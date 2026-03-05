Marco Grigoletti, Accenture: Η επανάσταση του AI δημιουργεί ένα νέο κεφάλαιο ευφυΐας και δεδομένων

Στο πλαίσιο του MWC 2026, ο Marco Grigoletti, Communications & Media Lead EMEA της Accenture, παρουσίασε τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας για την επανεφεύρεση των τηλεπικοινωνιών. Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη συμφωνία για εξαγορά της Ookla, η οποία θα επιτρέπει στην Accenture και τους πελάτες της να αξιοποιούν δεδομένα εξωτερικής μέτρησης επιδόσεων. Σύμφωνα με τον κ. Grigoletti, η κίνηση αυτή είναι καθοριστική για την αξιοποίηση των δεδομένων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ακριβή πληροφόρηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η Accenture εστιάζει πλέον στην παροχή λύσεων που ενδυναμώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις αυτόνομες λειτουργίες, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον δεδομένων που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των δικτύων σε παγκόσμια κλίμακα.
Η ενσωμάτωση της Ookla στο χαρτοφυλάκιο της Accenture θα προσφέρει μια μοναδική ικανότητα κατανόησης των επιδόσεων του δικτύου από εξωτερική σκοπιά. Ο κ. Grigoletti εξήγησε ότι οι πάροχοι χρειάζονται πλέον μια σαφή αντίληψη των υπηρεσιών τους, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους τελικούς χρήστες, σε περιβάλλοντα μάλιστα που εξελίσσονται διαρκώς. Η συγκεκριμένη συμφωνία για εξαγορά της Ookla δίνει τη δυνατότητα μέτρησης της ποιότητας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους οργανισμούς να συγκρίνουν τα εσωτερικά τους δεδομένα με την εξωτερική πραγματικότητα. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση της πραγματικής ευφυΐας και του αυτοματισμού, προσφέροντας εργαλεία για τον πλήρη έλεγχο της ποιότητας.
Η αξία των δεδομένων στην εποχή AI
Η στρατηγική αυτή επιλογή υπογραμμίζει τη σημασία των δεδομένων ως το νέο κεφάλαιο αξίας για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Mobile World Congress, τονίστηκε ότι η ικανότητα μέτρησης και ελέγχου των υπηρεσιών αποτελεί τη βάση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η Accenture υποστηρίζει ότι η ποιότητα της δικτύωσης πρέπει να είναι εξωτερικά μετρήσιμη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Με την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών, οι πάροχοι μπορούν να μεταβούν σε ένα μοντέλο λειτουργίας που δεν βασίζεται μόνο στην υποδομή, αλλά στην ουσιαστική κατανόηση της εμπειρίας του πελάτη και της απόδοσης του δικτύου.
Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί την ανάγκη για τη μέτρηση του κεφαλαίου ευφυΐας, το οποίο συνδυάζει την τεχνητή με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ο κ. Grigoletti τόνισε ότι οι πάροχοι πρέπει να εξελιχθούν πέρα από τον ρόλο του απλού παρόχου συνδεσιμότητας, επενδύοντας στη γνώση των κλάδων και των αναγκών των επιχειρήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία λύσεων που δεν περιορίζονται σε απλές συνδρομές, αλλά εισέρχονται στον σχεδιασμό εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτή η στρατηγική στροφή των παρόχων απαιτεί την ενίσχυση του ανθρώπινου ταλέντου, ώστε οι ομάδες πωλήσεων και λειτουργιών να μπορούν να συμμετέχουν σε πιο σύνθετες συζητήσεις με τους επιχειρηματικούς τους πελάτες.
Αυτόνομα δίκτυα επιπέδου τέσσερα και επανεφεύρεση
Η μετάβαση στα αυτόνομα δίκτυα επιπέδου τέσσερα (L4 autonomous networks) αντιπροσωπεύει ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα από την παραδοσιακή αυτοματοποίηση διαδικασιών. Ο κ. Grigoletti ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μια απλή εξέλιξη της ρομποτικής αυτοματοποίησης, αλλά για μια επανεφεύρεση των τηλεπικοινωνιών που επηρεάζει την τεχνολογία, τις διαδικασίες και το ταλέντο. Το νέο αυτό μοντέλο επιτρέπει στους παρόχους να συνδέουν το κόστος της υποδομής με τα αναμενόμενα έσοδα από την αρχή του σχεδιασμού. Η ικανότητα αυτή λύνει το χρόνιο πρόβλημα του χάσματος επενδύσεων και εσόδων, προσφέροντας μια πιο ορθολογική προσέγγιση στην ανάπτυξη των δικτύων και στη διαχείριση του πλήρους κύκλου ζωής των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Στον τομέα των λειτουργιών, το νέο παράδειγμα είναι σαφώς πιο πελατοκεντρικό σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης, καθώς αντί για την απλή αντίδραση σε προβλήματα, τα αυτόνομα δίκτυα επιπέδου τέσσερα μπορούν να προβλέπουν τις δυσλειτουργίες και να δημιουργούν εξατομικευμένες ρυθμίσεις πριν αυτές επηρεάσουν τον χρήστη. Η Accenture προωθεί μια αλλαγή προσέγγισης όπου η σταθερότητα του δικτύου συνδυάζεται με τη δυναμική προσαρμογή στις ανάγκες, ειδικά στον τομέα του B2B. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών σε κρίσιμες εφαρμογές, αυξάνοντας την αξία που αντλούν από τις υποδομές τους και βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία των επιχειρηματικών τους πελατών.
Στρατηγική στροφή προς το κυρίαρχο cloud
Οι ευκαιρίες στον τομέα του B2B είναι τεράστιες, ειδικά με την ανάπτυξη του κυρίαρχου cloud (sovereign cloud) και των εθνικών πλατφορμών AI. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαθέτουν την απαραίτητη τοπική παρουσία δεδομένων και την εγγύτητα με τους πελάτες για να ηγηθούν σε αυτόν τον τομέα. Η Accenture υποστηρίζει ότι οι πάροχοι μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα υπηρεσιών end-to-end, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν κρίσιμες διαδικασίες στο cloud. Με τον συνδυασμό συνδεσιμότητας, ασφάλειας και τοπικής υποδομής, οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες αναγνωρίζονται ως έμπιστοι συνεργάτες για τη διαχείριση σύνθετων οικοσυστημάτων, προσφέροντας αξιοπιστία και σταθερότητα.
Η φετινή παρουσία στο MWC 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στάδιο του πειραματισμού στην πλήρη κλιμάκωση των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ πέρυσι κυριαρχούσε η περιέργεια και οι δοκιμές, σήμερα οι ηγέτες των τηλεπικοινωνιών αναζητούν την παραγωγή πραγματικής αξίας μέσα από προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Ο κ. Grigoletti σημείωσε ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πώς οι δυνατότητες του AI μπορούν να αλλάξουν το λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων με τρόπο βιώσιμο. Η Accenture παρατηρεί μια νέα εποχή όπου η κλιμάκωση του AI αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο τον ριζικό μετασχηματισμό των οργανισμών και την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τηλεπικοινωνιακό τοπίο.
Ο κ. Grigoletti κατέληξε συνολικά στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες για τους ανθρώπους παρά θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Η ικανότητα συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών επιτρέπει την απελευθέρωση της ανθρώπινης ευφυΐας, καθώς οι εργασίες ρουτίνας αυτοματοποιούνται. Η Accenture βλέπει μια θετική εξίσωση, όπου η δημιουργία νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων θα ισοσκελίσει τη μείωση των επαναλαμβανόμενων καθηκόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία στον πελάτη, λύνοντας προβλήματα πριν αυτά γίνουν καν αντιληπτά, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και την πιστότητα των συνδρομητών στο δίκτυο και τους παρόχους.
Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς