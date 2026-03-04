John Harrington: Η Nokia προωθεί τη συνδεσιμότητα στην εποχή της ΤΝ

Στο πλαίσιο του MWC26, ο John Harrington, EVP NI EMEA της Nokia, παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας για τη συνδεσιμότητα στον Supercycle, της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μιλώντας στην κάμερα του InfoCom, ο κ. Harrington εξήγησε ότι το AI-native networking αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των υποδομών, καθώς οι απαιτήσεις των δεδομένων μεταβάλλονται διαρκώς. Οι communication service providers, καλούνται να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι η τρέχουσα εξέλιξη υπερβαίνει τις απλές αναβαθμίσεις λογισμικού, απαιτώντας διαφορετικές επενδυτικές προσεγγίσεις. Η Nokia εστιάζει στη σύνδεση της ευφυΐας (Connecting Intelligence), υπογραμμίζοντας ότι η νέα εποχή επιβάλλει μια αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς που θα ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα κίνησης.

Η στρατηγική στροφή προς δίκτυα AI

Η ανάγκη για προσαρμογή των επενδύσεων είναι επιτακτική, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τη χρησιμότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Ο κ. Harrington σημείωσε ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε την εξέλιξη απλώς ως μια διαδοχή γενεών τύπου 5G ή 6G, αλλά ως μια θεμελιώδη μετατόπιση επενδύσεων προς νέες κατευθύνσεις. Η Nokia προωθεί λύσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη ευφυών υποδομών, διασφαλίζοντας ότι τα δίκτυα θα μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο των δεδομένων που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.

Υποδομές οπτικών ινών & Edge Intelligence

Αναφορικά με την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών στην Ελλάδα, η Nokia εμφανίζεται, σύμφωνα με την άποψη του, σωστά τοποθετημένη σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η εταιρεία είναι ηχηρά παρούσα στην ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα, προσφέροντας τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις αιχμής, σε όλους τους παρόχους τοπικά.

Σύμφωνα με τον κ. Harrington, τα τρέχοντα πρότυπα και οι κανονισμοί επαρκούν για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών. Η έμφαση δίνεται στην εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικότητας, με τη Nokia να παραμένει ο κορυφαίος προμηθευτής παγκοσμίως σε τερματικές οπτικές γραμμές, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση των χωρών. Η εξέλιξη της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης προς την εξαγωγή συμπερασμάτων, απαιτεί τη διανομή της ευφυΐας (intelligence) σε ολόκληρο το δίκτυο. Ο κ. Harrington επισήμανε ότι η ανάγκη για προσωρινή αποθήκευση και χρήση δεδομένων στο άκρο του δικτύου (Edge) καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμη για την αποδοτικότητα. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στη βέλτιστη χρήση των δεδομένων, ενισχύοντας την ευφυΐα (Intelligence) στα σημεία όπου παράγεται η πληροφορία. Η νοημοσύνη στο άκρο (Edge Intelligence) αποτελεί το επόμενο στάδιο της συνδεσιμότητας, επιτρέποντας την ταχύτερη απόκριση των εφαρμογών και τη μείωση της καθυστέρησης στη μεταφορά των δεδομένων.

Ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα των υποδομών

Η ενεργειακή βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Nokia, ειδικά σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά ασταθείς τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε νέα γενιά τεχνολογίας, οι λύσεις παρουσιάζουν κατά προσέγγιση, βελτίωση απόδοσης κατά 30% με 40%, ενώ οι υποδομές δικτύου IP εμφανίζουν βελτιώσεις που αγγίζουν περίπου το 60%. Ο κ. Harrington τόνισε ότι ο σχεδιασμός των δικτύων επικεντρώνεται πλέον στη βελτιστοποίηση της ισχύος που καταναλώνεται ανά bit δεδομένων. Η χρήση κάθετα ολοκληρωμένης οπτικής (optical) τεχνολογίας επιτρέπει τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης, προσφέροντας στους παρόχους, λύσεις που συνδυάζουν την αυξημένη χωρητικότητα με το μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα καινοτόμα οπτικά pluggables, 800 gigabit, που αναπτύσσει η εταιρεία. Η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει τη μετάβαση από τις απαιτήσεις των 300 watt στα μόλις 30 watt, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή ενεργειακή μείωση για τον κλάδο. Τα οπτικά (optical) τμήματα των υποδομών αναλογούν σε ένα σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των δικτύων παγκοσμίως. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της εισαγωγής των pluggables, αποτελεί άμεση απάντηση στις ανάγκες των παρόχων για βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών κέντρων δεδομένων (Data Centers) σε high load συνθήκες.

Η στρατηγική παρουσία στην ελληνική αγορά

Η Nokia διατηρεί μια μακροχρόνια παρουσία 35 ετών στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί κρίσιμο τμήμα του ευρωπαϊκού της σχεδιασμού. Με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους και ένα SW House αλλά και με μία άρτια και πλήρως στελεχωμένη ομάδα πωλήσεων και υποστήριξης έργων στην αιχμή της τεχνολογίας, η εταιρεία παρέχει υποστήριξη σε όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών έργων. Ο κ. Harrington υπογράμμισε τη συνεργασία με όλους τους εγχώριους παρόχους, προσφέροντας λύσεις τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή τηλεφωνία. Η ενεργός συμμετοχή στο ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας επιβεβαιώνεται μέσα από τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εμβληματικά έργα τοπικά.

Ο κ. Harrington εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο του τοπικού δυναμικού, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει end to end ικανότητες. Η δέσμευση της Nokia στην ελληνική αγορά παραμένει ισχυρή, εστιάζοντας στην κοινωνική υπευθυνότητα και την παροχή τεχνολογιών αιχμής σε όλους τους παρόχους της χώρας.

Mission Critical (κρίσιμης σημασίας) Δίκτυα και καινοτομία στο 6G

Η στρατηγική της εταιρείας για τον επιχειρηματικό τομέα και το ευρύτερο ICT οικοσύστημα, επικεντρώνεται σε υποδομές κρίσιμης σημασίας (Mission Critical Networks). Η Nokia είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την παροχή secure δικτύων σε αεροδρόμια, σιδηροδρόμους και κρατικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτές οι λύσεις διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά εταιρικά δίκτυα τύπου campus, καθώς απαιτούν υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας. Η παροχή λύσεων για κρίσιμες εφαρμογές αποστολές παραμένει προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι με την εφαρμογή τους, οι τελικοί πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθετης αγοράς.

Στον τομέα του 6G, η Nokia επιδιώκει την καινοτομία μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως αυτή με την NVIDIA για το AI RAN. Η ενσωμάτωση μονάδων επεξεργασίας γραφικών στο ραδιοδίκτυο (RAN), επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών και την απλοποίηση διαχείρισης, για καλύτερη απόδοση. Ο κ. Harrington τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές ρίζες, υποστηρίζοντας τις ανοιχτές αρχιτεκτονικές και ασφαλείς δια δράσεις με τους over the top application enablers. Η ηγετική θέση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά βασίζεται στην ταχύτητα καινοτομίας και την προσήλωση στα διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών υποδομών έναντι των διεθνών προκλήσεων.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς