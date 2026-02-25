Ο Τραμπ υποχρεώνει τις εταιρείες τεχνολογίας σε παραγωγή ενέργειας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη θέσπιση της δέσμευσης προστασίας των φορολογουμένων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη. Η πρωτοβουλία αυτή υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να καλύπτουν αυτόνομα τις ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων τους. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, οι οποίες προκαλούνται από την αυξημένη ζήτηση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο ενεργειακό δίκτυο αδυνατεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των τεχνολογικών κολοσσών χωρίς να προκληθούν αυξήσεις τιμών. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η κατασκευή ιδιόκτητων μονάδων παραγωγής από τις εταιρείες θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους για τις τοπικές κοινωνίες και τις πόλεις. Η κυβέρνηση δεν κατονόμασε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στελεχών στην Ουάσινγκτον στις αρχές Μαρτίου.
Ο διαχειριστής δικτύου PJM Interconnection παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο που επιβάλλει στους μεγάλους καταναλωτές την παροχή νέας γενιάς ενέργειας στο σύστημα. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Microsoft και η Anthropic έχουν ήδη ανακοινώσει εθελοντικές δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η αμερικανική κυβέρνηση προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη ως εθνική προτεραιότητα απέναντι στην Κίνα, παρά τις ανησυχίες για το ενεργειακό αποτύπωμα.
Η συμμαχία AI Infrastructure Coalition, με επικεφαλής την Κίρστεν Σίνεμα και τον Γκάρετ Γκρέιβς, χαιρέτισε τη νέα δέσμευση προστασίας. Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι επιχειρήσεις όπως η Google και η Duke Energy εφαρμόζουν ήδη στρατηγικές για την προστασία των πολιτών από το κόστος της τεχνολογικής μετάβασης. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επίσης ομοσπονδιακές γαιές για να στηρίξει την κατασκευή νέων υποδομών δεδομένων υπό το πρίσμα σχετικού εκτελεστικού διατάγματος.