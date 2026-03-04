Γιώργος Παππάς, Ericsson: Το AI βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των τηλεπικοινωνιών

Στο πλαίσιο του MWC 2026, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Hellas, παρουσίασε το όραμα της εταιρείας για τους «νέους ορίζοντες» στις τηλεπικοινωνίες. Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων ηγετικής πορείας στον κλάδο, ο κ. Παππάς υπογράμμισε τη μετάβαση από τη στατική συνδεσιμότητα σε ένα δυναμικό μοντέλο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την υπερσυνδεσιμότητα. Η νέα αυτή προσέγγιση επιτρέπει στα δίκτυα να προσαρμόζονται διαδραστικά στις απαιτήσεις των χρηστών, προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Η Ericsson εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη τεχνολογιών που τοποθετούν το AI στον πυρήνα των επικοινωνιών, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η συνδεσιμότητα παύει να είναι μια δεδομένη υπηρεσία παγίας τιμολόγησης και μετατρέπεται σε ένα προσωποποιημένο εργαλείο ανάπτυξης για την κοινωνία.

Η αυτονόμηση των δικτύων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον κ. Παππά, η καινοτομία σήμερα επικεντρώνεται στην αυτονόμηση των δικτύων, μια τεχνολογία που βρίσκεται ήδη σε στάδιο ωρίμανσης και εφαρμογής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ενσωματωμένη στον πυρήνα των συστημάτων, επιτρέποντας τη δημιουργία αυτόνομων δικτύων που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κίνησης δεδομένων. Αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και να αυτοσυντηρούνται, προβλέποντας μελλοντικές απαιτήσεις μέσω της διαρκούς εκπαίδευσής τους. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει στον τελικό χρήστη μια εμπειρία πλήρως προσαρμοσμένη στα μέτρα του, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κάθε επιχείρηση, καθιστώντας την τεχνολογία AI τον βασικό μοχλό της νέας εποχής.

Η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών επιβάλλει ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών παρόχων παγκοσμίως. Ο κλασικός τρόπος συντήρησης των υποδομών μετασχηματίζεται, καθώς το λειτουργικό μοντέλο των παρόχων ενσωματώνει πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ως κυρίαρχο στοιχείο διαχείρισης. Ο κ. Παππάς τόνισε ότι η αλλαγή αυτή οδηγεί σε πολύ πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και επιτρέποντας την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Η ικανότητα των δικτύων να προβλέπουν τις ανάγκες της κίνησης αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα όπου η τεχνολογία προηγείται των απαιτήσεων, προσφέροντας σταθερότητα και υψηλή ποιότητα σύνδεσης σε κάθε περιβάλλον χρήσης.

Στρατηγικές monetization και η χρήση των APIs

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 5G Standalone αποτελεί την κεντρική βάση για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τους παρόχους. Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι η πλειονότητα των πελατών αναζητά πλέον λύσεις για το monetization του 5G, επιδιώκοντας να διαφοροποιήσει τις προτάσεις του προς την αγορά. Μέσω της τεχνολογίας Standalone, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους Chief Marketing Officers να δημιουργήσουν εξατομικευμένες προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Η Ericsson, αξιοποιώντας την παγκόσμια εμπειρία της, υποστηρίζει τους παρόχους στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών πλάνων που θα τους επιτρέψουν να κεφαλαιοποιήσουν τον τεχνολογικό πλούτο των νέων δικτύων, ενισχύοντας την κερδοφορία τους.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν τα APIs, τα οποία λειτουργούν ως ο μηχανισμός που επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να εισέρχονται ελεγχόμενα στο δίκτυο. Αυτό ανοίγει μια νέα περιοχή εσόδων που δεν ήταν προσβάσιμη στο παρελθόν, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών πάνω στις υποδομές 5G. Ο έλεγχος του δικτύου μέσω αυτών των διεπαφών επιτρέπει τον προγραμματισμό εξειδικευμένων υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα συνεργάζονται στενά. Η Ericsson δηλώνει έτοιμη να καθοδηγήσει τους συνεργάτες της προς αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας τα εργαλεία για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η αρχιτεκτονική του 5G Standalone.

Κρίσιμες εφαρμογές και η ελληνική ψηφιακή ετοιμότητα

Στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, η Ericsson Hellas προωθεί λύσεις που ενισχύουν την πολιτική προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Ο κ. Παππάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τη συνδεσιμότητα κρίσιμων εφαρμογών μέσω δικτύων 5G και 4G. Τα συγκεκριμένα mission critical δίκτυα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες, προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση της τεχνολογίας 5G θεωρείται η μόνη ικανή να υποστηρίξει τη νέα κατάσταση στην πολιτική προστασία, εξασφαλίζοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα μέσα για την επιτέλεση του έργου τους.

Αναφορικά με την ελληνική αγορά, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας εισέλθει νωρίς στην εποχή του 5G. Η εμπορική εισαγωγή του 5G Standalone στην Ελλάδα από την COSMOTE και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων παρόχων αποτελούν θετικά μηνύματα για την ψηφιακή πορεία της χώρας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός και ότι οι επενδύσεις πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό. Η τόνωση της οικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί μια ευκαιρία που η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει, με την Ericsson να παραμένει διαθέσιμη να βοηθήσει τόσο την πολιτεία όσο και τους ιδιώτες πελάτες της.

Η πορεία προς την έλευση του 6G

Η συζήτηση για το 6G αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, με τον ορίζοντα υλοποίησης των πρώτων εμπορικών δικτύων να τοποθετείται γύρω στο 2030. Ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι η νέα αυτή γενιά στήνεται πάνω στη φιλοσοφία και την τεχνολογία του 5G Standalone, το οποίο αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο. Για την ομαλή εισαγωγή του 6G, είναι κρίσιμο να προηγηθεί η επιτυχημένη εφαρμογή του 5G Standalone, καθώς αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για τις μελλοντικές δυνατότητες. Η τελική ευθεία για το 6G απαιτεί μια συνεκτική στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι οι υποδομές είναι έτοιμες να υποδεχθούν τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις χωρητικότητας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά demos της Ericsson αφορά την τεχνολογία Integrated Sensing and Communication, η οποία επιτρέπει στους σταθμούς βάσης να αντιλαμβάνονται αντικείμενα που δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. Αυτή η καινοτομία, που δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία στις ΗΠΑ, ανοίγει νέους δρόμους για εφαρμογές στην πολιτική προστασία και τα Mission Critical δίκτυα μέσω του εντοπισμού drones. Η ικανότητα του δικτύου 6G να λειτουργεί ως αισθητήρας, ανιχνεύοντας αντικείμενα στον χώρο, προσδίδει μια εντελώς νέα διάσταση στη συνδεσιμότητα.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς