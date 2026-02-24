Αμφισβητείται η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική οικονομία

Οι μαζικές κεφαλαιακές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη είχαν σχεδόν μηδενικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το προηγούμενο έτος, καταρρίπτοντας την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί τεχνολογικής ώθησης του ΑΕΠ, καθώς οι νέοι υπολογισμοί της Goldman Sachs ανατρέπουν τα δεδομένα που ήθελαν την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί τον μοναδικό πυλώνα σταθερότητας. Ενώ αρχικές εκτιμήσεις οικονομολόγων πρότειναν ότι η τεχνολογία αντιπροσώπευε το ήμισυ της εθνικής ανάπτυξης, τα νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομική συμβολή ήταν ουσιαστικά αμελητέα, παρά τις κολοσσιαίες επενδύσεις.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του χρησιμοποίησαν τα αρχικά, υψηλά ποσοστά ως απόδειξη μιας ιστορικής αναγέννησης που δεν επιδέχεται κρατικούς περιορισμούς. Στον αντίποδα, η βουλευτής των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, υποστήριξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει μια ανησυχητική εξάρτηση από τον συγκεκριμένο κλάδο. Παρά την κυρίαρχη πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως η κύρια μηχανή της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για υπερβολή. Η πολιτική αντιπαράθεση εστιάζει πλέον στο αν η πραγματική ανάπτυξη προέρχεται όντως από την καινοτομία.
Αναθεώρηση των δεδομένων από κορυφαίους αναλυτές
Οικονομολόγοι από ιδρύματα όπως η Morgan Stanley και η JPMorgan Chase υπολογίζουν πλέον ότι η επίδραση των υποδομών δεν άγγιξε ποτέ τα επίπεδα του 92%. Ο Joseph Briggs, ο οποίος είναι συνεπικεφαλής της έρευνας παγκόσμιων οικονομικών επενδύσεων στην Goldman Sachs υποστήριξε ότι αυτή η ελκυστική εικόνα ίσως απέτρεψε τους αναλυτές από το να ερευνήσουν βαθύτερα τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Η δυσκολία στην ακριβή μέτρηση των δεδομένων αφήνει περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες, επηρεάζοντας άμεσα τις εταιρικές αποφάσεις παγκοσμίως.
Η αβεβαιότητα γύρω από τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνει ότι η αναμόρφωση της οικονομίας μέσω της τεχνολογίας μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθεί βραχυπρόθεσμα. Αυτό επιτρέπει στους ηγέτες του κλάδου να επιλέγουν τους αριθμούς που εξυπηρετούν τα δικά τους αφηγήματα για την αμερικανική ζωή. Ο Briggs τόνισε ότι η έλλειψη εις βάθος ανάλυσης οδήγησε σε λανθασμένα συμπεράσματα για το προηγούμενο έτος. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ευημερία ή μαζική ανεργία θα συνεχιστεί για χρόνια, καθώς η οικονομική πραγματικότητα παραμένει ομιχλώδης.
Η επίδραση των εισαγωγών στο προϊόν
Το κεντρικό ζήτημα στον υπολογισμό της συμβολής της τεχνητής νοημοσύνης αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται ο εξοπλισμός πληροφορικής που παράγεται εκτός συνόρων. Τα κέντρα δεδομένων που αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα βασίζονται σε εξαρτήματα που συχνά εισάγονται από το εξωτερικό. Η Hannah Rubinton, οικονομολόγος στην Federal Reserve Bank του Σεντ Λούις, επισημαίνει ότι αυτές οι δαπάνες μπορεί να λειτουργούν ανασταλτικά για την εγχώρια ανάπτυξη. Επειδή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μετρά μόνο την εγχώρια παραγωγή, οι εισαγωγές αφαιρούνται από το τελικό σύνολο, μειώνοντας το συνολικό αποτέλεσμα.
Για να επεξηγήσει το φαινόμενο, η Rubinton χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός καταστήματος που εισάγει έπιπλα, όπου στο ΑΕΠ προσμετράται μόνο το περιθώριο κέρδους της μεταπώλησης. Στην περίπτωση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, περίπου το 75% του κόστους αφορά εξαρτήματα και μικροτσίπ που κατασκευάζονται στην Ασία. Αν και εταιρείες όπως η Nvidia σχεδιάζουν τα τσιπ, η παραγωγή τους εκτός ΗΠΑ ενισχύει τις οικονομίες άλλων κρατών. Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για απεξάρτηση, η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει διεθνής, περιορίζοντας τα εγχώρια οφέλη των επενδύσεων.
Παγκόσμια μεγέθη και τοπική οικονομία
Ο Joseph Politano, οικονομικός αναλυτής και συντάκτης του ενημερωτικού δελτίου Apricitas Economics, υπολογίζει ότι η σχετική συμβολή ήταν μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αν και η επίδραση θεωρείται μικρή, οι δαπάνες παραμένουν ιστορικά υψηλές, με εκατοντάδες εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια. Πέντε κορυφαίοι τεχνολογικοί κολοσσοί αναμένεται να επενδύσουν φέτος $700 δισ., ποσό που ισοδυναμεί με την οικονομία της Σουηδίας. Η δραστηριότητα αυτή ενισχύει τη ζήτηση για δομικά υλικά και εργατικό δυναμικό, αποτελώντας την πιο ορατή επίδραση της τεχνολογίας στις τοπικές κοινότητες.
Από την άλλη πλευρά, ο Tom Barkin, πρόεδρος της Richmond Fed, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η οικονομία κινείται από το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η χρήση αυτών των εργαλείων από τις επιχειρήσεις δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Joe Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγος της φορολογικής και συμβουλευτικής εταιρείας RSM US, υποστηρίζει ότι οι σκεπτικιστές εστιάζουν στις λεπτομέρειες, χάνοντας τη συνολική εικόνα. Παρά τις στατιστικές δυσκολίες, η τεράστια δαπάνη συνεχίζει να τροφοδοτεί τις προσδοκίες, ενώ η πραγματική αξία αναμένεται να φανεί μελλοντικά.
Αναθεωρημένες εκτιμήσεις και μελλοντικές προοπτικές
Η Hannah Rubinton, οικονομολόγος στην Federal Reserve Bank του Σεντ Λούις, συνυπέγραψε μια ανάλυση που αρχικά απέδιδε το 39% της ανάπτυξης στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο που υποστηρίζει τη μεθοδολογία της, αναγνωρίζει ότι το ποσοστό αυτό αποτελεί το μέγιστο δυνατό όριο, καθώς περιλαμβάνει γενικές δαπάνες λογισμικού. Το αφήγημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει την οικονομία εδραιώθηκε σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και προληπτικών εισαγωγών λόγω δασμών. Η Rubinton καταλήγει ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί το μοναδικό στήριγμα, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσεκτική ανάλυση των μελλοντικών τάσεων.