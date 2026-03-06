Lancom – FlashStart: συνεργασία για υπηρεσίες DNS κυβερνοασφάλειας στα Βαλκάνια

Στρατηγική συνεργασία με τη FlashStart ανακοίνωσε η Lancom, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Regional Reference Partner για την αγορά των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η εταιρεία θα έχει κεντρικό ρόλο στη διάθεση προηγμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο DNS στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με σημείο παρουσίας στην Ελλάδα, στο Balkan Gate της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα, χαμηλό latency και επιχειρησιακή συνέχεια για τους πελάτες της περιοχής. Η τεχνολογία της FlashStart αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ενώ υποστηρίζεται από περισσότερες από 200 κατηγορίες blacklist, που ενημερώνονται διαρκώς, επιτρέποντας την εφαρμογή παραμετροποιημένων πολιτικών ασφάλειας ανά οργανισμό.

Η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στα Βαλκάνια, προσφέροντας σε ISPs, MSPs, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς τη δυνατότητα υιοθέτησης υπηρεσιών DNS protection χωρίς ανάγκη επένδυσης σε hardware. Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων μέσω υπηρεσιών ασφάλειας που παρέχονται απευθείας σε επίπεδο δικτύου.

Με την ενσωμάτωση υπηρεσιών DNS security στο ευρύτερο οικοσύστημα υποδομών data center, cloud και τηλεπικοινωνιών, η Lancom επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως carrier-neutral πάροχος ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η FlashStart αποτελεί cloud-based πλατφόρμα DNS filtering που προστατεύει δίκτυα, χρήστες και συσκευές από σύγχρονες κυβερνοαπειλές, όπως malware, ransomware, botnets και phishing επιθέσεις, μέσω προληπτικής ανάλυσης της DNS κίνησης πριν από την εγκαθίδρυση σύνδεσης.