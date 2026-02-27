Close Menu
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου

Infocom Today #157: Σε «γερά θεμέλια» ο ΟΤΕ, συστάθηκε η εταιρεία του AI factory!

infocomBy 1 Min Read Focus - Ελληνική Αγορά Today

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 157ο κατά σειρά!

Σήμερα: Σε «γερά θεμέλια» ο ΟΤΕ, συστάθηκε η εταιρεία του AI factory

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.