Η Ericsson τοποθετεί την υπερσυνδεσιμότητα και το AI στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson, Börje Ekholm, εγκαινίασε επίσημα το πρόγραμμα της εταιρείας στο Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη, θέτοντας τις βάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η στρατηγική εστιάζει στην υπερσυνδεσιμότητα μέσω αισθητήρων, την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης και τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών στην εθνική ασφάλεια. Ο Ekholm υπογράμμισε ότι αυτές οι δυνάμεις διαμορφώνουν το φετινό θέμα «Enter New Horizons». Η αυξανόμενη ζήτηση για συνδεσιμότητα υψηλών επιδόσεων καθίσταται πλέον επιτακτική, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συσκευών παγκοσμίως, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο ψηφιακών δυνατοτήτων.
Η μετάβαση στα αυτόνομα δίκτυα πέμπτης γενιάς
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο επικεφαλής της Ericsson τόνισε τη σημασία της μετάβασης σε δίκτυα 5G Standalone, τα οποία αποτελούν τη βάση για τη νέα ψηφιακή εποχή. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, παρόλο που το 5G αναπτύχθηκε αρχικά σε μη αυτόνομη μορφή, η πλήρης υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που βασίζεται σε υπηρεσίες απαιτεί την υιοθέτηση των αυτόνομων δικτύων. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει τη μετακίνηση στο υπολογιστικό νέφος και την παροχή βέλτιστων υποδομών για την κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Η εταιρεία δεσμεύεται να υποστηρίξει κρίσιμες εφαρμογές, διασφαλίζοντας ότι η συνδεσιμότητα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οικοσυστημάτων.
Η στρατηγική της Ericsson στο φετινό συνέδριο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε εξειδικευμένες περιπτώσεις χρήσης, όπως η σταθερή ασύρματη πρόσβαση και ο τεμαχισμός δικτύου. Σύμφωνα με την πηγή, ο Ekholm επισήμανε ότι οι διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών αποτελούν κλειδί για τη δημιουργία νέων εσόδων σε ολόκληρο τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κοινοπραξία Aduna, η οποία στοχεύει στην ενοποίηση του οικοσυστήματος για την καλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής στοίβας. Η συνεργασία με περισσότερους από 120 εταίρους στον εκθεσιακό χώρο αποδεικνύει την προσπάθεια για συλλογική καινοτομία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των νέων τεχνολογικών οριζόντων που ανοίγονται στην παγκόσμια αγορά.
Στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της AT&T, John Stankey, και ο ομόλογός του από τη Singtel, Yuen Kuan Moon. Ο Stankey αναφέρθηκε στη συμφωνία του 2023, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το 70% της κίνησης του δικτύου τους θα διεξάγεται μέσω ανοικτής αρχιτεκτονικής. Η συνεργασία εστιάζει στη μετάβαση σε υποδομές που βασίζονται στο νέφος, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της ασφάλειας δικτύων, ειδικά καθώς η AT&T και η Ericsson γιορτάζουν φέτος την επέτειο των 150 ετών από την ίδρυσή τους, επιδιώκοντας διαρκή εξέλιξη μέσα από κοινές τεχνολογικές επενδύσεις.
Από την πλευρά του, ο Yuen Kuan Moon εξήγησε τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Σιγκαπούρη από την έγκαιρη υιοθέτηση του 5G Standalone. Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, η απόφαση για εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας από την πρώτη ημέρα έθεσε τη χώρα σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων αγορών. Ο πάροχος εστιάζει πλέον σε εξατομικευμένες υπηρεσίες δικτύου για λιμάνια, αεροδρόμια και εργοστάσια, καθώς και σε εφαρμογές που αφορούν τον τομέα της ψυχαγωγίας. Η δυνατότητα δημιουργίας εσόδων από αυτές τις εξειδικευμένες εφαρμογές αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μια τεράστια ευκαιρία που ο κλάδος έχει μόλις αρχίσει να εξερευνά σοβαρά σε παγκόσμιο επίπεδο για το μέλλον.