Προχωρά το εθνικό δορυφορικό σύστημα τηλεπικοινωνιών για την Άμυνα

Δρομολογείται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η απόκτηση από την Ελλάδα ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού δορυφορικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει κρίσιμες ανάγκες της εθνικής άμυνας και της κρατικής λειτουργίας. Το έργο εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο που έχει καταρτίσει η χώρα στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE και έλαβε προχθές την επίσημη έγκριση από το Ecofin.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2024 τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης απηύθυναν πρόσκληση προς τη διεθνή και εγχώρια διαστημική βιομηχανία για την υποβολή πληροφοριών (Request for Information – RFI), αναφορικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού δορυφορικού συστήματος.

Σύμφωνα με το RFI, βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη εθνικού δορυφόρου στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών τύπου MILSATCOM (Military Satellite Communications), προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές στρατιωτικές και κυβερνητικές ανάγκες. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία πλήρους επίγειας υποδομής εθνικής ιδιοκτησίας, με σταθμούς ελέγχου και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων σταθμών οπτικής επικοινωνίας.

Η απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας μέσω της αξιοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης διαστημικών υποδομών, καθώς και στη διασφάλιση αυξημένου βαθμού εθνικής αυτονομίας σε ζητήματα ασφάλειας, όπως ο έλεγχος των συνόρων και η διαχείριση κρίσεων. Ταυτόχρονα, το έργο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική διαστημική βιομηχανία, ενισχύοντας τη διαστημική έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και τη συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκά αμυντικά και διαστημικά προγράμματα.