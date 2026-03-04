Cosmos Business Systems: τιμά τις γυναίκες στην πληροφορική

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Cosmos Business Systems τιμά τις γυναίκες που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και αναδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη, την ισότητα ευκαιριών και την ανάδειξη γυναικών σε τεχνολογικές και ηγετικές θέσεις.

Σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 28% του ανθρώπινου δυναμικού της Cosmos Business Systems, ενώ 1 στα 4 υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας είναι γυναίκα επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η εξέλιξη στην τεχνολογία και στη διοίκηση μπορεί και πρέπει να είναι αποτέλεσμα αξιοκρατίας, ίσων ευκαιριών και κουλτούρας εμπιστοσύνης.

Παρά τη δυναμική της ψηφιακής μετάβασης, το έμφυλο χάσμα στους καθαρά τεχνολογικούς ρόλους συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή των γυναικών σε ICT ειδικότητες παραμένει χαμηλή, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της παρουσίας τους είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της «Ψηφιακής Δεκαετίας». (European Commission – Women in Digital)

Από τη θεωρία στην πράξη: τι πρεσβεύει η Cosmos Business Systems

Η Cosmos Business Systems επενδύει συστηματικά σε ένα περιβάλλον εργασίας που:

Διασφαλίζει δίκαιες διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης,

Ενισχύει εκπαίδευση, upskilling/reskilling και πιστοποιήσεις,

Προάγει την ορατότητα γυναικών σε τεχνολογικές ομάδες και projects,

Υποστηρίζει την ανάληψη ρόλων ευθύνης σε τεχνικούς και διοικητικούς τομείς.

Η κα. Κάτια Φύτρου, C.O.O. του Ομίλου Cosmos, δήλωσε: «Στην Cosmos Business Systems, η έννοια της ισότητας δεν είναι σύνθημα—είναι καθημερινή πρακτική. Επενδύουμε συστηματικά στην εξέλιξη των ανθρώπων μας, ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αναλαμβάνουν τεχνολογικούς και ηγετικούς ρόλους και δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να αξιοποιείται πλήρως το ταλέντο, οι δεξιότητες και η φιλοδοξία τους. Η αυξημένη γυναικεία παρουσία στη διοίκηση τα τελευταία χρόνια έφερε μια πιο σύγχρονη κουλτούρα management, με ισχυρότερη ενσυναίσθηση στις ομάδες, περισσότερη εμπιστοσύνη και πιο έντονο το αίσθημα του “ανήκειν”. Τα αποτελέσματα που καταγράφουμε επιβεβαιώνουν ότι αυτή η κατεύθυνση αποδίδει, γι’ αυτό και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης, χτίζοντας ένα περιβάλλον όπου η εξέλιξη γίνεται πραγματικότητα για όσες το αξίζουν.»