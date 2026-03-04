Apple: MacBook Pro με Μ5 Pro και M5 Max, MacBook Air με Μ5, Studio Display και Studio Display XDR

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε χτες το νέο ΜacBook Pro με τα επαναστατικά Μ5 Pro και M5 Max chip, που προσφέρουν πρωτοφανή απόδοση και προηγμένες δυνατότητες AI στο κορυφαίο επαγγελματικό laptop στον κόσμο. Παράλληλα παρουσιάστηκε και το νέο MacBook Air με M5 chip, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό άλμα στις επιδόσεις, μαζί με ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες AI, στο πιο δημοφιλές laptop στον κόσμο. Επιπλέον η Apple ανακοίνωσε σήμερα μια νέα οικογένεια οθονών, σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει άψογα με τον Mac και να καλύπτει τις ανάγκες όλων, από τους καθημερινούς χρήστες έως τους κορυφαίους επαγγελματίες του κόσμου.

Το νέο MacBook Pro με τα M5 Pro και M5 Max chip διαθέτει τον ταχύτερο CPU πυρήνα στον κόσμο¹, μια επόμενης γενιάς GPU με Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα και υψηλότερο εύρος ζώνης ενοποιημένης μνήμης προσφέροντας έως και 4x ταχύτερη απόδοση σε εργασίες AI σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά και έως και 8x ταχύτερη απόδοση σε σχέση με τα μοντέλα M1². Αυτό επιτρέπει σε developers, ερευνητές, επαγγελματίες και δημιουργούς να αξιοποιήσουν νέες AI‑powered ροές εργασίας απευθείας στο MacBook Pro.

Το νέο μοντέλο προσφέρει επίσης έως και 2x ταχύτερη απόδοση SSD² και ξεκινά από 1TB αποθηκευτικού χώρου για το M5 Pro και 2TB για το M5 Max.

Με αυτονομία έως και 24 ώρες, εντυπωσιακή οθόνη Liquid Retina XDR με επιλογή nano‑texture, πλούσια συνδεσιμότητα -συμπεριλαμβανομένου του Thunderbolt 5- κάμερα 12MP με Center Stage, μικρόφωνα επαγγελματικής ποιότητας, καθηλωτικό σύστημα έξι ηχείων, δυνατότητες Apple Intelligence, και τη δύναμη του macOS Tahoe, το νέο MacBook Pro προσφέρει μια κορυφαία επαγγελματική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς. Το νέο MacBook Pro θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από αύριο, 4 Μαρτίου και η διαθεσιμότητά του ξεκινά από την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Διαθέσιμα χρώματα: space black και silver.

Tο νέο MacBook Air με M5 chip διαθέτει διπλάσιο αρχικό αποθηκευτικό χώρο στα 512GB με ταχύτερη τεχνολογία SSD, και μπορεί να διαμορφωθεί έως και στα 4TB ώστε οι χρήστες να έχουν πάντα μαζί τους την πιο σημαντική δουλειά τους. Με τον ασύγκριτο συνδυασμό ισχύος και φορητότητας που αγαπούν οι χρήστες, διατηρεί τον εμβληματικό λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του, ενώ παράλληλα προσφέρει ταχύτερη CPU και GPU, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, και σημαντικά ενισχυμένη απόδοση σε εργασίες που αξιοποιούν το Neural Engine. Από multitasking και δημιουργικές εργασίες, μέχρι εφαρμογές που αξιοποιούν σύγχρονα AI μοντέλα, το νέο MacBook Air προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία χρήσης και εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Το νέο MacBook Air με M5 θα είναι διαθέσιμο σε μοντέλα 13 και 15 ιντσών και στα χρώματα sky blue, midnight, starlight και silver. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν από αύριο, 4 Μαρτίου, και θα είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Η νέα Apple Studio Display διαθέτει κάμερα 12MP με Center Stage, με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και υποστήριξη για Desk View, σύστημα τριών μικροφώνων επαγγελματικής ποιότητας και καθηλωτικό σύστημα έξι ηχείων με Spatial Audio. Περιλαμβάνει, επίσης, την ισχυρή συνδεσιμότητα Thunderbolt 5, προσφέροντας περισσότερες downstream θύρες για υψηλής ταχύτητας αξεσουάρ ή για σύνδεση πολλών οθονών.

H ολοκαίνουρια Αpple Studio Display XDR ανεβάζει την εμπειρία των επαγγελματικών οθονών σε νέο επίπεδο. Η οθόνη 27 ιντσών 5K Retina XDR διαθέτει προηγμένο mini‑LED backlight με πάνω από 2.000 ζώνες τοπικού φωτισμού, φωτεινότητα SDR έως 1000 nits και κορυφαία HDR φωτεινότητα έως 2000 nits, σε συνδυασμό με ευρύτερη χρωματική γκάμα ώστε το περιεχόμενο να αποτυπώνεται στην οθόνη με εντυπωσιακή αντίθεση, ζωντάνια και ακρίβεια. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, το Studio Display XDR είναι ακόμη πιο άμεσο σε περιεχόμενο με κίνηση, ενώ το Adaptive Sync προσαρμόζει δυναμικά τα frame rates για εργασίες όπως η αναπαραγωγή βίντεο ή τα παιχνίδια με απαιτητικά γραφικά.

Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από αυτή την Τετάρτη 4 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.