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο και απέδειξε ότι τα δορυφορικά δίκτυα μπορούν να μεταδίδουν αξιόπιστα emergency SMS σε συμβατικά smartphones χωρίς καμία τροποποίηση στη συσκευή. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα πολιτικής προστασίας, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει επικοινωνία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπου τα επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα έχουν καταρρεύσει.

Πέρα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η τεχνολογία της OQ βρίσκει εφαρμογή και σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές υποδομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της με τη Saudi Aramco, την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες σε ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές της ερήμου. Οι αισθητήρες επικοινωνούν απευθείας με το δορυφορικό δίκτυο της εταιρείας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να παρέχει παγκόσμια 5G IoT συνδεσιμότητα ακόμη και σε περιοχές χωρίς τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η ελληνική παρουσία της εταιρείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής OQ Hellas, η οποία δημιουργήθηκε μετά την επένδυση του επενδυτικού Ταμείου Φαιστός στη μητρική OQ. Η ελληνική θυγατρική λειτουργεί ως τεχνολογικός κόμβος για την ανάπτυξη και παραγωγή δορυφορικών συστημάτων.

Η επένδυση του Ταμείου Φαιστός αποτέλεσε καταλύτη για τη δημιουργία ισχυρής παρουσίας της εταιρείας στη χώρα, ενισχύοντας τις συνεργασίες της με ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες τεχνολογίας.

Η OQ Technology συμμετέχει επίσης στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, αναπτύσσοντας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τρεις δορυφόρους ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής.

Οι δορυφόροι αυτοί θα είναι εξοπλισμένοι με, τεχνολογίες επικοινωνίας 5G και IoT καθώς και συστήματα παρατήρησης της Γης.

Η συναρμολόγηση των δορυφόρων πραγματοποιήθηκε τόσο στο εργαστήριο της OQ Hellas όσο και στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας. Η εκτόξευσή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου μέσω αποστολής της SpaceX.

Παράλληλα, η OQ Hellas συμμετέχει και σε ερευνητικά έργα της European Space Agency (ESA), συνεργαζόμενη με εταιρείες και οργανισμούς του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Μεταξύ των συνεργατών περιλαμβάνονται εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Φαιστός αλλά και μεγάλοι φορείς της αγοράς, όπως η Cosmote και το Πανεπιστήμιο Πατρών.