Balkan eCommerce Summit: Η Αθήνα στο επίκεντρο του διασυνοριακού ecommerce στις 20 Μαρτίου

Η σειρά εκδηλώσεων «Balkan eCommerce Summit Cross-Border Networking» φτάνει στην Αθήνα την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026. Η διοργάνωση συγκεντρώνει ιδρυτές, ηγετικά στελέχη του ηλεκτρονικού εμπορίου και ομάδες ανάπτυξης (growth teams) που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
Η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη για επαγγελματίες που εξετάζουν την επέκταση στις αγορές των Βαλκανίων και της υπόλοιπης Ευρώπης. Στόχος της βραδιάς είναι η διευκόλυνση ουσιαστικών επαφών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών με άμεση εφαρμογή στο επιχειρείν.
Οι βασικοί πυλώνες της εκδήλωσης
Η διοργάνωση της Αθήνας επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο eCommerce οικοσύστημα:
-
Διασυνοριακή Ανάπτυξη: Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι απαιτήσεις για την είσοδο σε νέες αγορές, καλύπτοντας τομείς όπως τα logistics, η τοπική προσαρμογή (localization), το performance marketing και τα συστήματα πληρωμών.
-
Δικτύωση Οικοσυστήματος: Η εκδήλωση φέρνει σε επαφή brands, παρόχους υπηρεσιών και στρατηγικούς συνεργάτες. Η δομή της ενθαρρύνει τις στοχευμένες γνωριμίες αντί της απλής ανταλλαγής επαγγελματικών καρτών.
-
Πρακτικές Γνώσεις (Insights): Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή συζήτηση με τον Θεοχάρη Στ. Θεοδωρίδη, CEO της Lastmily, ο οποίος θα παρουσιάσει δεδομένα από την καθημερινή εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών και της τεχνολογίας.
-
Προάγγελος του Balkan eCommerce Summit 2026: Η συνάντηση της Αθήνας αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία προς το κεντρικό συνέδριο «Balkan eCommerce Summit 2026» που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, προσφέροντας στην ελληνική κοινότητα έγκαιρη πρόσβαση στο ευρύτερο βαλκανικό δίκτυο.
Πληροφορίες Εκδήλωσης
-
Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2026
-
Ώρα Προσέλευσης: 18:00
Πρόγραμμα:
Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτελεί η συζήτηση με τον CEO της Lastmily, Θεοχάρη Στ. Θεοδωρίδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18:30 – 19:00.
Συμμετοχή
Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της επίσημης πλατφόρμας εγγραφών. Η εκδήλωση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίσχυση των διασυνοριακών συνδέσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.