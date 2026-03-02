Συμφωνία της Vodafone με το δορυφορικό δίκτυο της Amazon

Η βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone και το δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς Amazon Leo υπέγραψαν συμφωνία για την επέκταση της κάλυψης δικτύων τέταρτης και πέμπτης γενιάς σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης και της Αφρικής. Η συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του MWC26 στη Βαρκελώνη, επιτρέπει στη Vodafone να συνδέσει απομακρυσμένους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας με το κεντρικό της δίκτυο, παρακάμπτοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών συνδέσεων οπτικών ινών και των σταθερών ασύρματων ζεύξεων. Μέσω του δορυφορικού συστήματος, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία εξασφαλίζει ταχύτητες λήψης δεδομένων έως ένα Gbps και ταχύτητες μεταφόρτωσης έως τετρακόσια Mbps για τις υποδομές της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα του δικτύου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως διακοπές συνδέσεων λόγω φυσικών καταστροφών και εκτεταμένων πλημμυρών.
Σταδιακή ανάπτυξη του δορυφορικού δικτύου στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, το αρχικό στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας προβλέπει τη σύνδεση δυσπρόσιτων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους, με τον πρώτο εξοπλισμό να τίθεται σε λειτουργία παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη του δορυφορικού αστερισμού στο διάστημα. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Vodafone, Margherita Della Valle, δήλωσε ότι η εταιρεία στρέφεται στο διάστημα για τη διασύνδεση περισσότερων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, επιδιώκοντας την ενίσχυση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Αντίστοιχα, ο ανώτερος αντιπρόεδρος συσκευών και υπηρεσιών της Amazon, Panos Panay, τόνισε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία φέρνει γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τοποθεσίες όπου οι παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές αδυνατούν να προσεγγίσουν με ευκολία.
Μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σκέλους, η τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία θα επεκταθεί σταδιακά στην αφρικανική ήπειρο μέσω της θυγατρικής εταιρείας Vodacom. Ο διευθύνων σύμβουλος της Vodacom, Shameel Joosub, επισήμανε ότι η συνεργασία αυτή διευκολύνει την άμεση ανάπτυξη συνδεσιμότητας σε απομονωμένες περιοχές, εξυπηρετώντας τον στόχο της εταιρείας για αποτελεσματική προσέγγιση περισσότερων πελατών σε όλη την Αφρική. Η κίνηση εναρμονίζεται με το ευρύτερο όραμα της εταιρείας για το έτος 2030, το οποίο περιλαμβάνει την προσέλκυση διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων συνδρομητών, την επέκταση των οικονομικών υπηρεσιών και την αύξηση της διείσδυσης των έξυπνων συσκευών στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό. Επί του παρόντος, το σχετικό δορυφορικό δίκτυο διαθέτει περισσότερους από διακόσιους δορυφόρους σε τροχιά, έχοντας ξεκινήσει δοκιμαστική έκδοση για εταιρικούς πελάτες από τον Νοέμβριο του 2025.
Παράλληλες πρωτοβουλίες για δορυφορική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση
Η ανακοίνωση της παρούσας συνεργασίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση μιας ακόμη δορυφορικής σύμπραξης εκ μέρους της βρετανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, η κοινοπραξία της επιχείρησης με την εταιρεία AST SpaceMobile, η οποία φέρει την ονομασία Satellite Connectivity Europe, ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της ως πάροχος ευρυζωνικών συνδέσεων ανοικτής πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα επικεντρώνεται στην απευθείας παροχή σήματος σε κινητές συσκευές, δημιουργώντας ένα επιπλέον επίπεδο κάλυψης εκτός επίγειων δικτύων. Οι δύο εταίροι δημοσιοποίησαν τα σχέδιά τους για την κατασκευή συνολικά πέντε επίγειων σταθμών σε ευρωπαϊκό έδαφος, οι οποίοι προορίζονται για την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου δορυφορικού συστήματος άμεσης επικοινωνίας.
Ήδη, οι εργασίες για την ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τρεις επιπλέον τοποθεσίες βρίσκονται υπό οριστικοποίηση για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να ενσωματώσουν λύσεις από το διάστημα στα υπάρχοντα επιχειρηματικά τους μοντέλα λειτουργίας. Παρακάμπτοντας τις υψηλές απαιτήσεις και τα κόστη των επίγειων καλωδιώσεων, οι εταιρείες επιχειρούν να διευρύνουν την εμβέλειά τους σε απομακρυσμένες γεωγραφικές ζώνες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομώνακόμα και όταν τα χερσαία δίκτυα οπτικών ινών τίθενται εκτός λειτουργίας εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων ή εκτεταμένων ακραίων καιρικών φαινομένων.