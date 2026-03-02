Μάνος Μακρομάλλης & Μιχάλης Κόκκινος @ MWC26: Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των εταιρειών

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Κόκκινος, και ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα του InfoCom κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση MWC 2026 στη Βαρκελώνη. Η εθνική αποστολή, που πραγματοποιείται για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, αποτελεί καρπό συνδιοργάνωσης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Enterprise Greece και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι των φορέων χαιρέτισαν την έναρξη των εργασιών, εστιάζοντας στην ανάγκη για διαρκή θεσμική υποστήριξη των εγχώριων επιχειρήσεων που αναζητούν διεθνείς συνεργασίες. Σκοπός της παρουσίας στη διοργάνωση είναι η προβολή της καινοτομίας και η ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος των ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κάμερα του InfoCom, τονίστηκε ο κεντρικός ρόλος του Επιμελητηρίου στην προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων. Η φετινή παρουσία επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ελληνικών εταιρειών που στοχεύουν στη δραστηριοποίηση εντός της ισπανικής επικράτειας, αλλά και στην προσέλκυση ισπανικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ελληνική αγορά. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται επιβεβλημένη για την επίτευξη παραγωγικών αποτελεσμάτων, καθώς βασίζεται σε ένα επιτυχημένο προηγούμενο παράδειγμα κοινής δράσης. Η συλλογική προσπάθεια αποσκοπεί στη δημιουργία νέων ευκαιριών που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε διακρατικό επίπεδο, ενισχύοντας τους δεσμούς των δύο χωρών μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Στρατηγική πύλη για την αγορά Λατινικής Αμερικής

Η Ισπανία προσδιορίστηκε ως ένας κρίσιμος γεωγραφικός κόμβος που προσφέρει πρόσβαση στην ευρεία αγορά της Λατινικής Αμερικής, η οποία παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην κάμερα του InfoCom, η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα και μπορεί να προσεγγιστεί αποτελεσματικά μέσω των ισπανικών εμπορικών δικτύων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν αυτή τη στρατηγική «πόρτα» για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμια κλίμακα, εκμεταλλευόμενες τις υφιστάμενες υποδομές. Η θεσμική καθοδήγηση και η αναζήτηση ισχυρών διεθνών εταίρων αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την επιτυχή διείσδυση σε νέες αγορές υψηλής ζήτησης και στρατηγικής σημασίας.

Η εθνική αποστολή συμπληρώνει δεκατρία έτη συνεχιζόμενης δράσης, αναζητώντας κάθε φορά τους κατάλληλους συμμάχους για το άνοιγμα νέων αγορών στο διεθνές στερέωμα. Στις δηλώσεις, επισημάνθηκε ότι το Ισπανικό Επιμελητήριο αποτελεί σημαντικό θεσμικό αρωγό στο τοπικό οικοσύστημα της Βαρκελώνης και της ευρύτερης περιοχής. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό εξωστρέφειας, διευκολύνοντας την οργάνωση επαφών με ομόλογους φορείς. Η παροχή υποστήριξης σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι καθοριστική για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων που θα επιτρέψουν τη σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό, ενισχύοντας την εθνική παρουσία σε παγκόσμιες διοργανώσεις.

Επαφές για τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δρομολογούνται επαφές σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, με τη συνδρομή της Enterprise Greece και του αρμόδιου υπουργείου. Όπως μεταφέρθηκε στην κάμερα του InfoCom, οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στην επιτάχυνση της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της επαφής με διεθνείς οργανισμούς, επιδιώκεται η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που θα βελτιώσουν την κρατική λειτουργία. Οι συζητήσεις υψηλού επιπέδου κρίνονται απαραίτητες για τη χάραξη νέων πολιτικών που θα ευνοήσουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, προσελκύοντας νέες τεχνολογικές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών και του εμπορικού ακολούθου, οι οποίοι συνδράμουν ενεργά στις ενέργειες της αποστολής στη Βαρκελώνη. Η συνδρομή των διπλωματικών αρχών είναι καταλυτική για το άνοιγμα νέων θυρών στην επιχειρηματική κοινότητα. Οι φορείς κάλεσαν το κοινό να παραμείνει ενημερωμένο για τις επερχόμενες εξελίξεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τα αποτελέσματα των συναντήσεων. Η σταθερή παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για καινοτομία και την επιθυμία για ενεργό συμμετοχή στις παγκόσμια τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς