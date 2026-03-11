ΕΣΗΕΑ: Η ΤΝ πρέπει να υποβοηθά, όχι να υποκαθιστά τους δημοσιογράφους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά ως υποβοηθητικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο του δημοσιογράφου στη διαδικασία της ενημέρωσης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο δημοσιογράφος παραμένει ο μοναδικός αυθεντικός δημιουργός ειδήσεων, έχοντας την υποχρέωση να ερευνά, να διασταυρώνει και να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας. Σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, η διατήρηση του ανθρώπινου παράγοντα στην επιμέλεια του περιεχομένου κρίνεται ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία. Η δημοσιογραφική εποπτεία θεωρείται το απαραίτητο φίλτρο απέναντι στην εντατικοποίηση της εργασίας που επιβάλλουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα εργαλεία που προωθούνται από εταιρείες τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη παραγωγή κειμένων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την κριτική σκέψη. Οι δημοσιογράφοι καλούνται να μην υποκύπτουν σε πρακτικές που υπονομεύουν την ποιότητα της ενημέρωσης χάριν της ταχύτητας ή του χαμηλού κόστους παραγωγής. Η ερευνητική διαδικασία και η προσωπική επαφή με τις πηγές αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται διαχρονικά η εμπιστοσύνη του κοινού. Η ΕΣΗΕΑ προειδοποιεί ότι η απώλεια του ελέγχου επί του τελικού αποτελέσματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά σφάλματα και παραπληροφόρηση. Η διασταύρωση πληροφοριών παραμένει η κύρια άμυνα απέναντι στην ανεξέλεγκτη παραγωγή περιεχομένου.
Η ανάγκη για προστασία του δημοσιογραφικού έργου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης απευθύνει κάλεσμα στους δημοσιογράφους να αντισταθούν στις εργοδοτικές πιέσεις για τη χρήση αλγορίθμων χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης «δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της επαγγελματικής ακεραιότητας και της ακρίβειας των γεγονότων». Η ανακοίνωση τονίζει ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων χωρίς την ανάλογη επίβλεψη και επεξεργασία από έμπειρους συντάκτες συνιστά επικίνδυνη πρακτική για το επάγγελμα. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να λειτουργούν ως φρουροί της αξιοπιστίας, απορρίπτοντας εύκολες λύσεις που υποβαθμίζουν το λειτούργημά τους. Η εργοδοτική αυθαιρεσία στην επιβολή νέων τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ενημέρωση.
Η τρέχουσα συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την υπερπληθώρα πληροφορίας και την προπαγάνδα του πολέμου, καθιστά το έργο των δημοσιογράφων πιο σύνθετο από ποτέ. Στο πεδίο του ρεπορτάζ, η ανάγκη για αμερόληπτη μεταφορά των γεγονότων απαιτεί συνεχή εγρήγορση και βαθιά γνώση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία. Η ΕΣΗΕΑ σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη συχνά αδυνατεί να αντιληφθεί τις λεπτές ισορροπίες και το ηθικό βάρος των ειδήσεων. Η κριτική προσέγγιση των δεδομένων είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή ψευδών αφηγημάτων που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα. Η ενημέρωση των πολιτών βασίζεται στην ικανότητα του επαγγελματία να διακρίνει την αλήθεια.
Ρυθμιστικό πλαίσιο και διαφάνεια στην ψηφιακή ενημέρωση
Η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Κώδικες Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση. Η δημοσίευση ειδησεογραφικού περιεχομένου που έχει παραχθεί από μηχανές απαγορεύεται εάν δεν έχει προηγηθεί εξονυχιστικός έλεγχος από δημοσιογράφο σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, κάθε τέτοιο προϊόν πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση ώστε το κοινό να γνωρίζει την ακριβή προέλευσή του. Η τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου διασφαλίζει ότι η τεχνολογία υπηρετεί την κοινωνία και δεν χρησιμοποιείται για την παραπλάνησή της. Η αξιοπιστία προς το κοινό αποτελεί το μοναδικό κεφάλαιο που διαθέτουν σήμερα τα μέσα.
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο αποτελεί η διαχείριση των συνθετικών μέσων και των λεγόμενων deepfakes που διακινούνται ευρέως στο διαδίκτυο. Η δημιουργία πλαστών εικόνων, ήχου και βίντεο από μηχανισμούς προπαγάνδας πλήττει την έννοια της αλήθειας και δυσχεραίνει το έργο της διασταύρωσης. Η ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι η τελική ευθύνη για ό,τι δημοσιεύεται βαρύνει το μέσο και τους ίδιους τους δημοσιογράφους, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής. Η αντίσταση στην ψηφιακή παραπλάνηση απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το επάγγελμα. Η προστασία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας παραμένει η μόνη αποτελεσματική απάντηση στις απειλές της νέας πραγματικότητας.