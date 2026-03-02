T-Mobile και Deutsche Telekom ιδρύουν κόμβο καινοτομίας για το 6G

Η T-Mobile και η Deutsche Telekom προχώρησαν στην έναρξη λειτουργίας ενός κοινού κόμβου καινοτομίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας δικτύων έκτης γενιάς. Η συγκεκριμένη διατλαντική πρωτοβουλία στοχεύει στον σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων ως πλήρως εγγενών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Οι εγκαταστάσεις της συνεργασίας κατανέμονται μεταξύ των εργαστηρίων της αμερικανικής εταιρείας στην Ουάσινγκτον και των αντίστοιχων υποδομών της γερμανικής εταιρείας στο Βερολίνο. Ο νέος χώρος έρευνας αναμένεται να συγκεντρώσει εταίρους του οικοσυστήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμές πεδίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη συμβολή για την ανάπτυξη ενός ενιαίου παγκόσμιου προτύπου. Η συνεργασία εστιάζει στη σύγκλιση της συνδεσιμότητας, της ανίχνευσης και του υπολογισμού υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επόμενη γενιά εφαρμογών φυσικής τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο.
Σχεδιασμός δικτύων για φυσική τεχνητή νοημοσύνη
Τα συστήματα φυσικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν υποδομές που επιτρέπουν εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, συντονισμό σε πραγματικό χρόνο και κατανεμημένη ευφυΐα. Ο πρόεδρος για θέματα τεχνολογίας της T-Mobile ανέφερε ότι τα σημερινά συστήματα βασίζονται σε δεδομένα που περιγράφουν ή προβλέπουν, ενώ η φυσική τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί δεδομένα που μεταφέρουν πρόθεση, πλαίσιο και χρονισμό για την ενεργοποίηση δράσεων στον πραγματικό κόσμο. Η εταιρεία περιγράφει αυτά τα δεδομένα ως «κινητικά διακριτικά», τα οποία προϋποθέτουν ντετερμινιστική απόδοση και ακριβή συγχρονισμό. Εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Telekom σημείωσε ότι με τη μετάβαση στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, ο ρόλος των δικτύων αλλάζει ριζικά. Τα μελλοντικά συστήματα θα ελέγχουν ενεργά φυσικές διαδικασίες στη ρομποτική, τη βιομηχανία, τα συστήματα εφοδιασμού και τα αυτόνομα οχήματα, καθιστώντας απαραίτητο τον σχεδιασμό της ευφυΐας εξ αρχής.
Η αρχιτεκτονική της έκτης γενιάς σχεδιάζεται προκειμένου να ενσωματώσει την ευφυΐα απευθείας στον πυρήνα του δικτύου, μετατοπίζοντας την έμφαση από την απλή μεταφορά δεδομένων στην παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η μετάβαση αυτή απαιτεί την κατανόηση της πρόθεσης του χρήστη και τη μεταφορά πληροφοριών σε μορφή που επιτρέπει την πρόβλεψη. Η πρόθεση και η μετατροπή σε διακριτικά καθιστούν δυνατή τη λειτουργία αυτόνομων δικτύων με ενεργειακή αναλογία, υποστηρίζοντας το όραμα της λειτουργίας μηδενικών ψηφίων και μηδενικών watt. Οι δύο τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι παρέχουν ήδη παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο ψηφιακός βοηθός κλήσεων της γερμανικής εταιρείας και η λειτουργία ζωντανής μετάφρασης της αμερικανικής εταιρείας. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν τη βάση για τη μετατροπή του δικτύου σε ένα έξυπνο ύφασμα εκτέλεσης.