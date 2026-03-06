Αλμπέρτος Μπουρλάς, Microsoft: Το AI αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε

Στο πλαίσιο του MWC 2026, ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Πωλήσεων Τηλεπικοινωνίων για Ευρώπη, Μέση Ανατολή, και Αφρική της Microsoft, μιλώντας στην κάμερα του InfoCom, περιέγραψε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίπτερο της Microsoft, το οποίο είναι φέτος επικεντρωμένο εξολοκλήρου στο AI, αναδεικνύει τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στον τρόπο εργασίας και στην παραγωγή προϊόντων. Σύμφωνα με τον κ. Μπουρλά, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη διαχείριση των πελατών και τις επιχειρησιακές λειτουργίες των εταιρειών παγκοσμίως. Το Copilot αποτελεί το κεντρικό προϊόν της εταιρείας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας, προσφέροντας λύσεις που απευθύνονται σε κάθε είδους οργανισμό, από μικρές επιχειρήσεις έως κυβερνητικούς φορείς που αναζητούν ψηφιακή αναβάθμιση.

Η Microsoft δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού, ώστε οι χρήστες να κατανοήσουν πλήρως τις δυνατότητες των νέων εργαλείων. Ο κ. Μπουρλάς υπογράμμισε ότι η επιτυχία της τεχνολογίας εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων να τη χρησιμοποιούν σωστά στην καθημερινότητά τους, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία του prompting για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η εταιρεία εργάζεται εντατικά για να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη, βοηθώντας τους χρήστες να αντιληφθούν το εύρος των λύσεων που προσφέρονται. Η εκπαίδευση των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η σωστή αλληλεπίδραση με το AI είναι αυτή που θα επιτρέψει στις εταιρείες να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η επίδραση του Co-pilot στην καθημερινή εργασία

Η πλήρης ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης με το σύνολο των εταιρικών δεδομένων αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα για τη Microsoft. Ο κ. Μπουρλάς σημείωσε ότι η δυνατότητα αναζήτησης και συνδυασμού πληροφοριών μέσα από τεράστιους όγκους δεδομένων προσφέρει τεράστια χρηστικότητα στις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει τη δημιουργία εξειδικευμένων agents, οι οποίοι εκπαιδεύονται για συγκεκριμένες χρήσεις και ενισχύουν την ευελιξία των επαγγελματιών. Αυτοί οι ψηφιακοί πράκτορες μπορούν να αναλάβουν την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να επικεντρωθούν σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την ομαλή ροή των εργασιών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας ενός οργανισμού.

Η εφαρμογή αυτών των λύσεων ξεκινά παραδοσιακά από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν την υποδομή για ταχύτερη υιοθέτηση, πριν επεκταθεί στις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις. Ο κ. Μπουρλάς παραδέχθηκε ότι η ενσωμάτωση του AI στις μικρότερες εταιρείες αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και υποστήριξη. Ωστόσο, η Microsoft παραμένει προσηλωμένη στη διάδοση της τεχνολογίας, θεωρώντας ότι η ευελιξία στην εργασία είναι δικαίωμα κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η σταδιακή κάλυψη ολόκληρης της αγοράς θα επιτρέψει τη συνολική αναβάθμιση της παραγωγικότητας, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο λειτουργίας που βασίζεται στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την έξυπνη διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας.

Εξατομίκευση και αυτοματισμός μέσω των agents

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες δυνατότητες που παρουσιάστηκαν είναι το Work IQ, το οποίο επιτρέπει στο Copilot να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά του χρήστη. Η τεχνολογία παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας του ατόμου, μαθαίνοντας από τις ανάγκες και τα prompts που χρησιμοποιεί, ώστε να προσφέρει εξατομικευμένη απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον κ. Μπουρλά, το σύστημα αναλύει δεδομένα από emails, συναντήσεις στο Teams και προηγούμενες ρωτήσεις για να προετοιμάσει τον χρήστη για τις υποχρεώσεις του. Αυτή η συνεχής μάθηση επιτρέπει στο εργαλείο να γίνεται όλο και πιο ακριβές, λειτουργώντας ως ένας προσωπικός σύμβουλος που γνωρίζει το ιστορικό και τους στόχους της κάθε επαγγελματικής επαφής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λειτουργίας είναι η προετοιμασία για μια συνάντηση, όπου το σύστημα μπορεί να συνθέσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Το Copilot ενημερώνει τον χρήστη για τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και για τις επιτυχίες της συνεργασίας, αντλώντας πληροφορίες από πολλαπλές πηγές επικοινωνίας που έχουν προηγηθεί. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στον επαγγελματία μια ολοκληρωμένη απάντηση, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας την ετοιμότητά του. Με τον τρόπο αυτό, η Microsoft αναδεικνύει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε έναν ουσιαστικό συνεργάτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται το πλαίσιο της εργασίας και υποστηρίζει ενεργά την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς