Nano Banana 2: επαγγελματικές επιδόσεις σε ταχύτητες Flash

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, το μοντέλο παραγωγής εικόνας Gemini, το Nano Banana, έγινε viral φαινόμενο, επαναπροσδιορίζοντας τη δημιουργία και την επεξεργασία εικόνων. Τον Νοέμβριο, η Google κυκλοφορήσε το Nano Banana Pro, το οποίο προσέφερε στους χρήστες προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργικό έλεγχο επιπέδου studio. Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, η Google παρουσίασε το Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), το νεότερο, κορυφαίας τεχνολογίας μοντέλο παραγωγής εικόνας, συνδυάζοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων μοντέλων και διαθέτοντάς το σε όλους τους χρήστες της. Πλέον, προσφέρει την ποιότητα, την ακρίβεια και την υψηλού επιπέδου αντίληψη που ξεχώρισαν στο Nano Banana Pro, με αστραπιαία ταχύτητα.

Ευφυΐα και Οπτική Ποιότητα σε ταχύτητα Flash

Το Nano Banana 2 φέρνει την υψηλή ταχύτητα και τις προηγμένες δυνατότητες AI του Gemini Flash στην παραγωγή οπτικού περιεχομένου, καθιστώντας εφικτή την ταχύτατη επεξεργασία και την άμεση ανατροφοδότηση. Πλέον, προσφέρει σε ένα ευρύτερο κοινό λειτουργίες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες αποκλειστικά στην έκδοση Pro, όπως:

Προηγμένη Αντίληψη του κόσμου: Το μοντέλο αντλεί δεδομένα από τη βάση γνώσεων του Gemini και τροφοδοτείται με πληροφορίες και εικόνες σε πραγματικό χρόνο από την Αναζήτηση Google (Search), ώστε να αποδίδει συγκεκριμένα θέματα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η βαθιά κατανόηση βοηθά, επίσης, στη δημιουργία γραφημάτων (infographics), στη μετατροπή σημειώσεων σε διαγράμματα και στην οπτικοποίηση των δεδομένων.

Ακρίβεια στην απόδοση κειμένου και μετάφραση: Το Nano Banana 2 επιτρέπει τη δημιουργία απόλυτα ευανάγνωστου κειμένου για διαφημιστικές μακέτες ή ευχετήριες κάρτες. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μετάφρασης και προσαρμογής του κειμένου απευθείας μέσα στην εικόνα, διευκολύνοντας την προβολή του περιεχομένου σε διεθνές επίπεδο.

Διαθέσιμο από σήμερα το Nano Banana 2

Ανεξάρτητα από τις εκάστοτε ανάγκες, η Google προσφέρει πλέον το κατάλληλο εργαλείο για κάθε ροή εργασίας: Το Nano Banana Pro για εργασίες υψηλής πιστότητας που απαιτούν μέγιστη πραγματική ακρίβεια ή το Nano Banana 2 για γρήγορη δημιουργία, ακριβή τήρηση οδηγιών και τεκμηριωμένη θεμελίωση αναζήτησης εικόνων.

Το Nano Banana 2 διατίθεται σήμερα σε όλα τα προϊόντα Google, όπως:

Εφαρμογή Gemini : Το Nano Banana 2 αντικαθιστά το Nano Banana Pro στα μοντέλα Fast, Thinking και Pro. Οι συνδρομητές Google AI Pro και Ultra θα διατηρήσουν την πρόσβαση στο Nano Banana Pro για εξειδικευμένες εργασίες με αναπαραγωγή εικόνων μέσω του μενού με τις τρεις τελείες.

Διαθέσιμο σε έκδοση προεπισκόπησης με το Gemini API στο Vertex AI και το Gemini CLI. Flow: Το Nano Banana 2 είναι το νέο προεπιλεγμένο μοντέλο δημιουργίας εικόνων στο Flow, και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του Flow χωρίς χρέωση.

Διαφημίσεις: Το Nano Banana είναι διαθέσιμο στις διαφημίσεις, παρέχοντας δημιουργικές ιδέες και προτάσεις κατά τον σχεδιασμό των διαφημιστικών εκστρατειών.

Ισχυρή τεκμηρίωση προέλευσης: σήμανση και επαλήθευση

Καθώς το περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα εργαλεία αναγνώρισης και κατανόησής του. Η Google συνεχίζει να εξελίσσει τις μεθόδους πιστοποίησης της προέλευσης του περιεχομένου της, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία SynthID με τα διαλειτουργικά διαπιστευτήρια περιεχομένου C2PA, παρέχοντας στους χρήστες μια πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα, όχι μόνο για το αν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τον τρόπο χρήσης της.

Τα εργαλεία πιστοποίησης προέλευσης έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο. Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Νοέμβριο, η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω του SynthID στην εφαρμογή Gemini έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 20 εκατομμύρια φορές σε διάφορες γλώσσες, βοηθώντας τους χρήστες να αναγνωρίζουν εικόνες, βίντεο και ήχο που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη της Google. Σύντομα, η δυνατότητα επαλήθευσης C2PA θα ενσωματωθεί επίσης στην εφαρμογή Gemini.