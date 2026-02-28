Ο Τραμπ αποκλείει την Anthropic ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προχωρήσουν στην άμεση διακοπή της χρήσης της τεχνολογίας που αναπτύσσει η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν χρειάζονται και δεν επιθυμούν πλέον τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεργαστεί ξανά μαζί της.
Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη σφοδρή αντιπαράθεση της Anthropic με τον Λευκό Οίκο, η οποία ξεκίνησε όταν η εταιρεία αρνήθηκε να παραχωρήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απεριόριστη πρόσβαση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε την Anthropic ως κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας την την πρώτη αμερικανική επιχείρηση στην οποία αποδίδεται δημόσια αυτός ο χαρακτηρισμός. Η εταιρεία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νομική αμφισβήτηση οποιουδήποτε τέτοιου χαρακτηρισμού ενώπιον των δικαστηρίων.
Η διοίκηση της Anthropic, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάριο Αμοντέι, εξέφρασε έντονες ανησυχίες τους τελευταίους μήνες σχετικά με το ενδεχόμενο χρήσης των εργαλείων της, όπως το Claude, για σκοπούς που αφορούν τη μαζική εγχώρια παρακολούθηση και τα πλήρως αυτόνομα όπλα. Αντίθετα, το Πεντάγωνο και ο Χέγκσεθ επέμεναν ότι η εταιρεία οφείλει να αποδεχθεί οποιαδήποτε νόμιμη χρήση της τεχνολογίας της από τις κρατικές αρχές.
«Κίνδυνος εφοδιαστικής αλυσίδας»
Ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η κατάταξη της Anthropic ως κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας με την εταιρεία για οποιαδήποτε επιχείρηση συνεργάζεται με τον στρατό. Η Anthropic τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση στερείται νομικής βάσης και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις αμερικανικές εταιρείες. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι καμία πίεση από το Υπουργείο Πολέμου, όπως αποκαλεί ο Τραμπ το Υπουργείο Άμυνας, δεν θα μεταβάλει τη στάση της ενάντια στη χρήση βίας χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.
Τα εργαλεία της Anthropic θα αποσυρθούν σταδιακά από όλες τις κυβερνητικές εργασίες εντός μιας περιόδου έξι μηνών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Τραμπ. Ο ίδιος προειδοποίησε την εταιρεία μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι θα πρέπει να επιδείξει συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης μετάβασης, απειλώντας με χρήση της πλήρους προεδρικής ισχύος και την επιβολή αστικών και ποινικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Για τους υπόλοιπους πελάτες της Anthropic, η εταιρεία διευκρίνισε ότι ο αντίκτυπος θα περιοριστεί σε όσες επιχειρήσεις διατηρούν συμβόλαια με τον στρατό, οι οποίες ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τη χρήση των προϊόντων της για έργα που αφορούν το Υπουργείο Άμυνας. Παρά την ένταση, η Anthropic είχε δηλώσει προηγουμένως ότι, σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, θα διευκόλυνε την ομαλή μετάβασητων υπηρεσιών σε άλλον πάροχο, αν και η στάση αυτή δεν απέτρεψε τις δημόσιες επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου.
Η OpenAI υπογράφει νέα συμφωνία με Πεντάγωνο
Η OpenAI, υπό την καθοδήγηση του Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή την υπογραφή συμφωνίας με το Πεντάγωνο για τη χρήση των εργαλείων της στα διαβαθμισμένα συστήματα του στρατού, λίγες ώρες μετά την απαγόρευση της Anthropic. Ο Άλτμαν σημείωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που ζητούσε η ανταγωνίστρια εταιρεία, όπως η απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης και η διατήρηση της ανθρώπινης ευθύνης στη χρήση θανατηφόρας βίας.
Η συμφωνία προβλέπει ότι η OpenAI θα αποστείλει μηχανικούς στο Πεντάγωνο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μοντέλων της, ενώ ο Άλτμαν κάλεσε το Υπουργείο Άμυνας να προσφέρει τους ίδιους όρους σε όλες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Ο Υφυπουργός Τεχνολογίας του Πενταγώνου, Εμίλ Μάικλ, χαιρέτισε τη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της ύπαρξης ενός αξιόπιστου εταίρου που ενεργεί με καλή πίστη σε ζητήματα ζωής και θανάτου. Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι τα μοντέλων της θα χρησιμοποιούνται σε ταξινόμηση διαβαθμισμένων δικτύων cloud, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αξιοποιηθούν σε αυτόνομα επιθετικά όπλα.
Η Anthropic χρησιμοποιούνταν από την αμερικανική κυβέρνηση από το 2024, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε εργαλεία για απόρρητες κυβερνητικές εργασίες. Η τρέχουσα αποτίμηση 380 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας βασίζεται στα μελλοντικά της κέρδη, ενώ το συμβόλαιό της με το Πεντάγωνο ανερχόταν σε 200 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει ανάγκη, γεγονός που της δίνει πλεονέκτημα στη δημόσια αντιπαράθεση.
Εργαζόμενοι της τεχνολογίας στηρίζουν την εταιρεία Anthropic
Περισσότεροι από 450 εργαζόμενοι της Google και της OpenAI υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή αλληλεγγύης προς την Anthropic, ζητώντας από τις ηγεσίες των εταιρειών τους να αρνηθούν τις απαιτήσεις του Πενταγώνου για χρήση μοντέλων AI σε μαζικές παρακολουθήσεις. Η επιστολή, με τίτλο «Δεν θα διχαστούμε», καλεί τους επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών να επιμείνουν στην άρνηση των απαιτήσεων του Υπουργείου Πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον φόβο του ανταγωνισμού για να κάμψει τις αντιστάσεις τους.
Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Σαμ Άλτμαν εξέφρασε τη στήριξή του στον Ντάριο Αμοντέι, τονίζοντας ότι και η OpenAI έχει τις ίδιες «κόκκινες γραμμές» όσον αφορά την εφαρμογή των προϊόντων της. Ο Άλτμαν ανέφερε ότι η κατάσταση δεν αφορά πλέον μόνο την Anthropic, αλλά αποτελεί ζήτημα για ολόκληρη τη βιομηχανία, παρά το γεγονός ότι η δική του εταιρεία κατέληξε τελικά σε συμβιβαστική συμφωνία με τις κρατικές αρχές. Η κίνηση των εργαζομένων αναδεικνύει την εσωτερική πίεση που δέχονται οι εταιρείες για τις στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.
Πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι η νομική βάση για την επίκληση του Defense Production Act και τον χαρακτηρισμό της Anthropic ως κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας είναι εξαιρετικά αδύναμη. Η Anthropic, η οποία ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI μετά από διαφωνίες με τον Άλτμαν, παραμένει σταθερή στη θέση της, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση των ηθικών προτύπων είναι σημαντικότερη από τα κρατικά συμβόλαια.