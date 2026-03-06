ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο χαρακτηρίζει την Anthropic κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού

Η Anthropic ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει δικαστικά κατά του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, μετά την επίσημη απόφαση του Πενταγώνου να την κατατάξει ως κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία λαμβάνει αυτή την ονομασία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί τα συστήματα της Anthropic επαρκώς ασφαλή για στρατιωτική χρήση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η ρήξη επήλθε όταν η εταιρεία αρνήθηκε να παραχωρήσει στις αμυντικές υπηρεσίες ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα εργαλεία της, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρήσης τους σε συστήματα μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομα όπλα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν θεωρεί τη συγκεκριμένη ενέργεια νομικά ορθή και δεν έχει άλλη επιλογή από το να την αμφισβητήσει στο δικαστήριο. Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, κατέστησε σαφές ότι ο χαρακτηρισμός τίθεται σε ισχύ άμεσα, επηρεάζοντας τις μελλοντικές συνεργασίες της εταιρείας με τον αμυντικό τομέα. Ο Amodei σημείωσε σε επιστολή του ότι ο νόμος απαιτεί από το Υπουργείο Πολέμου να χρησιμοποιεί τα λιγότερο περιοριστικά μέσα για την προστασία της αλυσίδας εφοδιασμού, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα απόφαση υπερβαίνει τα νόμιμα όρια της εξουσίας του κράτους.
Η πολιτική πίεση και οι αντιδράσεις Τραμπ
Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκε μετά από δημόσιες παρεμβάσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social κάλεσε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τη χρήση των προϊόντων της Anthropic. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί πλέον καμία επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία, μια κίνηση που ακολούθησε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Πενταγώνου και της ηγεσίας της Anthropic. Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία υποστηρίζουν ότι η εχθρική στάση της κυβέρνησης πηγάζει από το γεγονός ότι ο Amodei δεν ανήκει στους τεχνολογικούς ηγέτες που στήριξαν οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ή εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους προς αυτόν.
Αμέσως μετά την ανάρτηση του Trump, ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth επιβεβαίωσε ότι η Anthropic χαρακτηρίζεται πλέον κίνδυνος, απαγορεύοντας σε οποιαδήποτε επιχείρηση συνεργάζεται με τον στρατό να διατηρεί εμπορική δραστηριότητα μαζί της. Στελέχη του Πενταγώνου δήλωσαν ότι ο στρατός δεν μπορεί να επιτρέψει σε έναν προμηθευτή να παρεμβαίνει στην ιεραρχία της διοίκησης περιορίζοντας τη νόμιμη χρήση κρίσιμων τεχνολογιών. Η Anthropic, από την άλλη πλευρά, εξέφρασε την έκπληξή της για τον τρόπο ανακοίνωσης της απόφασης, επισημαίνοντας ότι δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο πριν από τις δημόσιες δηλώσεις.
Οι επιπτώσεις στην αγορά και ο ανταγωνισμός
Παρά τον αποκλεισμό από το Υπουργείο Άμυνας, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να ενσωματώνει την τεχνολογία της Anthropic στα προϊόντα που προσφέρει σε άλλους πελάτες της. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, μετά από νομική μελέτη, κατέληξε στο συμπέρασμα πως το μοντέλο Claude μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο για μη αμυντικά έργα, παρά τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεντάγωνο. Την ίδια στιγμή, η OpenAI φαίνεται να επωφελείται από την κατάσταση, έχοντας ήδη συνάψει νέα σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας, η οποία, σύμφωνα με τον Sam Altman, περιλαμβάνει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας σε σύγκριση με τις προηγούμενες συμφωνίες που αφορούσαν διαβαθμισμένες αναπτύξεις τεχνητής νοημοσύνης.
Η απόφαση προκάλεσε επίσης την αντίδραση πολιτικών προσώπων, όπως η γερουσιαστής Kirsten Gillibrand, η οποία χαρακτήρισε την κίνηση του Πενταγώνου ως «κοντόφθαλμη και αυτοκαταστροφική». Η Gillibrand υποστήριξε ότι η επίθεση της κυβέρνησης εναντίον μιας αμερικανικής εταιρείας, επειδή η τελευταία αρνείται να συμβιβαστεί στα δικά της μέτρα ασφαλείας, θυμίζει πρακτικές που παραπέμπουν σε αυταρχικά καθεστώτα και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, η δημοτικότητα της εφαρμογής Claude παραμένει υψηλή, με την Anthropic να αναφέρει ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες εγγράφονται καθημερινά στην υπηρεσία, αποδεικνύοντας την ισχυρή εμπορική απήχηση της τεχνολογίας της σε παγκόσμιο επίπεδο.