Η Profile Software ενδυναμώνει τις τράπεζες με έξυπνες και ενσωματωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις

Η Profile, διεθνής εταιρεία τεχνολογίας, ανακοινώνει την προσθήκη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην ολοκληρωμένη τραπεζική πλατφόρμα Finuevo Suite, η οποία προσφέρει έξυπνες, επεκτάσιμες και ενσωματωμένες (embedded) χρηματοοικονομικές λύσεις, με προηγμένες διασυνδέσεις προς τα βασικά τραπεζικά συστήματα (core banking) και πλήρη υποστήριξη ψηφιακών λειτουργιών (digital banking), ενώ επιτρέπει υψηλό βαθμό παραμετροποίησης (configuration) για να προσαρμόζεται σε διαφορετικά επιχειρησιακά μοντέλα.

Επιπλέον, ενσωματώνει agentic AI για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και υποστηρίζει τόσο ολοκληρωμένες end-to-end λύσεις όσο και αυτόνομες, ανεξάρτητες εφαρμογές embedded finance, προσφέροντας στις τράπεζες ευελιξία και καινοτομία.

Χρηματοδότηση Εμπόρων (POS Financing) : Συνεργασία με αποδέκτες πληρωμών για χορήγηση δανείων χαμηλού κινδύνου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πλήρως ψηφιακό τρόπο μέσω κινητού ή υπολογιστή, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα μέσω των καθημερινών εισπράξεων.

Χρηματοδότηση Τιμολογίων (Invoice Factoring) : Ενσωματώνεται απευθείας στις ψηφιακές πλατφόρμες των marketplaces, αυτοματοποιεί τη ροή δεδομένων τιμολογίων και τη βαθμολόγηση μέσω συναλλακτικών ροών, ενώ η εκταμίευση καθώς και η αποπληρωμή πραγματοποιούνται άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, με πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση και διαχείριση.

Χρηματοδότηση Εγγύησης Ενοικίου (Rental Financing) : Χρηματοδότηση προκαταβολών ενοικίου, εγγύησης και αμοιβής μεσίτη, με δυνατότητα διασύνδεσης με διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης κατοικίας, όπου η εκταμίευση και αποπληρωμή πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του ενοικιαστή, με ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης δανείων.

Χρηματοδότηση Ασφαλίστρων (Insurance Financing) : Δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρων σε μηνιαίες δόσεις αντί για εφάπαξ ποσό, κατά την αγορά του συμβολαίου. Η λύση διασυνδέεται με τις ψηφιακές πλατφόρμες ασφαλιστικών προϊόντων και υποστηρίζει την αυτόματη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη.

Πράσινα Δάνεια (Green Loans Financing): Έξυπνη ψηφιακή χρηματοδότηση μέσω εταιρειών παροχής ενέργειας για φωτοβολταϊκά, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, με διασύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη και δυνατότητα real-time ενημέρωσης για την πορεία του δανείου.

Η Profile έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα λύσεων embedded finance σε πολλές αγορές, από χρηματοδότηση μέσω POS που επιτρέπει χορήγηση δανείων χαμηλού κινδύνου σε εμπόρους μέσω διασυνδέσεων με δίκτυα acquirers και αυτοματοποιημένων ημερήσιων αποπληρωμών, έως embedded χρηματοδότηση μέσω καρτών που αξιοποιεί τις δυνατότητες του Finuevo Suite για την παροχή premium χρηματοδοτικών υπηρεσιών με πληρωμές σε δόσεις, ευέλικτα χαρακτηριστικά πίστωσης και απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ψηφιακά οικοσυστήματα πληρωμών, με πλήρη διαχείριση μέσω ασφαλών API και αυτοματοποιημένου κύκλου ζωής.

Το Finuevo Suite αποτελεί κάτι περισσότερο από μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής τραπεζικής – είναι ένα στρατηγικό εργαλείο καινοτομίας και ανάπτυξης για τις τράπεζες. Με αρθρωτή αρχιτεκτονική και cloud‑native μικροϋπηρεσίες, επιτρέπει ταχεία επέκταση, ενσωμάτωση με συνεργατικά οικοσυστήματα και παροχή εξατομικευμένων εμπειριών. Με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη για έξυπνη λήψη αποφάσεων, δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες υπηρεσίες με εύκολο, διαφανή και αυτοματοποιημένο τρόπο και να επεκτείνονται ταχύτατα σε νέες αγορές.

Οι δυνατότητες αυτές ευθυγραμμίζονται με βασικές τάσεις του κλάδου, όπως η εξατομίκευση μέσω AI, τα ευέλικτα μοντέλα αποπληρωμής βάσει δεδομένων (όπως η αποπληρωμή δανείων μέσω των εισπράξεων μιας επιχείρησης) και η ανάπτυξη συνεργατικών οικοσυστημάτων επιτρέποντας στις τράπεζες, είτε μεγάλες είτε μικρομεσαίες, να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών και να ξεχωρίζουν σε ανταγωνιστικές αγορές.

Η Profile διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή κρίσιμων λύσεων σε περισσότερους από 300 πελάτες στον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, σε περισσότερες από 50 χώρες. Μέσω συνεχούς επένδυσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη, η εταιρεία διασφαλίζει τη συνεχή καινοτομία – κάτι που αποτυπώνεται στην παγκόσμια αναγνώριση της λύσης Finuevo Suite. Η λύση έχει αναφερθεί σε σημαντικές δημοσιεύσεις από κορυφαίους οίκους όπως Gartner, Forrester, Celent και IBS και την εμπιστεύονται κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική & Νότια Αμερική. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική και η αποδεδειγμένη επεκτασιμότητά της την καθιστούν την ιδανική λύση για τράπεζες που επιδιώκουν να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες τους.