Γιάννης Τενίδης, Intracom Telecom: Οι ασύρματες λύσεις είναι η ραχοκοκαλιά των δικτύων

Στο πλαίσιο του MWC 2026, ο κ. Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, μιλώντας στην κάμερα του InfoCom, παρουσίασε τις νέες ασύρματες λύσεις της εταιρείας. Οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται στο φάσμα συχνοτήτων 6-86 GHz και αποτελούν τη βασική υποδομή για τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον κ. Τενίδη, οι λύσεις Omnibas και Ultralink διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των δικτύων, καθώς εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της μετάδοσης. Η εταιρεία εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων για δίκτυα σε κρίσιμες υποδομές, προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία εκεί όπου η παραδοσιακή συνδεσιμότητα συναντά περιορισμούς, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε κάθε σημείο του πλανήτη.

Ασύρματες λύσεις για δίκτυα σε κρίσιμες υποδομές

Η Intracom Telecom προκρίνει τις ασύρματες ζεύξεις ως την πλέον αποδοτική λύση έναντι της οπτικής ίνας για τη διασύνδεση κρίσιμων υποδομών. Όπως επισημάνθηκε, το κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα εγκατάστασης ασύρματων ζεύξεων παντού, ξεπερνώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η ενσύρματη δικτύωση. Η ευελιξία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τα κρίσιμα δίκτυα, τα οποία οφείλουν να έχουν παρουσία σε κάθε τοποθεσία για την ασφάλεια των επικοινωνιών. Η σύγκριση με την τεχνολογία οπτικής ίνας αναδεικνύει την ανάγκη για συστήματα που αναπτύσσονται ταχύτατα και προσφέρουν καθολική κάλυψη, επιτρέποντας στους παρόχους να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές όπου η πρόσβαση ήταν προηγουμένως αδύνατη.

Η σειρά Omnibas περιλαμβάνει προϊόντα split mount με εσωτερική και εξωτερική μονάδα, καθώς και λύσεις all-outdoor για τα άκρα του δικτύου. Αυτή η ποικιλία επιτρέπει την προσαρμογή του εξοπλισμού στις ανάγκες της εκάστοτε υποδομής, βελτιστοποιώντας την απόδοση της ασύρματης μετάδοσης. Η Intracom Telecom τοποθετείται ως πρωτοπόρος στα υψίσυχνα συστήματα, προσφέροντας τεχνογνωσία που καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων. Οι λύσεις split mount και οι εξωτερικές μονάδες παρέχουν την απαραίτητη κλιμάκωση για τη δημιουργία ανθεκτικών δικτύων, εξασφαλίζοντας ότι η κίνηση των δεδομένων από τα άκρα προς το κέντρο του δικτύου παραμένει σταθερή και ασφαλής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.

Υψηλές ταχύτητες και τεχνολογία αιχμής στα δίκτυα

Στον πυρήνα των ασύρματων δικτύων μετάδοσης βρίσκεται η αλυσίδα προϊόντων UltraLink, η οποία υποστηρίζει το λεγόμενο core δίκτυο με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα GX-80, GX-80 Advanced και Dual, φτάνοντας μέχρι το XR80 Advanced που προσφέρει χωρητικότητες έως 40 Gbps. Τα συγκεκριμένα συστήματα E-Band συγκεντρώνουν την κίνηση από τα άκρα του δικτύου, λειτουργώντας ως ο κεντρικός κόμβος διακίνησης μεγάλων όγκων πληροφορίας. Η χρήση αυτών των προηγμένων συστημάτων επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να διαχειρίζονται την αυξανόμενη ζήτηση για δεδομένα με ταχύτητα και αξιοπιστία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των υποδομών κορμού και διασφαλίζοντας την κορυφαία ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες.

Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων που μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονου δικτύου μετάδοσης παγκοσμίως. Η δυνατότητα των συστημάτων UltraLink να διαχειρίζονται τεράστια φορτία καθιστά την Intracom Telecom leader στα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης. Η εξέλιξη των προϊόντων XR80 Advanced επιβεβαιώνει τη δέσμευση για συνεχή καινοτομία, προσφέροντας υψηλής χωρητικότητας ζεύξεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Με την παρουσία της στο MWC 2026, η εταιρεία αναδεικνύει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει κρίσιμες υποδομές σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη θέση της στον τηλεπικοινωνιακό χάρτη μέσω ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων που καλύπτουν κάθε λειτουργική απαίτηση.

