Τριπλασιασμός επιδόσεων στο σταθερό διαδίκτυο μέσα σε πέντε χρόνια

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν οι επιδόσεις των σταθερών δικτύων στην Ελλάδα την περίοδο 2021–2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της nPerf, ανεξάρτητης πλατφόρμας μέτρησης επιδόσεων Διαδικτύου που βασίζεται σε πραγματικές δοκιμές χρηστών.

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της nPerf, η μέση ταχύτητα λήψης στα σταθερά δίκτυα αυξήθηκε από 26,7 Mbps το 2021 σε 95,2 Mbps το 2025, καταγράφοντας άνοδο 257%. Την ίδια περίοδο, η μέση ταχύτητα αποστολής ενισχύθηκε από 4,7 Mbps σε 48,0 Mbps, ενώ η καθυστέρηση (latency) μειώθηκε στο μισό, από 51,2 ms σε 25,5 ms.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή αντικατάσταση των τεχνολογιών χαλκού (ADSL/VDSL) από δίκτυα οπτικών ινών, τα οποία προσφέρουν υψηλότερες και πιο συμμετρικές ταχύτητες, καθώς και χαμηλότερη καθυστέρηση. Η βελτίωση των επιδόσεων φέρνει τη χώρα πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2030.

Οι μετρήσεις της nPerf καταγράφουν και σαφή αναβάθμιση της εμπειρίας χρήσης. Ο δείκτης απόδοσης για streaming ανήλθε στο 84,4% το 2025, έναντι 73,0% το 2021, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για πλοήγηση (browsing) διαμορφώθηκε στο 61,7% από 52,1% πριν από τέσσερα χρόνια.

Το τεστ πλοήγησης της nPerf μετρά τον χρόνο φόρτωσης των πέντε πιο επισκέψιμων ιστοσελίδων στη χώρα, ενώ το τεστ streaming αξιολογεί τον χρόνο φόρτωσης περιεχομένου σε αναλύσεις HD, Full HD και 4K. Οι επιδόσεις αποτυπώνονται σε δείκτη από 0 έως 100, που αντανακλά την πραγματική εμπειρία των χρηστών.

Παρά την πρόοδο, η ομοιόμορφη παροχή υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων σε όλη την επικράτεια παραμένει ζητούμενο. Η γεωμορφολογία της Ελλάδας, με έντονο ορεινό ανάγλυφο και εκατοντάδες κατοικημένα νησιά, καθιστά την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών τεχνικά και οικονομικά απαιτητική.

Η επέκταση των υποδομών σε αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές συνεπάγεται αυξημένο κόστος και μεγαλύτερους χρόνους υλοποίησης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ και η άνιση πληθυσμιακή πυκνότητα επηρεάζει την ταχύτητα απόδοσης των επενδύσεων.

Η nPerf.com είναι ανεξάρτητη πλατφόρμα μέτρησης επιδόσεων Διαδικτύου, η οποία βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικές δοκιμές συνδέσεων χρηστών. Τα δεδομένα της χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της ποιότητας των δικτύων και της εμπειρίας συνδεσιμότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.