Έρευνα διαΝΕΟσις: Πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την Τεχνητή Νοημοσύνη

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό στην Ελλάδα, με ολοένα περισσότερους πολίτες να αξιοποιούν εφαρμογές βασισμένες σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για ενημέρωση, εργασία και καθημερινές ανάγκες.

Τα στοιχεία νέας έρευνας της διαΝΕΟσις δείχνουν ότι η ΑΙ έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην καθημερινότητα των Ελλήνων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις για ορισμένες επιπτώσεις της.

Η δημοσκοπική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Metron Analysis σε πανελλαδικό δείγμα 1.111 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από την ερευνητική ομάδα της εταιρείας – Στράτο Φαναρά, Γιάννη Μπαλαμπανίδη και Πέννυ Αποστολοπούλου – καθώς και από τον κοινωνιολόγο και μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ, Ηρακλή Βογιατζή.

Ένα από τα βασικά ευρήματα είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα εργαλεία ΑΙ. Το 95% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γνωρίζει την τεχνολογία, ενώ το 65% αναφέρει ότι την έχει ήδη χρησιμοποιήσει.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με προηγούμενη μέτρηση της Metron Analysis τον Οκτώβριο του 2025, όταν το ποσοστό των χρηστών ήταν 47%. Μέσα σε λίγους μήνες, δηλαδή, η χρήση της ΑΙ αυξήθηκε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι χρήστες εμφανίζουν συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, είναι συχνότερα άνδρες, νεότεροι σε ηλικία και με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδήματος. Αντίθετα, στους άνω των 65 ετών οι μη χρήστες παραμένουν περισσότεροι.

Σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες, το ChatGPT εμφανίζεται ως το κυρίαρχο εργαλείο. Το 75% των χρηστών δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά συχνά, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της επόμενης πιο συχνής επιλογής, της Google AI Overview.

Οι βασικοί λόγοι χρήσης της ΑΙ σχετίζονται με την πληροφόρηση και την εκπαίδευση, που συγκεντρώνουν ποσοστά κοντά στο 65%. Ακολουθεί η χρήση για εργασιακούς σκοπούς με 52%.

Άλλες εφαρμογές που αναφέρονται συχνά είναι η τεχνική βοήθεια και οι επισκευές (46%), καθώς και η αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας (31%).

Παράλληλα, ένα μέρος των χρηστών αξιοποιεί την ΑΙ και για προσωπικές δραστηριότητες: 37% δηλώνουν ότι τη χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία ή ελεύθερο χρόνο, 31% για προσωπική ανάπτυξη, ενώ μικρότερα ποσοστά αναφέρουν χρήση για ψυχολογική υποστήριξη (11%) ή συντροφιά (6%).

Πώς αντιλαμβάνονται οι χρήστες την ΑΙ

Η πλειονότητα των χρηστών φαίνεται να αντιμετωπίζει την ΑΙ κυρίως ως εργαλείο. Το 58% δηλώνει ότι τη βλέπει ως βοηθό, το 37% ως συνομιλητή και το 30% ως σύμβουλο ή δάσκαλο.

Αντίθετα, οι πιο «προσωπικοί» ρόλοι, όπως φίλος ή ψυχοθεραπευτής, συγκεντρώνουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των απαντήσεων της ΑΙ, μόνο το 5% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται απόλυτα. Το 64% απαντά ότι τις εμπιστεύεται αρκετά και το 28% λίγο.

Όταν οι χρήστες αμφιβάλλουν για μια απάντηση, το 87% προσπαθεί να βρει μια πιο πειστική εκδοχή. Από αυτούς, το 84% δηλώνει ότι διασταυρώνει την πληροφορία με άλλες διαδικτυακές πηγές, ενώ περίπου ένας στους τρεις ζητά επιπλέον τεκμηρίωση από την ίδια την εφαρμογή.

Σε επίπεδο τομέων εφαρμογής, οι πιο θετικές προσδοκίες για την ΑΙ εντοπίζονται στην επιστήμη και την οικονομία. Το 85% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τεχνολογία θα ωφελήσει τις επιστήμες και το 81% τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Θετικές προσδοκίες καταγράφονται επίσης για την παραγωγικότητα της εργασίας (67%), την εκπαίδευση (65%) και την προστασία του περιβάλλοντος (64%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετίζονται με θεσμικά ζητήματα. Το 72% εκτιμά ότι η ΑΙ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το 58% τη δημοκρατία και το 47% τη δικαιοσύνη.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν ήδη την ΑΙ και σε όσους παραμένουν εκτός.

Στους χρήστες κυριαρχεί το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, με ποσοστό 68%. Αντίθετα, στους μη χρήστες κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα, που φτάνει το 65%.

Το χάσμα εμφανίζεται και στις προσδοκίες για το μέλλον της τεχνολογίας, με τους χρήστες να εμφανίζονται γενικά πιο αισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην εργασία, την εκπαίδευση και την οικονομία.

Ισχυρό αίτημα για ρύθμιση

Παρά τη γρήγορη διάδοση των εφαρμογών ΑΙ, η έρευνα καταγράφει και έντονη ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων. Το 90% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί και ρυθμίσεις στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην ερώτηση για το ποιοι φορείς μπορούν να ενημερώνουν καλύτερα τους πολίτες για τους κινδύνους και τις δυνατότητες της τεχνολογίας, πρώτα κατατάσσονται τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με 74%. Ακολουθούν η οικογένεια και οι φίλοι, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται φορείς όπως η κυβέρνηση, οι εργοδότες και τα μέσα ενημέρωσης.